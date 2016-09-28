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Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor

Altoy Havacılık, Türkiye’deki önemli bir boşluğu doldurmak ve ülkeye HALE sınıfı İHA kazandırmak için ASELSAN ile birlikte çalışıyor. İşte bu heyecan verici gelişmenin detayları:
2 yıl
6,4b
1
45
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mini sınıftaki Puma ile önemli bir operasyonel boşluk doldurulmuş olsa da Altoy Havacılık’ın asıl önemli işi HALE sınıfındaki insansız hava aracı üretimi olacak. Yüksek İrtifada Uzun Süre Havada Kalış özellikli İHA’ları ifade eden HALE sınıfı İHA’lar için ülkemizde nihayete ermiş bir proje henüz bulunmuyor.

İlk milli HALE sınıf İHA’yı Türkiye’ye kazandırmak için ASELSAN ile birlikte çalışan Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık, bu geliştirme ile Türkiye’ye “küresel gözlem uçağı” teknolojisini kazandırmış olacak.

5 Gün Havada Kalabilecek

Yüksek irtifada uzun süre havada kalabilen Küresel Gözlem Uçağı (GO), uydulardaki gelişmiş gözlem yeteneklerini insansız hava aracı esnekliği ile birleştirebiliyor. Stratosferde görev yapan GO, yeryüzünden 20km yükseklikte havada asılı bir naklen yayın aracı gibi verilen emre uygun nitelikte uçuş gerçekleştiriyor ve 1000km alanı gözetleyebiliyor.

Sıvı hidrojen yakıtlı itme sisteminden gücünü alan araç, 5 gün havada kalabiliyor. Sıvı hidrojen sayesinde yakıt verimliliği son derece yüksek olan araç için üreticinin kullandığı ifadeler, 66 ton fosil yakıtla yapılabilecek uçuşun 1 ton hidrojen yakıt ile gerçekleştirilebildiği yönünde.

500km Sağını, 500km Solunu Gözetleyebiliyor  

Aracın kanat genişliği 53.3 metre. (Boeing 737’nin 34.32m) Uçtuğu rotanın 500km sağını ve solunu gerçek zamanlı olarak gözetleyerek toplamda 1000km genişliğindeki bir bölgeden alınan verileri anında yer istasyonuna ileten GO, 181.5kg yararlı yük taşıyabiliyor.

Bu modelin üretimi için Ankara’da bir tesis kuran ve Türk mühendisler ile ABD’li mühendislerin birlikte üretiminde çalıştığı GO, ilerleyen dönemde %100 yerli olanaklarla geliştirilmiş HALE sınıfı İHA için de bilgi birikimi sağlayacak olması adına önem taşıyor.


Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık Kimdir?

Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık şirketi, elektrikli kara taşıtları ve insansız hava araçları konusunda uzmanlaşmış AeroVironment ortaklığında kurulmuş. Şirketin %49’u Amerikalı, %51’i ise Türk. Adını Anadolu coğrafyasında da sıklıkla görülen Toy kuşundan almış bir şirket. Toy kuşu dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri. 18kg ağırlığa ve 260cm kanat açıklığına erişebiliyor.

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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
her habere burun kıvıran tipleri sevmem de bu habere burun kıvırasım var. AKP seçim propagandası gibi haber olmuş. 1000 km lik alan olmaz , km2 lik alan olur hem. yukardaki yorum bu bakımdan haklı. bir de bu firma şimdiye kadar ne yapmış da birden böyle büyük bir proje için rakamlar verebiliyor.Adını yeni duydum.
her habere burun kıvıran tipleri sevmem de bu habere burun kıvırasım var. AKP seçim propagandası gibi haber olmuş. 1000 km lik alan olmaz , km2 lik alan olur h...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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KUSCUM4283 2 yıl
Kim bu ülke icin iyi birseyler yapıyorsa Allah ondan razı olsun
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Parola_18 2 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

her habere burun kıvıran tipleri sevmem de bu habere burun kıvırasım var. AKP seçim propagandası gibi haber olmuş. 1000 km lik alan olmaz , km2 lik alan olur hem. yukardaki yorum bu bakımdan haklı. bir de bu firma şimdiye kadar ne yapmış da birden böyle büyük bir proje için rakamlar verebiliyor.Adını yeni duydum.

adını yeni duydun diye yok mu sayacagız şirketi %49 abd şirketi ayrıca km2 ye mi takıldın probaganda diye absürt yorum atıyorsun ? bayraktar karayel anka lar içinde probaganda deniyordu bu iha lara 100% yerli motor bile yaptık
olağan_şüpheliher habere burun kıvıran tipleri sevmem de bu habere burun kıvırasım var. AKP seçim propagandası gibi haber olmuş. 1000 km...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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1 Avatar
sistemli adam 1 yıl
ak parti döneminde yapıldıysa hemen karalamalıyımcılar gelmiş bile.
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Bluflame 1 yıl
hergün 3-5 şehit veriyoruz, biz bu savaşı kaybediyoruz heralde.
işi bilmiyorsanız bırakın bilenler gelsin.
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Dancing Bear 1 yıl
Ya başlayacağım Altay Tankınıza da, İHAnıza da, Milli Piyade Tüfeğinize de. Devir sıcak savaş devri mi allah aşkına? Önce adaleti sağlayın, ekonomik reform yapın. Halk açlıktan kırılırken, vergiler bu kadar yüksekken, alım gücüm bu kadar düşükken, İHA'dan BANANE?
NERDE KARDEŞİM YERLİ ARABA? KAÇ YIL ÖNCE GOYGOYUNU YAPTILAR, YERLİ ARABA NERDE? MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ NERDE, KİM KULLANDI? ALTAY TANKININ MOTORU YOK! ALTAY TANKINA MOTOR YAPMAKTAN ACİZ SANAYİ ÖZÜRLÜ BİR ÜLKE YARATTILAR. ULU ÖNDER MUSTAFA KEMALİN KURDUĞU BÜTÜN TESİSLERİ, YAPTIĞI SANAYİ ATILIMLARINI BİTİRDİLER. DEVLETÇİLİK, HALKÇILIK GİTTİ ÜMMETÇİLİK GELDİ.
Lanet olsun bıktım goygoyunuzdan artık. Biraz uyanın şu gözlerinizi açın. Böyle vatan millet mi sevilir? Vatanı Arap boklarına peşkeş çekerek mi seveceksiniz?
ARKADAŞLAR YEMİN EDİYORUM KAHROLUYORUM. VATANIMI MİLLETİMİ SEVİYORUM, ALLAH AŞKINA GÖZLERİNİZİ AÇIN SİZE YALVARIYORUM DÖNÜN ŞU YANLIŞINIZDAN. BU HALKIN YÜZDE 50si TERÖRİST DEĞİL VATANINI SEVİYOR BU İNSANLAR. BU YAZDIKLARIMI TEKRAR TEKRAR OKUYUN BİR ŞEYLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞIN. KARDEŞTİK HEPİMİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞMAN ETTİLER. KİN, NEFRET BESLEMEKTEN VAZGEÇİN.
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haydarkarapuar 2 yıl
aselsan diyor amarikanın şirketi altoy reklamı ediyor
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DH Misafiri 2 yıl
İnşallah insansız savaş uçağına giden yol olur.
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9600_G_T 2 yıl
yapsana s300 tarzi hava savunma
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Hasan07-36 2 yıl
500 KM olayını anladım. Ne kadar yükseğe çıkarsanız o kadar uzağı görebilirsiniz. Yani ne kadar yüksekteyseniz ufuk çizgisi sizden o kadar uzaktadır.

Bu uzaklığı bulmanın formülü şurada var:

tr.wikipedia.org/...

Bu formülde 0,0017 yerine 20 yazarsak tam 500 km çıkıyor sonuç. Yani bir araç 20 km yüksekten 500 km'lik alanı görebiliyor. Tabi bu uzaklık çok ciddi bir uzaklık ve aracın atıyorum 450 km mesafeyi ne kadar iyi görebildiği üzerindeki kameranın cinsine-çözünürlüğüne, yaklaştırma katsayısına, hava durumuna vs. göre değişir.
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kadirirdem 2 yıl
güzel haberler geliyor hayırlısı bakalım :)
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merm 2 yıl
Gözetleme işini optik kamera ile yapmıyorlar şu linkteki arkadaşın becerisi ile yapıyorlar. Teknik olarak doğru 1000km lik bir alanı tarıyor, metre kare değil genişlik 1000km gitti hat boyunca tarıyor ama çözünürlük nedir bilemem, Tüm topografik yapıyı çıkarır,
en.m.wikipedia.org/...
Yerli füze gecikti doğru ama seneye bu zamanlar testleri olacak, iki buçuk üç sene sonra atış denemesi olur büyük ihtimalle,
Yalnız bu füzeyi Rus Ya da Amerikan balistik füzeleri ile karıştırmayın bu bir seyrü sefer füzesi olacak
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