Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor





Mini sınıftaki Puma ile önemli bir operasyonel boşluk doldurulmuş olsa da Altoy Havacılık’ın asıl önemli işi HALE sınıfındaki insansız hava aracı üretimi olacak. Yüksek İrtifada Uzun Süre Havada Kalış özellikli İHA’ları ifade eden HALE sınıfı İHA’lar için ülkemizde nihayete ermiş bir proje henüz bulunmuyor.

İlk milli HALE sınıf İHA’yı Türkiye’ye kazandırmak için ASELSAN ile birlikte çalışan Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık, bu geliştirme ile Türkiye’ye “küresel gözlem uçağı” teknolojisini kazandırmış olacak.

5 Gün Havada Kalabilecek

Yüksek irtifada uzun süre havada kalabilen Küresel Gözlem Uçağı (GO), uydulardaki gelişmiş gözlem yeteneklerini insansız hava aracı esnekliği ile birleştirebiliyor. Stratosferde görev yapan GO, yeryüzünden 20km yükseklikte havada asılı bir naklen yayın aracı gibi verilen emre uygun nitelikte uçuş gerçekleştiriyor ve 1000km alanı gözetleyebiliyor.

Sıvı hidrojen yakıtlı itme sisteminden gücünü alan araç, 5 gün havada kalabiliyor. Sıvı hidrojen sayesinde yakıt verimliliği son derece yüksek olan araç için üreticinin kullandığı ifadeler, 66 ton fosil yakıtla yapılabilecek uçuşun 1 ton hidrojen yakıt ile gerçekleştirilebildiği yönünde.

500km Sağını, 500km Solunu Gözetleyebiliyor

Aracın kanat genişliği 53.3 metre. (Boeing 737’nin 34.32m) Uçtuğu rotanın 500km sağını ve solunu gerçek zamanlı olarak gözetleyerek toplamda 1000km genişliğindeki bir bölgeden alınan verileri anında yer istasyonuna ileten GO, 181.5kg yararlı yük taşıyabiliyor.

Bu modelin üretimi için Ankara’da bir tesis kuran ve Türk mühendisler ile ABD’li mühendislerin birlikte üretiminde çalıştığı GO, ilerleyen dönemde %100 yerli olanaklarla geliştirilmiş HALE sınıfı İHA için de bilgi birikimi sağlayacak olması adına önem taşıyor.



Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık Kimdir?

Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık şirketi, elektrikli kara taşıtları ve insansız hava araçları konusunda uzmanlaşmış AeroVironment ortaklığında kurulmuş. Şirketin %49’u Amerikalı, %51’i ise Türk. Adını Anadolu coğrafyasında da sıklıkla görülen Toy kuşundan almış bir şirket. Toy kuşu dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri. 18kg ağırlığa ve 260cm kanat açıklığına erişebiliyor.