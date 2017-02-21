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Roketsan’ın Cirit füzesi Alman helikopterlerine geliyor

Roketsan’ın Cirit füzesi kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Almanya, Cirit’i helikopterlerinde kullanmak istiyor. İşte anlaşmanın detayları:
2 yıl
14,8b
1
38
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Roketsan’ın Cirit füzesi Alman helikopterlerine geliyor
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IDEX-2017 kapsamında Abu Dabi’de gerçekleştirilen Savunma Sanayii fuarı, Türk firmalar için adeta bir gövde gösterisi şeklinde geçiyor. Roketsan’ın BORA füzesinin ihraç versiyonu Khan’ın fuar kapsamında ortaya çıkan detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Roketsan cephesinden bir güzel haber daha geldi.

Roketsan, fuar çerçevesindeki görüşmelerde adı açıklanmayan bir ülkeye füze satışı gerçekleştirdi. Detayları ilerleyen günlerde ortaya çıkacak olan bu anlaşmanın ardından bir başka haber de Almanya için geldi. Almanya – Fransa ortaklığında geliştirilen Tiger helikopterlerinde Cirit füzelerinin entegreasyon çalışması yapılacak. MBDA Almanya ile Roketsan arasındaki anlaşma, Alman helikopterlerine Cirit füzesinin takılabilmesini olanaklı kılacak.

Satışa ilişkin bir açıklama olmasa da alt yapının sağlanması bile son derece önemli. Neticede hiçbir ülke kullanmayacağı bir teknoloji için askeri sırlarını ve teknolojilerini ifşa edebilecek bir çalışmaya dahil olmak istemeyecektir.

Cirit hali hazırda TSK tarafından zaten etkin olarak kullanılıyor. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki operasyonlar ile Suriye’de Cirit’in atıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de IOMAX sınır karakol uçaklarında çeşitli görevlerde Cirit’i kullanmıştı ve kullanmaya da devam ediyor. Ayrıca Airbus’un orta genel maksat helikopterleri Eurocopter’de de Cirit entegrasyonu için mutabakat anlaşması gerçekleştirilmişti. Dileriz uzun yıllardır devam eden projeler, verilen emeklerin karşılığını küresel ölçekte daha fazla görmeye devam eder.


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ressi1 2 yıl en beğenilen
Savunma Sanayide çalışanların aldıkları paralar helali hoş olsun
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SigSauer6 2 yıl
YAKIŞIR!
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nokta_28 2 yıl
Şimdi arkadaşlardan bazıları çıkıp referandum öncesi reklam kokan hareketler yazacak da.. Her şeye rağmen güzel bir haber. Birde bardağın dolu tarafından bakalım.. Yıllarca ithal ettiğimiz savunma sanayini artık yavaş yavaşta olup ihraç edip ülkemize Dolar sokmaya başlıyoruz.. Bence güzel bir haber...
Şimdi arkadaşlardan bazıları çıkıp referandum öncesi reklam kokan hareketler yazacak da.. Her şeye rağmen güzel bir haber. Birde bardağın dolu tarafından bakalı...
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veloci_raptor 2 yıl
Bugünkü savunma sanayimizi Amerika'ya borçluyuz. Ayşe tatile gittikten sonra iyi ki Türkiye'ye silah ambargosu uygaladılar da, biz de acizliğimizi görmüş olduk. Aselsan fln hep ondan sonra kuruldu. Yoksa bizi biliyonuz, Amerika 1950'lerde der "Kanka ne üretcen araba, uçak fln biz size veririz. Kapat fabrikaları. Hatta 2. dünya savaşında çok yıkıma uğadınız(!) biz size Marshall yardımı da yapalım". Biz de naparız Uçak fabrikasını kapatırız, Rüzgar Tünelini kapatırız. Araba işine ztn girmeye gerek yok. Sonra tamamen milyarlarca lira Arge yapıp, yerli üretim diye Fırtına Obüsü yaparız ama motorunu almanlardan aldığımız için ihraç etmemize izin vermez Almanlar. Altay tanklarında da aynı sorun.
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Bloodin 2 yıl
Arkadaş, Almanya değil miydi daha dün bize silah ambargosu uygulayan?
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V4LKyR 2 yıl
Şu ülkede en iyi, en kaliteli çalışan sektör SAVUNMA SANAYİİ'dir.
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GokberkCerci 2 yıl
Keşke savunma saldırı sanayii dışında da bir konuda başarılı olabilsek ...
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BekirTemel 2 yıl
Almanlara füze beğendirmek harbi başarıdır ama
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9600_G_T 2 yıl
Bizim silahimizla bizi katletmek tesekkurler Roketsan.
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ø 2 yıl
Her ülkenin iyi olduğu bir alan var, bizde bu alanda çok çalışıp çok iyi olabiliriz.
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Exnuc 2 yıl
Hükümetin tartışmasız başarılı olduğu tek iş askeri gelişmeler.
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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl Exnuc
Exnuc
Hükümetin tartışmasız başarılı olduğu tek iş askeri gelişmeler.


Hükümet değil mühendisler yapıyor o askeri gelişmeleri. Hükümetin yapması gereken tek şey desteklemek.
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DH Misafiri 2 yıl
Muhakkak iyi iş yapmış bizim çocuklar, ancak ben o füze sistemlerini tiger helikopterine takıp helikopteri bize satmak isteyeceklerdir.
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0z0z 2 yıl
Çoğunluğu savaş ve savunma sanayi haberleri
Hayırdır topyekün savaşa mı dalacağız?
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