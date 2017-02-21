Roketsan’ın Cirit füzesi Alman helikopterlerine geliyor

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IDEX-2017 kapsamında Abu Dabi’de gerçekleştirilen Savunma Sanayii fuarı, Türk firmalar için adeta bir gövde gösterisi şeklinde geçiyor. Roketsan’ın BORA füzesinin ihraç versiyonu Khan’ın fuar kapsamında ortaya çıkan detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Roketsan cephesinden bir güzel haber daha geldi.

Roketsan, fuar çerçevesindeki görüşmelerde adı açıklanmayan bir ülkeye füze satışı gerçekleştirdi. Detayları ilerleyen günlerde ortaya çıkacak olan bu anlaşmanın ardından bir başka haber de Almanya için geldi. Almanya – Fransa ortaklığında geliştirilen Tiger helikopterlerinde Cirit füzelerinin entegreasyon çalışması yapılacak. MBDA Almanya ile Roketsan arasındaki anlaşma, Alman helikopterlerine Cirit füzesinin takılabilmesini olanaklı kılacak.

Satışa ilişkin bir açıklama olmasa da alt yapının sağlanması bile son derece önemli. Neticede hiçbir ülke kullanmayacağı bir teknoloji için askeri sırlarını ve teknolojilerini ifşa edebilecek bir çalışmaya dahil olmak istemeyecektir.

Cirit hali hazırda TSK tarafından zaten etkin olarak kullanılıyor. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki operasyonlar ile Suriye’de Cirit’in atıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de IOMAX sınır karakol uçaklarında çeşitli görevlerde Cirit’i kullanmıştı ve kullanmaya da devam ediyor. Ayrıca Airbus’un orta genel maksat helikopterleri Eurocopter’de de Cirit entegrasyonu için mutabakat anlaşması gerçekleştirilmişti. Dileriz uzun yıllardır devam eden projeler, verilen emeklerin karşılığını küresel ölçekte daha fazla görmeye devam eder.