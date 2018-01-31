Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu

Sürücüsüz teknolojiler bugün sadece yollarda karşılaştığımız bir oldu değil. Havada hatta denizde bile otonom gidebilen araçlar görme imkânımız var. Rolls-Royce firması denizcilik sektörüne yönelik bir Ar-Ge merkezi kurdu.
Denizlerin otonom hakimleri
Rolls-Royce daha çok otomobil ve uçak motorları tarafında adını duyursa da uzun süredir otonom gemi teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Bundan tam 6 yıl önce ilk otonom gemi geliştirme projesi UXUS'un (Karmaşık Sistemler Kullanıcı Deneyimi) temelleri atılmıştı. 2014 yılında ise VTT ve Aalto Üniversitesi de projeye katılarak geniş çaplı hale getirmişti. Yeni Ar-Ge merkezi UXUS’un yıl dönümünde faaliyete geçiyor.Ayrıca Bkz. "Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım"
Finlandiya'nın Turku kentinde en ileri teknolojilerle donatılmış Otonom Gemi Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Rolls-Royce ve iş ortaklarının otonom navigasyon, karada kurulu komuta merkezlerinin geliştirilmesi, ileride uzaktan kontrol edilen ve otonom gemicilik faaliyetlerinde yapay zekanın kullanılması gibi konulara odaklanan projeler geliştirmesine yardımcı olacak.
Yeni Ar-Ge merkezinde Rolls-Royce'un geliştirmiş olduğu otonom gemi teknolojilerinin yanı sıra geliştirilme aşamasında olan teknolojilerin de sergilendiği bir Uzaktan Kontrol ve Otonom Deneyim Alanı da bulunuyor.
Rolls-Royce Deneyim Alanı'nda bulunan etkileşimli masalarda, mevcut ve gelecek teknolojiler tanıtılırken otonom gemicilik için yeni kurallar ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde çalışılıyor.
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Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser Mimar İbrahim efendi yaptı.
Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid Han Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
Ama Cumhuriyet ilanından sonra gelenler Ecdadımızın bu yenilikçi ruhuna ters ne kadar yenilik varsa adeta durdurmuş.(yerli araba, uçak uzun uzun anlatmaya gerek yok)
Bide aynı zihniyet kalkmış tam tersini söylemiyormu batılı ağzıyla deli oluyorum.
Ecdadımız akdenizi türk gölü yapmış, İnönü 12 adaları anahtar teslim verecek İtalyanlardan zahnmet edip almamış kahramanca savaşan şehidlerimize inat yaparcasına düşmana verilmesini umursamamış.
12 adalar, kıbrıs, bütün balkanlar ve sayamadığım kadar yer osmanlı zamanında kaybedilmiştir. beğenmediğiniz atatürk, inönü anadoluyu kurtarabilmiştir sadece, keşke 12 adaları da alsalardı, kırımı da, kıbrıs ı da ama ozaman devletin 1(bir) tane savaş gemisi yoktu, devletin imkanları bukadardı.
Tarih tekerrür etmez hatalar tekerrür eder. Bu yüzden tarihi bilmekte fayda var. Bilmezsen şanlı tarihimiz yerine sana avrupalıların iftiralarını tarihin diye yuttururlar.
Patates gibi sadece toprağın altındakilerle öğünmekte olmaz. Bununda idrakindeyim. Ama her fırsatta Ecdadımıza sövenleri görünce deli oluyorum.
Piri Reis deniz savaşlarında çok küçük bir kuvvet ile kalabalık haçlı donanmalarını denizin dibine yollardı. Ama nasıl bizim toplarımızın menzili en az düşmanın iki katı ve gemilerimizin manevra kabiliyeti düşmana göre daha üstündü. Ee bide Ecdadımızda şanlı şecaat sahibi olunca zafer kaçınılmazdı.
Şuanda bile Afrinde halkın burnu bile kanamadan kışın çamuru soğuğuna rağmen destan yazan bir ordumuz var. Bununla övünülecek yerine her fırsatta askerimizi topraklarımızda kahbece şehid eden tetöristlere yardım eden, eğiten donatan adamların ağzı ile konuşanlar var.