Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu

Motorları ile ünlü Rolls-Royce, sürücüsüz teknolojiler konusunda da önemli mesafeler kat etti. Firma otonom gemi teknolojileri konusunda duayen bir isim haline geldi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,2b
1
23
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sürücüsüz teknolojiler bugün sadece yollarda karşılaştığımız bir oldu değil. Havada hatta denizde bile otonom gidebilen araçlar görme imkânımız var. Rolls-Royce firması denizcilik sektörüne yönelik bir Ar-Ge merkezi kurdu.

Denizlerin otonom hakimleri

Rolls-Royce daha çok otomobil ve uçak motorları tarafında adını duyursa da uzun süredir otonom gemi teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Bundan tam 6 yıl önce ilk otonom gemi geliştirme projesi UXUS'un (Karmaşık Sistemler Kullanıcı Deneyimi) temelleri atılmıştı. 2014 yılında ise VTT ve Aalto Üniversitesi de projeye katılarak geniş çaplı hale getirmişti. Yeni Ar-Ge merkezi UXUS’un yıl dönümünde faaliyete geçiyor.

Ayrıca Bkz. "Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım"

Finlandiya'nın Turku kentinde en ileri teknolojilerle donatılmış Otonom Gemi Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Rolls-Royce ve iş ortaklarının otonom navigasyon, karada kurulu komuta merkezlerinin geliştirilmesi, ileride uzaktan kontrol edilen ve otonom gemicilik faaliyetlerinde yapay zekanın kullanılması gibi konulara odaklanan projeler geliştirmesine yardımcı olacak.

Yeni Ar-Ge merkezinde Rolls-Royce'un geliştirmiş olduğu otonom gemi teknolojilerinin yanı sıra geliştirilme aşamasında olan teknolojilerin de sergilendiği bir Uzaktan Kontrol ve Otonom Deneyim Alanı da bulunuyor.

Rolls-Royce Deneyim Alanı'nda bulunan etkileşimli masalarda, mevcut ve gelecek teknolojiler tanıtılırken otonom gemicilik için yeni kurallar ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde çalışılıyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
faniseyler 1 yıl en beğenilen
Aklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.
Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser Mimar İbrahim efendi yaptı.
Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid Han Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
Ama Cumhuriyet ilanından sonra gelenler Ecdadımızın bu yenilikçi ruhuna ters ne kadar yenilik varsa adeta durdurmuş.(yerli araba, uçak uzun uzun anlatmaya gerek yok)
Bide aynı zihniyet kalkmış tam tersini söylemiyormu batılı ağzıyla deli oluyorum.
Ecdadımız akdenizi türk gölü yapmış, İnönü 12 adaları anahtar teslim verecek İtalyanlardan zahnmet edip almamış kahramanca savaşan şehidlerimize inat yaparcasına düşmana verilmesini umursamamış.
Aklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser M...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bericdondarrion 1 yıl faniseyler
şu adaları cumhuriyet zamanında kaybettik yalanını bırakın artık.
12 adalar, kıbrıs, bütün balkanlar ve sayamadığım kadar yer osmanlı zamanında kaybedilmiştir. beğenmediğiniz atatürk, inönü anadoluyu kurtarabilmiştir sadece, keşke 12 adaları da alsalardı, kırımı da, kıbrıs ı da ama ozaman devletin 1(bir) tane savaş gemisi yoktu, devletin imkanları bukadardı.
şu adaları cumhuriyet zamanında kaybettik yalanını bırakın artık.12 adalar, kıbrıs, bütün balkanlar ve sayamadığım kadar yer osmanlı zamanında kaybedilmiş...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 1 yıl V4LKyR
V4LKyR

faniseyler

Aklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.
Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser Mimar İbrahim efendi yaptı.
Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid Han Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
Ama Cumhuriyet ilanından sonra gelenler Ecdadımızın bu yenilikçi ruhuna ters ne kadar yenilik varsa adeta durdurmuş.(yerli araba, uçak uzun uzun anlatmaya gerek yok)
Bide aynı zihniyet kalkmış tam tersini söylemiyormu batılı ağzıyla deli oluyorum.
Ecdadımız akdenizi türk gölü yapmış, İnönü 12 adaları anahtar teslim verecek İtalyanlardan zahnmet edip almamış kahramanca savaşan şehidlerimize inat yaparcasına düşmana verilmesini umursamamış.


Evet haklısın tamam da reis, bunla ilgili bir takım özlü sözler vardır.

"Haticeye değil neticeye bak."

"Ne oldum değil ne olacağım de."

"Geçmişe mazi derler."

Geçmiş bitmiş gitmiştir. Geçmişin amacı, bir ders çıkartarak geleceğe yönelmektir.

Tarih tekerrür etmez hatalar tekerrür eder. Bu yüzden tarihi bilmekte fayda var. Bilmezsen şanlı tarihimiz yerine sana avrupalıların iftiralarını tarihin diye yuttururlar.
Patates gibi sadece toprağın altındakilerle öğünmekte olmaz. Bununda idrakindeyim. Ama her fırsatta Ecdadımıza sövenleri görünce deli oluyorum.
Piri Reis deniz savaşlarında çok küçük bir kuvvet ile kalabalık haçlı donanmalarını denizin dibine yollardı. Ama nasıl bizim toplarımızın menzili en az düşmanın iki katı ve gemilerimizin manevra kabiliyeti düşmana göre daha üstündü. Ee bide Ecdadımızda şanlı şecaat sahibi olunca zafer kaçınılmazdı.
Şuanda bile Afrinde halkın burnu bile kanamadan kışın çamuru soğuğuna rağmen destan yazan bir ordumuz var. Bununla övünülecek yerine her fırsatta askerimizi topraklarımızda kahbece şehid eden tetöristlere yardım eden, eğiten donatan adamların ağzı ile konuşanlar var.
V4LKyRfaniseylerAklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.Dünyanı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkke 1 yıl
Fırtınada batar dümeni karşıdan gelen dalgaya bakıp cevirmek gerekir hemen önündek değil 6-7 sıra arkadan gelen dalga tehlikeli olabilir buna göre tedbir almak gerekir.Bu mevsimde biscay gibi yerlerden sıkıntısız geçebliyorsa o zaman oto pilot başarılı demektir.
Buda örnek 4.27 de dümen çok önceden dalgayı sıyıracak şekilde kırılıyor direk pruvadan gelse geminin gövdesi bile kırılabilir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurcandmt 1 yıl
Ana konuya gelecek olursak ben otonom gemi ulastirma sistemini dogru bulmuyorum. Deniz araclari ozellikle de 50 metre ve uzeri deniz araclarinin manevra kabiliyetlerinden dolayi otonom harici insan olmasi gereklidir. Biraz daha detaylandiracak olursak evet karada yapilabiliniyorken neden sularda olmasin karadaki trafik ile kiyaslanamayacak kadar az diyeceksiniz dogru ama kara ile deniz bir degil degiskenler cok daha farkli, yanasmasi, demirlemesi, kurtarmasi derken nasil tam otonom deniz araclari yapilacak merak ediyorum. Bir yandan da bir geminin masrafini ciddi olcude azaltacaktir bu da bir urunun nakliye masrafini belki de yarisin daha cok dusecegi anlamina gelir. Bunun sonucu olarak cin gibi uretimin ucuz oldugu yerler urunlerini cok daha uyguna nakledebilecekken ulkemiz gibi ithalati ihracatindan yuksek olan ulkelerin ekonomik anlamda daha zor gunler yasayacagi anlamina gelmekte oldugu anlasilabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
Şimdi bu geminin elektronik dümeni bozulsa da kı.ından tarih yazanların ardına girse, inanın herkes bir rahatlayacak ama işte olmuyor, demek ki gerçek ilim böyle bir şey... (Bazıları anlamayacak gerçekler sadece doğruları söyle istediğinizi değil)
Konuya yorumum da iç denizlerde bu büyüklükte bir cihazın güveni yolculuk için riskli buluyorum özellikle yakıt taşıyan tankerlerin açacağı sorunlar korkunç olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hlksnrr 1 yıl
Tarih bilmeyen adam gelmiş burada Rolls & Royce otonom arge merkezi haberinin altında millete palavralar anlatıyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bericdondarrion 1 yıl
şimdi her türlü savaş gemimiz, silahımız, askerimiz var ama süleyman şah türbesini pkklıların yardımıyla ışid ten kaçırıyoruz, 12 adaların harici bütün adaların yunan tarafından işgal edilmesini izliyoruz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vincent van Gogh 1 yıl
''...Ama şu da bir gerçektir ki, artık kuruyacak olan ulu meyve ağaçlarının, son nefeslerinden önce, bütün çiçeklerinin açılışı ve son meyvelerini verişi gibi, Osmanlı Devleti de son nefesini yaşarken, tarih sahnesine, çeşitli yetersizliklerine rağmen, ideal ve ihtirasları sınırsız, bir altın nesil verebildi. Hatta biz; bu son topraklar üstünde son devletimizi bile, bu son neslin, yenilgi kabul etmeyen hayat hamlesine borçluyuz...''
Bir kitaptan alıntıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exclbr 1 yıl
Uşi Anlaşmasıyla verilen adaları hala İnönü verdi diyolar.Cahillik zor olsa gerek.


1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 1 yıl exclbr
exclbr

Uşi Anlaşmasıyla verilen adaları hala İnönü verdi diyolar.Cahillik zor olsa gerek.




Peki söyle bakalım o anlaşmaya gitmeme kararı alan Hükümetin başında kim vardı?
O masada değilde içki masasında olursan kimse sana bir karış toprak vermez
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 1 yıl en beğenilen
Aklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.
Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser Mimar İbrahim efendi yaptı.
Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid Han Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
Ama Cumhuriyet ilanından sonra gelenler Ecdadımızın bu yenilikçi ruhuna ters ne kadar yenilik varsa adeta durdurmuş.(yerli araba, uçak uzun uzun anlatmaya gerek yok)
Bide aynı zihniyet kalkmış tam tersini söylemiyormu batılı ağzıyla deli oluyorum.
Ecdadımız akdenizi türk gölü yapmış, İnönü 12 adaları anahtar teslim verecek İtalyanlardan zahnmet edip almamış kahramanca savaşan şehidlerimize inat yaparcasına düşmana verilmesini umursamamış.
6 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YoldaşNapolyon 1 yıl faniseyler
Konuyu bulandırmanın anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl faniseyler
faniseyler

Aklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.
Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser Mimar İbrahim efendi yaptı.
Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid Han Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
Ama Cumhuriyet ilanından sonra gelenler Ecdadımızın bu yenilikçi ruhuna ters ne kadar yenilik varsa adeta durdurmuş.(yerli araba, uçak uzun uzun anlatmaya gerek yok)
Bide aynı zihniyet kalkmış tam tersini söylemiyormu batılı ağzıyla deli oluyorum.
Ecdadımız akdenizi türk gölü yapmış, İnönü 12 adaları anahtar teslim verecek İtalyanlardan zahnmet edip almamış kahramanca savaşan şehidlerimize inat yaparcasına düşmana verilmesini umursamamış.


Evet haklısın tamam da reis, bunla ilgili bir takım özlü sözler vardır.

"Haticeye değil neticeye bak."

"Ne oldum değil ne olacağım de."

"Geçmişe mazi derler."

Geçmiş bitmiş gitmiştir. Geçmişin amacı, bir ders çıkartarak geleceğe yönelmektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl faniseyler
faniseyler
Aklıma geldi Osmanlılın yerli topu tüfeği yoktu diyenler var şimdilerde malum.
Dünyanın ilk denizaltısını 1719 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ser Mimar İbrahim efendi yaptı.
Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid Han Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
Ama Cumhuriyet ilanından sonra gelenler Ecdadımızın bu yenilikçi ruhuna ters ne kadar yenilik varsa adeta durdurmuş.(yerli araba, uçak uzun uzun anlatmaya gerek yok)
Bide aynı zihniyet kalkmış tam tersini söylemiyormu batılı ağzıyla deli oluyorum.
Ecdadımız akdenizi türk gölü yapmış, İnönü 12 adaları anahtar teslim verecek İtalyanlardan zahnmet edip almamış kahramanca savaşan şehidlerimize inat yaparcasına düşmana verilmesini umursamamış.

O beğenmediğin inönü yüzyıllardır taaruz yapamayıp geri çekilen Türk ordusunun Atatürk'ün deyimiyle "makus tarihini" yenmeyi başaran kişidir. O yüzden inönü soyadını almıştır. Sevr anlaşmasını haftalarca mütareke ile lozana çevirttirmiştir. Bizi 2.dünya savaşına girdirmeyerek bütün avrupa kan ağlarken biz sadece ekonomik ve iç işlerle uğraşmışız. Tamam yanlışlarıda var ama hakedene hakkını vermek lazım. İlk denizaltının osmanlıda yapıldığını biliyordum. Hatta ilk uçanlardan biri hazerfen ahmet çelebi ama oda idam edildi. Bu tarz sebepler yüzünden osmanlı bazı ilkleri yapmasına rağmen teknolojide geri kaldığını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rolls-royce, uxus ve
3 etiket daha Zamazingo Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 530 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar borsa arayışında 1 yıl Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı 1 yıl Instagram'a gönderileri zamanlama özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı 1 yıl Renault Zoe'ya üç farklı yerden "En İyi" ödülü geldi 1 yıl Facebook kripto para reklamlarına yasak getirdi 1 yıl Samsung 2017'yi rekor kârla kapattı 1 yıl Dell kendisini %80'ine sahip olduğu VMware'a satabilir 1 yıl Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor 1 yıl Bugünkü "Süper Kanlı Mavi Ay" olayını NASA'nın canlı yayınıyla takip edin 1 yıl Microsoft Edge internet tarayıcısı iPad için gün sayıyor 1 yıl ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak 1 yıl Bi' Fikir Bi' Şirket için başvurular başladı 1 yıl BMW 2 Serisi Gran Coupe kamuflajlı olarak yakalandı 1 yıl Google, 2017'de Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulama kaldırdı 1 yıl Bilim-kurgu filmi Mute'ün ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var 1 yıl Apple, iOS 12'ye ekleyeceği yeni özellikleri 2019'a erteledi 1 yıl Giriş seviyesi cihazlara Helio P38 takviyesi 1 yıl Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu Sonraki Yayıncılar için Razer Seiren Elite mikrofon 1 yıl HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı 1 yıl Microsoft, Intel'in sorunlu Spectre yamasını devre dışı bırakan güncelleme yayınladı 1 yıl Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex mahkemeye çağrıldı 1 yıl Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu 1 yıl Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları 1 yıl Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor 1 yıl Rusya şimdi de kripto para madenciliğine el atıyor 1 yıl BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor 1 yıl Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video] 1 yıl Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı 1 yıl Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim