Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu

Sürücüsüz teknolojiler bugün sadece yollarda karşılaştığımız bir oldu değil. Havada hatta denizde bile otonom gidebilen araçlar görme imkânımız var. Rolls-Royce firması denizcilik sektörüne yönelik bir Ar-Ge merkezi kurdu.

Denizlerin otonom hakimleri

Rolls-Royce daha çok otomobil ve uçak motorları tarafında adını duyursa da uzun süredir otonom gemi teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Bundan tam 6 yıl önce ilk otonom gemi geliştirme projesi UXUS'un (Karmaşık Sistemler Kullanıcı Deneyimi) temelleri atılmıştı. 2014 yılında ise VTT ve Aalto Üniversitesi de projeye katılarak geniş çaplı hale getirmişti. Yeni Ar-Ge merkezi UXUS’un yıl dönümünde faaliyete geçiyor.

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Finlandiya'nın Turku kentinde en ileri teknolojilerle donatılmış Otonom Gemi Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Rolls-Royce ve iş ortaklarının otonom navigasyon, karada kurulu komuta merkezlerinin geliştirilmesi, ileride uzaktan kontrol edilen ve otonom gemicilik faaliyetlerinde yapay zekanın kullanılması gibi konulara odaklanan projeler geliştirmesine yardımcı olacak.

Yeni Ar-Ge merkezinde Rolls-Royce'un geliştirmiş olduğu otonom gemi teknolojilerinin yanı sıra geliştirilme aşamasında olan teknolojilerin de sergilendiği bir Uzaktan Kontrol ve Otonom Deneyim Alanı da bulunuyor.

Rolls-Royce Deneyim Alanı'nda bulunan etkileşimli masalarda, mevcut ve gelecek teknolojiler tanıtılırken otonom gemicilik için yeni kurallar ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde çalışılıyor.