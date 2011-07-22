Rovio, Angry Birds Rio'ya 15 yeni bölüm ekledi

Android, Symbian ve iOS platformlarının en popüler oyunlarından Angry Birds Rio'ya, Rovio firması 15 yeni bölüm ekledi.

Her zamanki gibi farklı düşmanları ve önümüzdeki engelleri, elimizdeki kısıtlı sayıdaki kuşu gerekli açı hesaplamaları yaparak ortadan kaldırmaya çalıştığımız oyunda, Rio animasyonunun ana karakteri Blu ile oynama şansımızın da bulunduğu belirtiliyor. Angry Birds Rio'ya 15 yeni bölümü ekleyen 1.2.1 numaralı güncellemenin Android Market'ten ücretsiz olarak indirilebileceği söylenmekte.







