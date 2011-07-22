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Rovio, Angry Birds Rio'ya 15 yeni bölüm ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
1
8
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Rovio, Angry Birds Rio'ya 15 yeni bölüm ekledi
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Android, Symbian ve iOS platformlarının en popüler oyunlarından Angry Birds Rio'ya, Rovio firması 15 yeni bölüm ekledi.
Her zamanki gibi farklı düşmanları ve önümüzdeki engelleri, elimizdeki kısıtlı sayıdaki kuşu gerekli açı hesaplamaları yaparak ortadan kaldırmaya çalıştığımız oyunda, Rio animasyonunun ana karakteri Blu ile oynama şansımızın da bulunduğu belirtiliyor. Angry Birds Rio'ya 15 yeni bölümü ekleyen 1.2.1 numaralı güncellemenin Android Market'ten ücretsiz olarak indirilebileceği söylenmekte.
Rovio, Angry Birds Rio'ya 15 yeni bölüm ekledi
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silver021 8 yıl
bu oyunu 0-6 yaş arası olarak görüyorum. gerçekten saçma bir oyun.
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slicer 8 yıl silver021
silver021

bu oyunu 0-6 yaş arası olarak görüyorum. gerçekten saçma bir oyun.


Demek ki eğik atış problemleri sana ağır geliyor.
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detroit21 8 yıl
Bu haber cokmu gecikti ne ? 2 hafta once 15 verdiler 1 hafta oncede 15 verdiler toplam 30 etti .
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yusuforhan 8 yıl
monte telefonum var bu oyunun java ya dönüştürülmüş halini oynuyorum 45 bölüm falan ama inanılmaz zevkli hakkaten :)
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photo sir 8 yıl
süper bir oyun, symbian da oynuyorum çoğu ağır oyunun verdiği zevki vermiyor. Oynadıkca bana worms word party i hatırlayıyor ngage de çok oynardım
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yasinemir 8 yıl
Bağımlılık yapıcı zevkli bir oyun daha farklı kuşlarla yeni sürümler bekliyoruzBağımlılık yapıcı zevkli bir oyun daha farklı kuşlarla yeni sürümler bekliyoruz
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