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Rovio CEO'su yeniden değişiyor

Mobil dünyanın en popüler oyunlarından Angry Birds'ün yapımcısı Rovio, yeniden bir CEO değişim haberleriyle gündeme geldi. Şirket işleri yoluna koymak için büyük çaba sarf ediyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rovio CEO'su yeniden değişiyor

Angry Birds furyasının arkasındaki geliştirici firma Rovio, gelen bilgilere göre yeniden CEO değişimine gidiyor.
Geçtiğimiz yıl şirketin eş kurucusu Mikael Hed'den CEO koltuğunu devralan Pekka Rantala, aradan çok da uzun bir zaman geçmemişken görevi 2016 yılında yasal işlerden sorumlu Kati Levoranta'ya bırakmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır mali sorunlar yaşayan ve bu nedenle ciddi sayıda çalışanını çıkartmak zorunda kalan Rovio, Angry Birds'in beklenmedik düzeydeki başarısı sonrası gelen hızlı büyümeye (Oyun harici eğlence parkları ve oyuncaklar gibi) ayak uyduramıyor.
Kati Levoranta'nın başa geçmesiyle Rovio genel operasyonlarını yürütmeye devam edecek ancak daha çok oyun ve medya konularına ağırlık verilecek. Özellikle önümüzdeki yıl yayınlanması planalan Angry Birds filmine büyük umut bağlayan şirket, söylendiği kadarıyla 2016 senesi içerisinde hem oyun hem de tüketici ürünleri açısından heyecan verici ürünler ile karşımıza çıkacak.
Rovio'nun yeni CEO ile değişen yapılanmasında medya bölümünün başına Mikael Hed geçecek, oyun bölümünü ise Wilhelm Taht yönetecek. 

http://www.theverge.com/2015/12/9/9878424/rovio-angry-birds-ceo-replaced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
angry birds 2 oldukça da tuttu ama bu rovio yine çıkışa geçemedi demek ki free to play kurtarmıyor...
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Patren 3 yıl
rovıo artık gelirleri ile konsolara oyun yapmaları
Kati Levoranta da voleybolcu gibi kadın
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emir kustirika 3 yıl
rovıo nun silahında mermi kalmadı daha boşuna uğraşmıyın
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