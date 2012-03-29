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Rovio, Futuremark Games Studio firmasını satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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3 günde 10 milyon indirme sayısıyla rekor kıran Angry Birds Space yapımı, firması Rovio'yu da yeni ve cesur hamleler yapmaya itiyor.

Firma yaptığı açıklamada Futuremark Games Studio firmasını satın aldığını duyurdu. Ancak satın alma bedeli ile ilgili olarak kesin bir açıklama yapılmadı.

FGS aslında popüler 3DMark 3 boyutlu benchmark yazılımının da geliştiricisi. Bu yazılımla ilgili bir bölüm ilgilenirken asıl bölüm oyun geliştirme işine odaklanmıştı. Unstoppable Gorg adlı yapım bu bölümün eseri. Rovio işte bu ikinci bölümü satın aldı.

İlk bölüm ise 3DMark yazılımını geliştirmeye devam edecek. Firma bir basın duyurusu yaparak 3DMark yazılımının daha fonksiyonel olarak farklı işletim sistemleri için de yayınlamasının bildirdi.

Rovio ise bu satın almayı eğlence sektöründeki hızlı büyümenin bir parçası olarak tanımlıyor. Firma dünyanın dört bir yanındaki yetenekli geliştiricileri kadrosuna katmaya devam edecek.

Bu hamle ile Rovio'nun Angry Birds'den çok farklı bir alanda iddialı yapımlarla karşımıza çıkacağını tahmin edebiliriz.

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Farwynd 7 yıl
Şu kesin ki Rovio ileride sönücek olan Zynga balonundan çok daha iyi işler başarıcak.
Space'ten hiç umudum yoktu ama adamlar beklenmeyeni yaparak gayet iyi bir devam oyunu çıkarttılar.
Ayrıca ellerinde her türlü ürünü çıkartılabilecek kuş illustrasyonları var. Bu bile onlara bir kaç sene tam gaz vermeye yeter.
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söny 7 yıl
Disney hayallerini gerçekleştiricek firma bir flash oyunla bu kadar ün yapmasından sonra disney kadar büyümesi hayal değil
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huseyincarnege 7 yıl
isyankar_emre
createemir100 firma bile satın alsan sen Disney kadar büyüyemessin
Geleceğimi gördün rüyanda?

hadi soruya cevap ver herkez merak ediyo eyer öle bişey varsa şu sayısalıda sölede zengin olak :)
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huseyincarnege 7 yıl
helal olsun adamlara kuşları kerkeze uçurup vurudurdular :)
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CooL_ROMEO 7 yıl
futuremark dediğiniz iyi oldu, dur bakim hemen test yapalım . :)
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E_Aydin35 7 yıl
createemir
100 firma bile satın alsan sen Disney kadar büyüyemessin

Geleceğimi gördün rüyanda?
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createemir 7 yıl
100 firma bile satın alsan sen Disney kadar büyüyemessin
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lysipe 7 yıl
0 oyrum
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