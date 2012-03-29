Rovio, Futuremark Games Studio firmasını satın aldı

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3 günde 10 milyon indirme sayısıyla rekor kıran Angry Birds Space yapımı, firması Rovio'yu da yeni ve cesur hamleler yapmaya itiyor.Firma yaptığı açıklamada Futuremark Games Studio firmasını satın aldığını duyurdu. Ancak satın alma bedeli ile ilgili olarak kesin bir açıklama yapılmadı.FGS aslında popüler 3DMark 3 boyutlu benchmark yazılımının da geliştiricisi. Bu yazılımla ilgili bir bölüm ilgilenirken asıl bölüm oyun geliştirme işine odaklanmıştı. Unstoppable Gorg adlı yapım bu bölümün eseri. Rovio işte bu ikinci bölümü satın aldı.İlk bölüm ise 3DMark yazılımını geliştirmeye devam edecek. Firma bir basın duyurusu yaparak 3DMark yazılımının daha fonksiyonel olarak farklı işletim sistemleri için de yayınlamasının bildirdi.Rovio ise bu satın almayı eğlence sektöründeki hızlı büyümenin bir parçası olarak tanımlıyor. Firma dünyanın dört bir yanındaki yetenekli geliştiricileri kadrosuna katmaya devam edecek.Bu hamle ile Rovio'nun Angry Birds'den çok farklı bir alanda iddialı yapımlarla karşımıza çıkacağını tahmin edebiliriz.