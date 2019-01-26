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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı

Mobil oyun dünyasının fenomenlerinden biri haline gelen Angry Birds'in yapımcısı Rovio, yeni mobil oyunu olan Angry Birds Dream Blast'ı kullanıcılara sundu. İşte detaylar...
3 ay
3,4b
1
4
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonların yaygınlaşmaya başladığı günlerde mobil oyun geliştirici Rovio'nun piyasaya sürdüğü Angry Birds oyunu kısa bir süre içinde fenomen haline gelmişti. Aradan geçen yıllar oyunun popülaritesini düşürmüş olsa da daha uzun yıllar oynanacağı kesin.

Renkli baloncuk eşleştirme oyunu

Finlandiya merkezli Rovio yeni mobil oyunu olan Angry Birds Dream Blast'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Oyunun konsepti renkli baloncukları eşleştirerek puan toplamak. Uygulama marketlerinde çokça örneğine rastlayacağınız bu oyun Angry Birds temasında sunuluyor.

Oyunu oynamak ücretsiz ancak beklendiği gibi uygulama içi satın alımlar mevcut. Angry Birds Dream Blast'ın iOS versiyonunu indirmek için buraya, Android versiyonunu indirmek içinse buraya tıklayarak oyunu hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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DH Misafiri 3 ay
Huawei candır gerisi para sömürüsüdür
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oly1786 3 ay DH Misafiri
Yanlış başlığa yazmışsın yorumunu, burası Angry Bird ile ilgili , iphone değil.
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Bay Robot 3 ay
Çöp
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FRAPS_TR 3 ay
Bu oyunların angry birdsle alakası yok. Artık yeni isimler bulsunlar
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