Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonların yaygınlaşmaya başladığı günlerde mobil oyun geliştirici Rovio'nun piyasaya sürdüğü Angry Birds oyunu kısa bir süre içinde fenomen haline gelmişti. Aradan geçen yıllar oyunun popülaritesini düşürmüş olsa da daha uzun yıllar oynanacağı kesin.
Renkli baloncuk eşleştirme oyunuFinlandiya merkezli Rovio yeni mobil oyunu olan Angry Birds Dream Blast'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Oyunun konsepti renkli baloncukları eşleştirerek puan toplamak. Uygulama marketlerinde çokça örneğine rastlayacağınız bu oyun Angry Birds temasında sunuluyor.
Oyunu oynamak ücretsiz ancak beklendiği gibi uygulama içi satın alımlar mevcut. Angry Birds Dream Blast'ın iOS versiyonunu indirmek için buraya, Android versiyonunu indirmek içinse buraya tıklayarak oyunu hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
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