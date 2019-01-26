Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı

Akıllı telefonların yaygınlaşmaya başladığı günlerde mobil oyun geliştirici Rovio'nun piyasaya sürdüğü Angry Birds oyunu kısa bir süre içinde fenomen haline gelmişti. Aradan geçen yıllar oyunun popülaritesini düşürmüş olsa da daha uzun yıllar oynanacağı kesin.

Renkli baloncuk eşleştirme oyunu

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merkezli Rovio yeni mobil oyunu olan'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Oyunun konseptieşleştirerek puan toplamak. Uygulama marketlerinde çokçarastlayacağınız bu oyuntemasında sunuluyor.Oyunu oynamakancak beklendiği gibisatın alımlar mevcut. Angry Birds Dream Blast'ınindirmek içinversiyonunu indirmek içinsetıklayarak oyunu hemen oynamaya başlayabilirsiniz.