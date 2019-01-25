Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak

Çinli teknoloji devi Huawei, ürettiği akıllı telefon modellerinde kendi Kirin yonga setlerini kullanıyor. Dünkü açıklamanın ardından da 5G cihazlarda Balong 5000 yongasını kullanacağını duyurdu. Durum böyleyken yakın tarihli bir raporda belirtildiği gibi 5G çip pazarının hakimi Intel, MediaTek ve Qualcomm gibi kilit oyuncular olacak.

Apple, MediaTek ile çalışacak

Raporda ismi açıklanmayan kaynaklar Intel, MediaTek ve Qualcomm'un 5G döneminin ilk aşamasında modem yongaları üretiminde üç oyuncu olarak kalacaklarına inanıyorlar. Ayrıca raporda bir diğer teknoloji devi Apple'ın ise Qualcomm ile yaşadığı mahkeme savaşları dolayısıyla Intel veya MediaTek'in 5G çözümlerini tercih edeceği belirtiliyor.

Bu üç şirketten MediaTek büyüme potansiyeli en yüksek şirket olarak kabul ediliyor. Şirket, 5G pazarında büyümek ve sağlam bir pozisyon elde etmek için ürettiği çiplerde fiyat performans ilişkisini ön plana almış durumda.

https://pocketnow.com/5g-chip-maket-outlook-2019