Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak

Huawei'nin dün yaptığı açıklamada 5G telefonlarında kendi modemlerini kullanacağını duyurmasının ardından, 5G çip pazarına Qualcomm, Intel ve MediaTek'in hakim olması bekleniyor.
3 ay
2,8b
1
1
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli teknoloji devi Huawei, ürettiği akıllı telefon modellerinde kendi Kirin yonga setlerini kullanıyor. Dünkü açıklamanın ardından da 5G cihazlarda Balong 5000 yongasını kullanacağını duyurdu. Durum böyleyken yakın tarihli bir raporda belirtildiği gibi 5G çip pazarının hakimi Intel, MediaTek ve Qualcomm gibi kilit oyuncular olacak.

Apple, MediaTek ile çalışacak

Raporda ismi açıklanmayan kaynaklar Intel, MediaTek ve Qualcomm'un 5G döneminin ilk aşamasında modem yongaları üretiminde üç oyuncu olarak kalacaklarına inanıyorlar. Ayrıca raporda bir diğer teknoloji devi Apple'ın ise Qualcomm ile yaşadığı mahkeme savaşları dolayısıyla Intel veya MediaTek'in 5G çözümlerini tercih edeceği belirtiliyor.
Bu üç şirketten MediaTek büyüme potansiyeli en yüksek şirket olarak kabul ediliyor. Şirket, 5G pazarında büyümek ve sağlam bir pozisyon elde etmek için ürettiği çiplerde fiyat performans ilişkisini ön plana almış durumda.

https://pocketnow.com/5g-chip-maket-outlook-2019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
smart1978 3 ay
Huawei zaten bircok ulkede kara listede sanirim zamanla da kara liste uzayacak . Cinli hackerlarin kurumsal kitlesel saldirilarini kalma potansiyeli de vardir. Turkiye de altyapi ve turlu turlu modemleriyle de Huawei ciddi oranda ele gecirmis :/ . Elektrik kesintilerine kadar baglantisi var bu tur isler ..
5G rekabeti de getiriyor bu iyi birsey. Bakalim hizli kaliteli ve guvenli olan hangisi baskin olacak ? Huawei in olmayacagi kesin gorunmekte.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir 3 ay Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor 3 ay Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı 3 ay Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı 3 ay Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti 3 ay Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak Sonraki Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu 3 ay Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim