Rovio oyunlarının HD sürümleri, uygulama mağazalarında indirimde





Noel sezonunun yaklaşmasıyla hafta sonu indirimleri de artış göstermeye başladı. Fenomen Angry Birds yapımının geliştiricisi Rovio da bu haftasonuna özel indirimler yapıyor.





Firmanın popüler yapımlarının HD versiyonları bu haftasonu 0.99$'dan satılacak. Angry Birds HD, Angry Birds Star Wars HD, Angry Birds Seasons HD, Space HD, Rio HD ve Amazing Alex HD yapımları indirim kapsamındaki oyunlar. Bad Piggies HD ise ücretsiz olarak sunuluyor.





İndirimli HD versiyonlar, App Store, Google Play ve Amazon Appstore uygulama mağazalarında erişime sunulmuş durumda.

http://www.androidauthority.com/rovio-hd-games-discounted-angry-birds-99-cents-bad-piggies-free-140398/