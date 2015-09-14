Rovio'dan meyve tadında yeni bir oyun : Nibblers

Yaz aylarında indirmeye sunduğu Angry Birds 2 oyunu ile büyük beğeni toplayan Finlandiyalı oyun stüdyosu Rovio, tamamen farklı mekaniklerle geliştirdiği Nibblers adındaki yeni oyunu ile mobil dünyaya küçük bir sürpriz yaptı.





Nibblers bir renk eşleme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renklerin meyveler ile temsil edildiği oyunda eşleştirme yaparak alandaki canavarları yok etmeniz gerekiyor. Renk eşleştirme esnasında mutlaka bir karenin canavarın olduğu kareye değiyor olması şart.





Türün diğer oyunlarında olduğu gibi birden fazla alanı süpüren güçlendirmeler veya taş bloklar gibi birkaç hamlede yok olan engeller aynen korunmuş. Ek olarak dinamik boss dövüşleri mevcut. Onlarca hamle ile öldürülebilen bu bosslar oyun esnasında sık sık çevresini taş bloklarla sarıyor veya minik canavarlar göndererek sizi oyalıyor.





Renkli tasarımı ve ses efektleriyle zaman geçirmek için iyi bir alternatif gibi duran Nibblers, onlarca bölümde oyuncuları farklı ortamlara götürüyor. Android ve iOS için yayımlanan oyun ücretsiz olarak sunuluyor.







