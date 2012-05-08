Rovio'nun 2011 yılı geliri 75.4 milyon Avro oldu





Angry Birds fenomeni ile marka değerini 2 milyar dolara çıkaran ve dev firmalar listesine adını yazdıran Finli Rovio, 2011 yılına ait mali yıl raporlarını bugün yayınladı.

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Yıl toplamında 75.4 milyon Avro gelir elde eden firma, vergiler çıkmadan 48 milyon Avro kazancı hanesine yazdırdı. 2011 yılında Angry Birds, Angry Birds Seasons ve Angry Birds Rio serilerini çıkaran firma aynı zamanda hediyelik eşya ve elektronik çevre birimleri de piyasaya sürdü ve milyonlarca ürün satışı gerçekleştirdi.Farklı şehirlerde tematik parklar da kuran firma 28 olan çalışan sayısını yıl sonunda 224'e çıkardı. Oyunların aktif aylık kullanıcı sayısı 200 milyon olurken, toplam indirme sayısı da 648 milyona ulaştı.Pazarlama stratejisini çok iyi kullanan Rovio, tek bir yapımla milyonlarca avro gelir elde eden nadir firmalar arasına girdi.