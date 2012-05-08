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Rovio'nun 2011 yılı geliri 75.4 milyon Avro oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds fenomeni ile marka değerini 2 milyar dolara çıkaran ve dev firmalar listesine adını yazdıran Finli Rovio, 2011 yılına ait mali yıl raporlarını bugün yayınladı.

Yıl toplamında 75.4 milyon Avro gelir elde eden firma, vergiler çıkmadan 48 milyon Avro kazancı hanesine yazdırdı. 2011 yılında Angry Birds, Angry Birds Seasons ve Angry Birds Rio serilerini çıkaran firma aynı zamanda hediyelik eşya ve elektronik çevre birimleri de piyasaya sürdü ve milyonlarca ürün satışı gerçekleştirdi.

Farklı şehirlerde tematik parklar da kuran firma 28 olan çalışan sayısını yıl sonunda 224'e çıkardı. Oyunların aktif aylık kullanıcı sayısı 200 milyon olurken, toplam indirme sayısı da 648 milyona ulaştı.

Pazarlama stratejisini çok iyi kullanan Rovio, tek bir yapımla milyonlarca avro gelir elde eden nadir firmalar arasına girdi.


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IceRulez 7 yıl
Devir uygulama devri
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sertacarslan 7 yıl
Tüm kanallardan elde ettiği net gelir 40 milyon euro ise nasıl marka değeri 2 milyar dolar oluyor anlamıyorum.
Bazı firmaların hisse senedi piyasalarındaki piyasa değerlerinin ne kadar balon olduğunun canlı örneği.
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MrDj 7 yıl
yerli uygulama yazanlarinda basariya ulasmasini isterim.ovunecek bir teknolojimiz yok bari boyle birsey olursa onunla ovunelim
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Rubisco 7 yıl
Temettü dağıtacak mı, hisse başına ne kadar denk gelir acaba?
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napolyon94 7 yıl
Nedir bu bos oyunlara olan ilgi? Call of duty ,angry birds vs :S
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E_Aydin35 7 yıl
Burada gerçekten bir FPS oyunun bile göremediği ilgiyi, şu Angry Birds ile gördük açıkcası birşey kanıtladı bizlere Rovio, önemli olan grafik değil, etkileyici atmosfer değil, elbetde büyük oranda etkisi var bu unsurların ama şu açıkki önemli olan bize sunulanın ardından aldığımız haz, bağlıyıcı oynayış şekli.. Bunu Rovio Angry Birds ile kanıtladı hatta belki bir çok yeni parlak fikirlere sahip genç mühendislere yol gösterdi..
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Klack 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Burada gerçekten bir FPS oyunun bile göremediği ilgiyi, şu Angry Birds ile gördük açıkcası birşey kanıtladı bizlere Rovio, önemli olan grafik değil, etkileyici atmosfer değil, elbetde büyük oranda etkisi var bu unsurların ama şu açıkki önemli olan bize sunulanın ardından aldığımız haz, bağlıyıcı oynayış şekli.. Bunu Rovio Angry Birds ile kanıtladı hatta belki bir çok yeni parlak fikirlere sahip genç mühendislere yol gösterdi..

yazının mühendislere bağlanacağını bilsem okumazdım. bende diyorum millet neden eski basmış. bide benden.
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Klack 7 yıl
söyleyecek söz bulamadım.
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Chidori 7 yıl
Yaratıcı fikirler ve basit oynanış...
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DARTH_BLACK 7 yıl
Çok şaşalı yapımlar yapmaya gerek yok,bazen insan beyni en basit şeyleri çok sevebiliyor.Angry birds mantık kullanma konusundada oyuncuları zorladığı için bir zamanların tetrisi konumuna girdi.Farklı bölümleri ve arada konulu senaryoları ile kızgın kuşlar daha çok para kazandıracak rovio ya...
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