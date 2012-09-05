Rovio'nun yeni oyunu Bad Piggies 27 Eylül'de geliyor

Başarılı bir oynanış mekaniğine sahip Angry Birds yapımıyla yüz milyonlarca hayran edinen Rovio, bu kez domuzları başrole koyduğu yeni oyununu resmen duyurdu.





Bad Piggies adını alan oyun 27 Eylül'de iOS, Android ve Mac için yayınlanacak. Windows Phone, Windows 8 ve PC versiyonları ise daha sonra gelecek.





Rovio patronu Mikael Hed, Angry Birds oyununda sevimli düşmanlara karşı empati beslendiğini ve oyunculardan sık sık domuzların hikayesinin ne olduğu sorusunun geldiğini belirtti. Bad Piggies ile oyuncular, yapımın en sevilen ikinci karakteri olan domuzların gözünden dünyayı keşfedecek.





Yeni oyun tamamen farklı ve benzersiz bir oynanış tecrübesi sunacak. Kaynaklar sapan fırlatma mekaniğinin olmayacağını belirtiyor.