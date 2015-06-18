Rudy Huyn'dan 6tag'a yeni güncelleme

Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, geçtiğimiz gün aldığı iki yeni güncelleme sonrası şimdi de 5.1 sürümüne yükseltildi.





Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, 5.1 sürümüyle otomatik sığdırma için yeni bir algoritmaya kavuştu ve bu açıdan HD desteği vermeye başladı. Aynı zamanda telefondan yüklenen ve telefona kaydedilen görsellerin kalitesinin arttıran güncelleme, bilinen bütün hataları ortadan kaldırıyor, direkt mesajları daha hızlı yüklüyor ve son olarak çok hesaplı sistemler için iyileştirmeler alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tag-windows-phone-updated-image-quality-improvements-and-more