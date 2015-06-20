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Rudy Hyun'dan 6tag'a bir güncelleme daha

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rudy Hyun'dan 6tag'a bir güncelleme daha
 
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, kısa süre içerisinde 5.1'den 5.1.1.0 sürümüne güncellendi.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan son sürümüyle avatar olarak yüksek kaliteli fotoğrafların kullanılmasına da destek vermeye başladı. Ayrıca artık profil, yorum ya da mesaj içerisinde yer bağlantılara basılmasına imkan tanıyan uygulama, "@" kullanımını arkadaşlar dışına da genişletti ve yorumları yükleme ile alakalı iyileştirmeler aldı.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-update-brings-better-avatars-faster-loading-comments-and-clickable-links Yorum Yaz
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