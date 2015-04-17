Rudy Hyun'dan yeni Windows Phone uygulaması: 6discover

Windows Phone ekosisteminin en başarılı geliştiricileri arasında yer alan Rudy Hyun, dün resmi Twitter hesabından yaptığı ilk duyuru sonrası bugün 6discover adını verdiği yeni WP8.1 uygulamasını kullanıma sundu.

Geçtiğimiz günlerde Snapchat'in istekleri doğrultusunda 6snap uygulamasını Windows Phone mağazadan kaldıran Rudy Hyun, konu hakkında açıklama yaparak 6snap'tan türetilmiş 2 yeni uygulamayı kısa zaman içerisinde kullanıma sunacağını müjdelemişti. Bu noktada ilk olarak karşımıza 6discover çıktı.

Tam olarak bir Snapchat istemcisi olarak görev yapmayan 6discover, Snapchat'in geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı "Discover / Keşif" özelliğini temele oturtuyor. ESPN, Food Network, Comedy Central, People Magazine, National Geographic, Cosmopolitan, CNN, Vice, The Daily Mail ve Yahoo gibi isimlerin sürekli olarak güncellenen içeriklerle desteklediği bu özellik, Huyn'un 6discover uygulamasıyla da bu içeriklere erişim sunulması noktasında çalışma gösteriyor.

Oldukça basit bir arayüzle karşımıza çıkan ve tam ekran fotoğraf ile videolar sunan 6discover, Hyun tarafından en son güncel haberleri yakalayabileceğiniz bir mekan olarak gösteriliyor ve uygulama basit kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Rudy Hyun'un diğer çözümleri gibi 6discover uygulaması da ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/6discover/9e9e4910-d515-44c4-aa63-2332237b6c69