Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rudy Hyun'dan yeni Windows Phone uygulaması: 6discover

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rudy Hyun'dan yeni Windows Phone uygulaması: 6discover
 
Windows Phone ekosisteminin en başarılı geliştiricileri arasında yer alan Rudy Hyun, dün resmi Twitter hesabından yaptığı ilk duyuru sonrası bugün 6discover adını verdiği yeni WP8.1 uygulamasını kullanıma sundu.
Geçtiğimiz günlerde Snapchat'in istekleri doğrultusunda 6snap uygulamasını Windows Phone mağazadan kaldıran Rudy Hyun, konu hakkında açıklama yaparak 6snap'tan türetilmiş 2 yeni uygulamayı kısa zaman içerisinde kullanıma sunacağını müjdelemişti. Bu noktada ilk olarak karşımıza 6discover çıktı.
Tam olarak bir Snapchat istemcisi olarak görev yapmayan 6discover, Snapchat'in geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı "Discover / Keşif" özelliğini temele oturtuyor. ESPN, Food Network, Comedy Central, People Magazine, National Geographic, Cosmopolitan, CNN, Vice, The Daily Mail ve Yahoo gibi isimlerin sürekli olarak güncellenen içeriklerle desteklediği bu özellik, Huyn'un 6discover uygulamasıyla da bu içeriklere erişim sunulması noktasında çalışma gösteriyor.
Oldukça basit bir arayüzle karşımıza çıkan ve tam ekran fotoğraf ile videolar sunan 6discover, Hyun tarafından en son güncel haberleri yakalayabileceğiniz bir mekan olarak gösteriliyor ve uygulama basit kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Rudy Hyun'un diğer çözümleri gibi 6discover uygulaması da ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/6discover/9e9e4910-d515-44c4-aa63-2332237b6c69 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jeolog. 4 yıl
Snap özelliği yok sanırım. Ya da ben olayı tam anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 4 yıl
Türkiye ye uygun bir uygulama değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 yıl
Snapchat'in cevap vermeye yüzü yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl A4 Tech Bloody B120 İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim