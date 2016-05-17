Runkeeper, kişisel bilgilerinizi satıyor

Sürekli kullandığımız mobil uygulamalara artık tüm kişisel bilgilerimizi emanet ediyoruz. Peki bu uygulamalar emanete ne kadar sahip çıkıyor? Zaman zaman gündeme yansıyan haberler, aslında büyük bir risk altında olduğumuzu gösteriyor.

Yeni gündem bu kez Runkeeper uygulaması. FitnessKeeper tarafından geliştirilen RunKeeper, bilindiği gibi bir fitness takip uygulaması ve oldukça da fazla ilgi görüyor. Bununla birlikte, uygulama ilgiyi suiistimal ediyor ve bu, yetkililerin de dikkatini çekmiş durumda.

Norveç Tüketici Konseyi, yaptığı incelemelerde, RunKeeper uygulamasının kapalı olduğu durumlarda bile konum takibi yapmaya devam ettiğini ve FitnessKeeper firmasının bu bilgileri, Kiip.me adında bir reklam platformuna aktardığını ortaya çıkarmış. Ayrıca uygulama, kullanıcından habersiz kullanım sözleşmesini değiştirebiliyor, kullanıcı hesabı silinse bile kişisel verileri saklamaya devam ediyor.

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Konsey, Avrupa Birliği’nin kişisel verileri koruma kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle RunKeeper uygulaması hakkında şikayette bulunmuş ancak geliştirici ABD sınırları içerisinde olduğu için herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün değil.

Konsey, en azından farkındalık oluşturma çabası içerisinde. Bunda da başarılı olmuş gibi görünüyor. İnsanların en çok nerede zaman geçirdiği, hangi sitelerde gezindiği veya hangi ürün çeşitlerinden hoşlandığı gibi veriler, reklam platformları için adeta bir hazine durumunda. Kullanıcıya odaklı reklamlar için bu veriler önem taşıyor ve tıklanma sayısını da artırıyor. Google da, sık sık kişisel verileri izinsiz topladığı gerekçesiyle soruşturmalara maruz kalıyor.