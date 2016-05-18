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Rusya, ABD'nin yeni füze sisteminden rahatsız

Moskova, yeni kurulacak olan füze savunma sistemi hakkında duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, ABD ise füze savunma sisteminin Orta Doğu odaklı olduğu konusunda ısrarcı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Romanya'da kurulan yeni füze savunma sistemi komşu Rusya'yı rahatsız etmişe benziyor. Orta Doğu'dan gelebilecek füzelere karşı savunma amaçlı kurulan sistem, Rusya'ya göre kendilerine yöneltilmiş, nükleer caydırıcılığını zayıflatan bir tehdit.
Bahsi geçen füze savunma sistemi Romanya'nın Deveselu kasabasının kuzeydoğusunda yer alan terk edilmiş bir hava üssüne kurulmuş durumda. Savunma sistemi, Amerikan Ticonderoga sınıfı kruvazör ve Arleigh Burke sınıfı destroyerlerde bulunan Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi temelleri üzerine inşa edilmiş durumda ve Aegis radar muharebe sistemi ve Mk. 41 dikey füze atış rampalarına yerleştirilmiş 24 adet SM-3 önleme füzesi ile donatılmış durumda. Sistem, ABD donanması personelleri tarafından idare edilmekte.
SM-3 balistik füze önleme füzeleri, ABD donanmasının uzun süredir kullandığı Standard (RIM-66) karadan havaya füze sisteminin evrim geçirmiş hali. Yeni füze, kısa ve orta menzilli füzeleri fırlatıldıktan hemen sonra (Boost adı verilen ve füzelerin uzaya veya yakın uzaya tırmanış yaptığı anı kapsayan evre) önlemek için tasarlanmış. SM-3 füzeleri, düşman füzelerin savaş başlıklarıyla "Midcourse" adı verilen aşamada da, yani füzelerin ateşleme evresi tamamlanmış ve savaş başlığı hedefe doğru yol alırken, önleme faaliyetini gerçekleştirebiliyor.
Sistem son aşamasında, Azorlar'dan Doğu Avrupa'ya kadar olan alanı düşman füzelerden koruyacak olan NATO kontrolündeki bir ağa dahil olacak. İkinci üs ise Polonya, Redzikowo'da 2018'e kadar kurulacak. Atlantik ve Akdeniz'deki ABD destroyerleri ve Hollanda fırkateynleri ise ağa kendi radar ve önleme füzeleriyle ilerideki aşamalarda dahil olacaklar. Bir X-bandı erken uyarı radar sistemi Türkiye'de yer alacak ve ağın tamamı Almanya'nın Ramstein Havva Kuvvetleri Üssü'nden kontrol edilecek.

Sistemin Asıl Amacı 

Deveselu üssünün ana amacı Orta Doğu'dan fırlatılan füzelerin Avrupa'daki NATO ülkelerine ulaşamadan vurulması. 800 milyon dolarlık proje 10 yıl önce başladı. Projenin başlangıcı tam da İran'ın nükleer programının kontrol edilemediği ve ülkenin uzun menzilli füzeler geliştirdiği bir döneme geliyor. İran'ın üstünde çalıştığı bu iki askeri proje ise ülkeye Avrupa'yı nükleer füzelerle vurma imkanı tanıyordu.
O zamandan bu yana Batı ile İran arasındaki görüşmeler sonucunda ülkenin nükleer programı bitme noktasına gelmiş olsa da, anlaşma uzun menzilli füzelerle ilgili herhangi bir şey içermiyor. İran, içlerinde Emad (Sütun) adı verilen balistik füzeler gelişmeye devam ediyor ve bahsi geçen füzenin menzili yaklaşık 2800 km'yle İran'a  Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri vurabilme kabiliyeti sağlıyor. İran'ın iddiasına göre Emad füzeleri oldukça yüksek isabet oranına sahipler ve füze savunma sistemlerinden etkilenmeme üzerine tasarlandılar.

Rusya'nın Düşüncesi 

Moskova'ya göre ise sistem doğrudan Rusya hedef alınarak geliştirilmiş ve Rusya'nın Batı'dan gelebilecek bir nükleer saldırıya karşı caydırıcılığını yok etmek için kurulmuş durumda. Rusya, NATO'nun programa İran'la varılan anlaşmadan sonra devam etmesini, örgütün daha gizli amaçları olduğuna yoruyor.
Rusya bu konuda haklı mı? Aegis üssü Rusya'nın füzelerini durdurabilir mi? SM-3'ün menzilinin 600 km dolaylarında olduğu düşünülüyor. Bu kadar kısa menzilin anlamı ise, SM-3'lerin yalnızca Ukrayna'nın doğusuna kadar ulaşabileceği. Dolayısıyla Rusya'nın ABD'ye yönelteceği bir stratejik nükleer füze, sistemin erişebileceği alanın çok dışında kalacaktır. Ancak Rusya'nın Avrupa'ya yönelteceği füzelere karşı sistem çalışacaktır.
NATO, savunma sisteminin Rusya'ya karşı olmadığı konusunda ısrarcı davransa da İran'dan gelebilecek bir nükleer füze tehlikesi hemen hemen ortadan kalkmış durumda. Bunun yanında Rusya'nın askeri kaslarını Baltık, Karadeniz, Ukrayna, İskandinavya ve Suriye bölgelerinde ısıttığını hatırlatmak gerekir. Rusya'nın dış politikasının, bir zamanlar İran'a karşı inşa edilen projenin Rusya'ya karşı olacak bir şekilde evrilmesine yardım ediyor diyebiliriz. 

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a20902/russias-unhappy-about-new-american-anti-missile-system/ Yorum Yaz
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TheCaliph_ 3 yıl en beğenilen
Gecen Rainbow six oynuyoruz arkadaslarla

Karsida da Putin var kapkan almis . Dedim hayirdir canin sıkkın falan

Fuzelerden dolayi canim sıkıldi kardes dedi .

Ben de dedim bunu haber yapalim bizim akpliler guzelce yer bunu
Gecen Rainbow six oynuyoruz arkadaslarlaKarsida da Putin var kapkan almis . Dedim hayirdir canin sıkkın falanFuzelerden dolayi canim sı...
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Batumatu 3 yıl
Haber güzel, iyi yazılmış. Yeni editör güzel oldu. Ama eski dinozor editörleri sahneden alalım artık. Evet zamanında çok güzel işler yaptılar ama sadece inceleme videolarında görünürlerse herkes için daha iyi olur diye düşünüyorum. Gtx1070 hakkında herşey nedir allah aşkına? Millet 1080in testlerini yayınladı
Haber güzel, iyi yazılmış. Yeni editör güzel oldu. Ama eski dinozor editörleri sahneden alalım artık. Evet zamanında çok güzel işler yaptılar ama sadece incelem...
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1 Avatar
DeanWinchester. 3 yıl
Bi savaş çıksında rusyanın işini bitirsin amerika misal örnek tabii. Köpek köpeği ısırmaz ama
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Qui-Gon Jinn 3 yıl
Sistem Avrupayı korumak için değil, aksine Rusya'dan ABD ana karasına atılacak ICBM ler için. Yoksa Avrupa'da yeteri kadar THAAD, Aster ve Patriot var.
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cankal 3 yıl
Şu sitenin tasarımını baştan aşağı değiştirin bu nedir ya 2006 dan beri üyeyim aynı tasarım milletin midesi bulandı artık geçenlerde anket yapmıştınız . Millet değişsin diye oy verdi sizde hala değiştireceksiniz.
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Tony Stark 3 yıl
güzel forum olmuş burası
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PAUL WALKER 3 yıl
Dh fuze sistemi incelemelerine mi basladi
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_Kozbey 3 yıl
Rusya füzeyi batıdan göndermek zorunda değil, doğudan daha yakın Amerika
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serafon 3 yıl
CaptainK
Avrupadada Ortadoğudada Nato hiçbir şekilde rusyayı engelleyemezde yenemezde. Keşke siyasilerimizde aklını kullanıp Rusyanın tarafına geçse.

Neden yenemez? İstese ya da mecbur kalsa çok rahat yener ama strateji farklı. abd gidip rusyayla savaşa tutuşmaz, çünkü çok işine yarıyor!!
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Asil Türk Kanı 3 yıl IceRulez
IceRulez




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu zeplinlerden hala tırsarım 2 bombayla binayı patlattıkları yetmiyordu bir de düştüğü yeri patlatıyordu namıssızlar
1 Yanıt Yanıtla +2
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adam olun 3 yıl
ohh ne güzel füzeyi bizim kafamızda patlatacaklar radyasyonu biz yiyeceğiz onlar güvende
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CaptainK 3 yıl
Avrupada'da Ortadoğuda'da Nato hiçbir şekilde rusyayı engelleyemezde yenemezde.
Keşke siyasilerimizde aklını kullanıp Rusya'nın tarafına geçse.

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serafon 3 yıl
bence abd 3. dünya savaşına hazırlık yapıyor
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Mr. Jingles 3 yıl
Afrika'nın yanındaki yer ne öyle? Ne öyle bir kıta var ne de ülke?
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ardicli2000 3 yıl
yoksulseytan22
Haberlerde çıkmıştı. Söyleyeyim de editörün haberi olsun. Bizzat avrupalıların yaptığı simülasyona göre, olası bir çatışma durumunda Rusyanın Kuzey Baltık bölgesi ve ülkelerini 36 saatte işgal edebileceğini ortaya koydular.Nükler füze işin ilk kısmı olmayacağı çok açık.

Haberlere gerek yok. En güçlü ordu Fransa'da. Sonra da Almanya'da denebilir. Toplasan tank sayısı Rusya'nın 10 da 1 i kadar. Paris'e ulaşması 1 haftayı alır. ABD ve NATO desteğini saymadan...
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rusya, Türkiye Gündemi ve
16 etiket daha ABD avrupa nato polonya sm-3 aegis romanya deveselu deveselu üssü füze savunma sistemi radar sistemi emad rim-66 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Popüler
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