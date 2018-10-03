Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, S-300'leri dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı ile taşıdı

Rusya geride bıraktığımız hafta sonunda S-300 hava savunma sistemlerini Suriye'ye ulaştırmak için dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan'ı kullandı.
7 ay
8b
1
8
havacılık
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rusya, S-300'leri dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı ile taşıdı
Tam Boyutta Gör
 

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay 15 askeri taşıyan İL-20 Rus uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulmasının ardından Suriye'deki hava savunma kapasitesini artırmak adına S-300 hava savunma sistemlerinin bölgeye nakledileceğini duyurmuştu. Bakanlık, Rus uçağının İsrailli pilotlarının sorumsuz davranışları ve provakasyonları sonucunda düştüğünü belirtirken İsrail yönetimi bölgeye S-300'lerin gönderilmesini uygun bulmadığını belirtmişti.


Dev nakliye uçağı taşıdı 

Geride bıraktığımız hafta sonunda Rusya, S-300 hava savunma sistemlerini Suriye'ye teslim etti. Amatör olarak hava araçlarının rotalarını ve hareketlerini takip eden kişiler tarafından fark edilen Antonov An-124 Ruslan isimli askeri nakliye uçağı S-300 teslimatını tamamladı. Condor olarak da bilinen uçak dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı unvanını elinde tutuyor.


314 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük uçağı olarak kabul edilen Antonov An-225 Mriya'nın küçük kardeşi olan Antonov An-124 Ruslan, en büyük askeri nakliye uçağı olmakla birlikte Mriya'nın ardından en büyük ikinci uçak. İlk uçuşunu 1982 yılında yapan Antonov An-124 Ruslan, 10 bin metre yükseklikte 4.500 kilometre uzaklığa 120 ton kargo taşıyabiliyor. Radarları aynı anda 100 hedefi takip edip aynı anda 12 hedefe kilitlenme yeteneğine sahip olan S-300 hava savunma sisteminin ağırlığı ise 1.5 ton civarında.


Soveytler döneminde geliştirilen Antonov AN-124 Ruslan'ın yerini dolduracak ve dünyanın en büyük kargo uçağı olacak yeni bir uçak inşa etmek isteyen Rusya, 2027'ye kadar yeni askeri nakliye uçağın inşaasını tamamlamayı hedefliyor. 


 

https://www.timesofisrael.com/russia-using-worlds-largest-military-planes-to-deliver-s-300-system-to-syria/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serafon 7 ay en beğenilen V4LKyR
Neye göre iyidir? Değişik senaryolarda değişik sonuçlar çıkar. Tek kritere göre belirlenmez sonuç.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
en büyük uçak bu değil, an-225 dir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 7 ay DH Misafiri
Askeri diyor. An 225 ticari uçak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluemersini 7 ay
Buna ıslak kalkış deniyor.
Jet motorunda yakıt püskürtülen mevkiiye sadece yakıt değil aynı zaman da su da püskürtülüyor.
Böylece egzos gazının çıkış hızı azalırken kütlesi atrıyor. İtme böylece atrıyor:
Açıklamak gerekirse, itme=kütle*hız dı,
2*9=18 eder ama kütleyi arttırırsak 3*7=21 ediyor.
Görüldüğü gibi 3 birim itme gücü artışı sağlandı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 7 ay
eSAt bunu Beğendi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 7 ay
Güzel güzel İsrail otursun oturduğu yerde aşağıya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fearless_tr 7 ay
O buna göz dagi verdi o ona hir dedi bir savas cikmadi kurtulak sunlardan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 ay
Boeing 777F de 100 ton kargoyu 12000 km mesafeye taşıyor...
Demek ki 777F daha iyidir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 7 ay V4LKyR
Neye göre iyidir? Değişik senaryolarda değişik sonuçlar çıkar. Tek kritere göre belirlenmez sonuç.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Kripto para borsası Coinbase, ABD'nin en değerli şirketlerinden biri olacak 7 ay Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olabilir 7 ay Mobil PUBG ve Fornite'a dev rakip: Call of Duty Mobile 7 ay Opera Touch'ın iOS versiyonu kullanıma sunuldu 7 ay Uygun fiyata 4K aksiyon kamerası "Eken Alfawise V50 Pro incelemesi" 7 ay Microsoft’tan 8 mikrofonlu Surface kablosuz kulaklık 7 ay Rusya'dan sabotaj açıklaması: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki delik kasten açıldı 7 ay Araştırma: Türkiye’nin en sevdiği markalar 7 ay Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor 7 ay The Witcher yazarı CD Project Red’den 16 milyon dolar telif ücreti istiyor 7 ay Huawei Band 3e'nin resmi özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 7 ay OnePlus CEO'su: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, kulaklık girişinden önemli 7 ay Netflix dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullanıyor 7 ay Aselsan, 2017’nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi oldu 7 ay Sadece yazı yazmak isteyenler için FreeWrite Traveler 7 ay Galaxy A6s, Xiaomi'nin üreticisi tarafından üretilecek ilk Samsung modeli olabilir 7 ay CRISPR tekniği ile yabani meyveler, tarıma uygun hale gelebilir 7 ay Havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor 7 ay Venezuela'da petro dönemi resmen başladı 7 ay Facebook taciz ve zorbalıkları önleyen yeni araçlarını tanıttı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Rusya, S-300'leri dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı ile taşıdı Sonraki EyeEm 2018 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri belli oldu 7 ay YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı 7 ay LG’den sınıfında uygun fiyatlı ilk HDR oyuncu monitörü 7 ay Surface Laptop 2 resmen tanıtıldı 7 ay En hızlı Surface cihazı Surface Studio 2 duyuruldu 7 ay Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi indirmeye sunuldu 7 ay Android uygulamaları Windows 10 ekranına yansıtılabilecek 7 ay Surface Pro 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Üretim sorunları yaşayan Tesla, teslimatları geçen yıla göre yüzde 80 arttırdı 7 ay Huawei Mate 20 Pro’nun resmi tanıtım videosu sızdırıldı 7 ay Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün ikinci fragmanı yayınlandı 7 ay Google Pixel Slate, Windows 10 desteği ile gelebilir 7 ay Beş arka kameralı Nokia 9 Pureview geliyor 7 ay Saatte 1200 kilometre hızla yolcu taşıyacak kapsül tanıtıldı: Quintero One 7 ay Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance, 75 milyar dolar değerine ulaşabilir 7 ay Google’ın çevrim içi oyun akış testleri Assassin’s Creed Odyssey ile yapılacak 7 ay Renault'dan uygun fiyatlı elektrikli crossover: Renault K-ZE 7 ay Oyunu duvara yansıtın! "Asus ROG Aura Terminal incelemesi" 7 ay Facebook'taki veri ihlali bu kez şirkete pahalıya mal olabilir 7 ay Roketsan Genel Müdürü: "İhraç ettiğimiz bir füzenin kilogramı 2 bin dolar” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim