Rusya, S-300'leri dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı ile taşıdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay 15 askeri taşıyan İL-20 Rus uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulmasının ardından Suriye'deki hava savunma kapasitesini artırmak adına S-300 hava savunma sistemlerinin bölgeye nakledileceğini duyurmuştu. Bakanlık, Rus uçağının İsrailli pilotlarının sorumsuz davranışları ve provakasyonları sonucunda düştüğünü belirtirken İsrail yönetimi bölgeye S-300'lerin gönderilmesini uygun bulmadığını belirtmişti.





Dev nakliye uçağı taşıdı

Geride bıraktığımız hafta sonunda Rusya, S-300 hava savunma sistemlerini Suriye'ye teslim etti. Amatör olarak hava araçlarının rotalarını ve hareketlerini takip eden kişiler tarafından fark edilen Antonov An-124 Ruslan isimli askeri nakliye uçağı S-300 teslimatını tamamladı. Condor olarak da bilinen uçak dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı unvanını elinde tutuyor.





314 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük uçağı olarak kabul edilen Antonov An-225 Mriya'nın küçük kardeşi olan Antonov An-124 Ruslan, en büyük askeri nakliye uçağı olmakla birlikte Mriya'nın ardından en büyük ikinci uçak. İlk uçuşunu 1982 yılında yapan Antonov An-124 Ruslan, 10 bin metre yükseklikte 4.500 kilometre uzaklığa 120 ton kargo taşıyabiliyor. Radarları aynı anda 100 hedefi takip edip aynı anda 12 hedefe kilitlenme yeteneğine sahip olan S-300 hava savunma sisteminin ağırlığı ise 1.5 ton civarında.





Soveytler döneminde geliştirilen Antonov AN-124 Ruslan'ın yerini dolduracak ve dünyanın en büyük kargo uçağı olacak yeni bir uçak inşa etmek isteyen Rusya, 2027'ye kadar yeni askeri nakliye uçağın inşaasını tamamlamayı hedefliyor.

https://www.timesofisrael.com/russia-using-worlds-largest-military-planes-to-deliver-s-300-system-to-syria/