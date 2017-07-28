Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, S-400 füzelerinde teknoloji transferine onay verdi

Rusya ile uzunca bir süredir devam eden S-400 füze savunma sistemine ilişkin olarak Türkiye’nin beklentisi doğrultusunda teknoloji transferine yeşil ışık yandı. İşte detaylar:
1 yıl
14,4b
1
40
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rusya, S-400 füzelerinde teknoloji transferine onay verdi
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanının S-400 savunma sisteminde imzaların atıldığını söylemesinin ardından bu kez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan resmi açıklamalar geldi. Sürecin ana hatlarıyla tamamlandığını söyleyen İbrahim Kalın, siyasi kararlarda da Türkiye’nin beklentisi doğrultusunda gelişmeler olduğunu aktardı.

S-400’lerin özellikle fiyat anlamında diğer muadillerine göre Türkiye’ye maliyetinin çok düşük olduğunun da belirtildiği açıklamada Türkiye’nin teslim süresi gibi hassasiyetlerinin de beklendiği gibi karşılanacağı ifade edildi. Tüm bunların arasında ise asıl önemli konu teknoloji transferi oldu.

Daha Ucuz, Daha Çabuk Teslim Edilecek

Buna göre Rusya, teknoloji transferine de yeşil ışık takmış durumda. Hiçbir ülkenin teknoloji transferine yanaşmadığı ortamda S-400’lerde ortak üretim gibi birçok aşama olacak deniyor. Elbette ki detaylara dair bir bilgimiz yok ve bunlar kamuoyu ile paylaşılacak bilgiler değil ancak S-400’lerden Türk mühendislerce edinilecek her tecrübe büyük önem taşıyor.

Hatırlanacağı üzere İtalyan – Fransız ortaklığı ile de yerli hava savunma sisteminin geliştirilmesi konusunda bir dizi işbirliği anlşaması yapılmıştı. Bunun yanı sıra sadece füze teknolojileri için akademisyenler, tecrübeli mühendisler, askerler gibi yetkin isimlerden oluşan bir kurulmuş ve bu alandaki çalışmaların daha özgür olması sağlanmaya çalışılmıştı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SıradanBirKullanıcı 1 yıl en beğenilen BlackLead
BlackLead

kaç aydır verecez,verdik gitti,tamam tamam yolda,tamam bu sefer kesin onayladık diye kafayı buluyor lan bunlar bizle.

Vermeyeceksiniz istemiyoruz vermiyoruz diyin oyalamayın

1000 liraya telefon alırken 3 ay araştıran adamlar, füze sistemi için bir yıldır ne bekleniyor diye soruyor.
BlackLeadkaç aydır verecez,verdik gitti,tamam tamam yolda,tamam bu sefer kesin onayladık diye kafayı buluyor lan bunlar bizle.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +84
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichesMen 1 yıl
s300 Yunanistan kullanıyor biz s400 hem alıyoruz hem ortak üreticisi olacaz. düşmanlarımızın neden rahatsız olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum ama bilin sizi daha cok RAHATSIZ EDİCEZ...
s300 Yunanistan kullanıyor biz s400 hem alıyoruz hem ortak üreticisi olacaz. düşmanlarımızın neden rahatsız olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum ama bilin sizi ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Batı bloğuna doğu bloğu ile cevap vermeleri doğru bence şuanda.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RElS 1 yıl
Rusya nın Türkiye ile ortak üretim yapma sureci başlamasının tek bir nedeni var. Rusya "ambargoyu" bu şekilde aşmak istiyor. Tam olarak Türkiye ye yarar olsun diye yapılmış bir satış değil bu.
Rusya ya olan ambargo yüzünden bu tür silah teknolojileri üretimi Rusya yı zora soktu. Aynı ambargo İran içinde söz konusu olduğundan Türkiye üzerinden bu sorunu aşmak istemeleri doğal.
Ancak bir sorunda bizleri bekliyor peki ya bu ambargo Türkiye'ye de uygulanırsa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 1 yıl
yaw bu ruslar’dan bir cacık olmaz, hatırlayan bilir 2005 yılı gibi 10+ rus helikopteri almıştık, resmen çöpe gitti hepsi.
adamlar bize soba borusu satacak tekrar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
NATO nun güney kanadındaki ve engüçlü ordularından biri olan türkiyeyi,siyasi-askeri arenada -batılı dot ve müttefiklerinin iyice köşeye sıkıştırması,akabinde.... bak..1 beni daha fazla sıkıştırma..! kartlarımı oynarım..! ın sonuçlarını görmeye yavaş yavaş başladık... dış politikada siyasi beceriksizliğini örtebilmek adına;içerde devşetvari söylemleri ayyuka çıkartılarak, bir nevi içeriyi -de arkasına almak derdive düşüncesindeler... tabi dış baskıdan bunalan türk siyasi karar mercileri...beceriksizliğin pişmanlığını-da göstermemye ve bunu milliyetci-sağ-vatansever nidalarıyla süslemeleri-de ellerinden bırakmamaktadırlar... s-400 olayı-da elimizdeki kartlardan birisidir... ama bu kart-koz u fazla kullanmayacağız....!!!sebebi-mi...? ee siyasi beceriksizlikler -hep akıllı politikaların önüne geçecek deondan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat204 1 yıl
Geliyor gönlümün efendisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extinct 1 yıl
hava savunma sistemin vergisi çıkmasın başımıza sonra
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 1 yıl extinct
extinct
hava savunma sistemin vergisi çıkmasın başımıza sonra

Bu tarz yatırımlar olsun da hocam TRT vergisi kaldırılsın bunun vergisi gelsin yani. Saçma sapan almadığımız hizmetlere ödediğimiz paralara bakınca cidden büyük meblağlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Yabancı bir site üzerinden bu konu hakkında bir makale okudum. İlk önce Türkiye'ye 2 batarya teslim edilecek. Her bataryada 12 fırlatıcı toplamda 96 füze eder. her bataryanın komuta kontrol ve radarı ayrı olacak. Bu sistemler Türkiye'ye 2018 yılına kadar teslim edildikten sonra 2 batarya da Türkiye'de ortak üretim olacak. Yalnız bu ortak üretim meselesi bu araçların bakımı konusunda bahsedilmiş. Araçların füzeleri burada üretilecek hali yok. Montajlama öğreneceğiz kısaca..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 1 yıl
Asıl amaç s-400 almak değil, acil ihtiyaç olduğunu sanmam. Türkiye hevalleri modern silaha boğan ABD'ye kendi çapında bir cevap veriyor olabilir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 yıl
Teknoloji transferinin olacagın zanetmiyorum.ipe un sermeye şimdiden başlamışlar..
Rus savunma sanayi şirketi Rostec’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya ve Türkiye’nin, S-400 “Triumf” uzun menzilli füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaştıklarını, bununla birlikte idari işlemlerin henüz bitmediğini ifade ederek son kararın Hükümetler tarafından verilmesi gerektiğini açıkladı.
“Hava savunma sistemlerinin üretimi, çok yüksek teknolojik bir üretim. Türkiye’de müsait bir altyapı oluşturmadan bu sistemleri üretecek bir fabrikayı kurmak imkansız. Bunun için ilgili teknolojik okul, gerekli sayıda uzman ve yeterli düzeyde deneyim gerekir. Dolayısıyla şu anki aşamada bu üretim Türkiye’de gerçekleştirilemez. Bunun için onlarca yıl gerekir. Hafif silah veya bombaatarları üretmek başka, hava savunma sistemleri üretmek başka. Şu ana kadar Kalaşnikof tüfekleri veya bombaatarları üreten birkaç fabrikayı biz diğer ülkelerde inşa ettik. Örneğin Ürdün’de biz böyle bir fabrikayı kurduk. Bunlar kolay. Ancak hava savunma sistemlerinin üretimi, çok zor ve karmaşık bir şey.”
tr.sputniknews.com/...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
code-ShaRK 1 yıl
S-400'ler Türkiye'ye gelip kurulmadan Türkiye Rusya'dan S-400 aldı diyemiyorum çünkü ABD faktörü var.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
Hayırlısı olsun. Şahsen ben de zannetmiyorum teknoloji transferinin olacağını ama mühendislerimiz ne öğrense kardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14429 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
s-400, hava savunma sistemi ve
10 etiket daha füze roket savunma sanayii Türkiye Gündemi roketsan Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Slack 5 milyar dolar değerine ulaştı 1 yıl Ve Intel'in 18 çekirdekli Core i9-7980XE işlemcisi detaylandı 1 yıl Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için tarih verdi 1 yıl 2si1 "ÖTV'si bol" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Xiaomi satışları arttırmak için 1 milyar dolarlık kredi aldı 1 yıl NASA destekli Deprem Tahmin İstasyonu Silivri'de çalışmaya başladı 1 yıl Microsoft, Windows 10 S ISO dosyalarını yayınladı 1 yıl Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza 1 yıl Dropbox halka arz hazırlığında 1 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz'da çalışmalar başladı 1 yıl Bilgisayar kategorisinde sıcak fırsatlar! 1 yıl Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı 1 yıl Operatörlere rekabet soruşturması 1 yıl Amazon ikinci çeyreği kötü kapattı: Bill Gates tekrar dünyanın en zengin insanı 1 yıl Intel yine rekor mali çeyrek açıkladı 1 yıl Huawei Mate 10 ciddi manada iPhone 8 ile rekabet edecek 1 yıl İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu 1 yıl LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz 1 yıl Essential'da şirketten ayrılan yönetici sayısı 3 oldu 1 yıl Dunkirk vizyondaki ilk haftasında büyük ilgi gördü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rusya, S-400 füzelerinde teknoloji transferine onay verdi Sonraki Xiaomi Mi Mix klonu KIICAA Mix, 90$ fiyatla geliyor 1 yıl Google Anlık Arama özelliği kaldırıldı 1 yıl Vega destekli Ryzen APU’lar sahneye çıkıyor 1 yıl Kendi kendine konuşmak faydalı olabilir mi? 1 yıl Stephen King uyarlaması It'in yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl LG G6 beklentilerin altında kaldı 1 yıl IMAX, sinemada 3D dönemine son veriyor 1 yıl ABD, bitcoin ticaretine yasal düzenleme getiriyor 1 yıl Samsung’dan tarihi rekor: 12.7 milyar dolar faaliyet karı 1 yıl İlk Model 3'ler yarın sahiplerine teslim edilecek 1 yıl Apple iPhone 8'in kablosuz şarj pedi sızdırıldı 1 yıl Bitcoin üzerinden kara para aklayan Rus vatandaşı tutuklandı 1 yıl Türkiye'nin yenilenebilir enerji projesine dünyanın ilk 10 şirketinden 8'i teklif verdi 1 yıl Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oldu 1 yıl Google arama sonuçlarına sinir bozucu bir özellik ekliyor 1 yıl AMD hisseleri yükselişte 1 yıl Volvo XC40, resmi web sitesinde göründü 1 yıl Kingston'ın Server Premier sunucu belleği Intel Purley Platformu'nda doğrulandı 1 yıl Facebook'tan rekor çeyrek dönem geliri: 9.3 milyar dolar 1 yıl Microsoft'tan beklenmeyen hamle: Windows telefonlara yeni özellik geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim