Rusya, S-400 füzelerinde teknoloji transferine onay verdi

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Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanının S-400 savunma sisteminde imzaların atıldığını söylemesinin ardından bu kez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan resmi açıklamalar geldi. Sürecin ana hatlarıyla tamamlandığını söyleyen İbrahim Kalın, siyasi kararlarda da Türkiye’nin beklentisi doğrultusunda gelişmeler olduğunu aktardı.

S-400’lerin özellikle fiyat anlamında diğer muadillerine göre Türkiye’ye maliyetinin çok düşük olduğunun da belirtildiği açıklamada Türkiye’nin teslim süresi gibi hassasiyetlerinin de beklendiği gibi karşılanacağı ifade edildi. Tüm bunların arasında ise asıl önemli konu teknoloji transferi oldu.

Daha Ucuz, Daha Çabuk Teslim Edilecek

Buna göre Rusya, teknoloji transferine de yeşil ışık takmış durumda. Hiçbir ülkenin teknoloji transferine yanaşmadığı ortamda S-400’lerde ortak üretim gibi birçok aşama olacak deniyor. Elbette ki detaylara dair bir bilgimiz yok ve bunlar kamuoyu ile paylaşılacak bilgiler değil ancak S-400’lerden Türk mühendislerce edinilecek her tecrübe büyük önem taşıyor.

Hatırlanacağı üzere İtalyan – Fransız ortaklığı ile de yerli hava savunma sisteminin geliştirilmesi konusunda bir dizi işbirliği anlşaması yapılmıştı. Bunun yanı sıra sadece füze teknolojileri için akademisyenler, tecrübeli mühendisler, askerler gibi yetkin isimlerden oluşan bir kurulmuş ve bu alandaki çalışmaların daha özgür olması sağlanmaya çalışılmıştı.