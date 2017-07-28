Rusya, S-400 füzelerinde teknoloji transferine onay verdi

S-400’lerin özellikle fiyat anlamında diğer muadillerine göre Türkiye’ye maliyetinin çok düşük olduğunun da belirtildiği açıklamada Türkiye’nin teslim süresi gibi hassasiyetlerinin de beklendiği gibi karşılanacağı ifade edildi. Tüm bunların arasında ise asıl önemli konu teknoloji transferi oldu.
Daha Ucuz, Daha Çabuk Teslim Edilecek
Buna göre Rusya, teknoloji transferine de yeşil ışık takmış durumda. Hiçbir ülkenin teknoloji transferine yanaşmadığı ortamda S-400’lerde ortak üretim gibi birçok aşama olacak deniyor. Elbette ki detaylara dair bir bilgimiz yok ve bunlar kamuoyu ile paylaşılacak bilgiler değil ancak S-400’lerden Türk mühendislerce edinilecek her tecrübe büyük önem taşıyor.
Hatırlanacağı üzere İtalyan – Fransız ortaklığı ile de yerli hava savunma sisteminin geliştirilmesi konusunda bir dizi işbirliği anlşaması yapılmıştı. Bunun yanı sıra sadece füze teknolojileri için akademisyenler, tecrübeli mühendisler, askerler gibi yetkin isimlerden oluşan bir kurulmuş ve bu alandaki çalışmaların daha özgür olması sağlanmaya çalışılmıştı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1000 liraya telefon alırken 3 ay araştıran adamlar, füze sistemi için bir yıldır ne bekleniyor diye soruyor.