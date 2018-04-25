Rusya: Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerinin üretimi başladı

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Sözleşme ile resmiyet kazanan ve Cumhurbaşkanı tarafından da ödemenin Rusya’ya yapıldığının belirtilmesinden sonra S-400 konusunda Rusya’nın silah ihracat şirketinden resmi bir açıklama daha geldi.





Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, sözleşmenin uygulamaya geçtiğini ve S-400 üretimine başladıklarını resmen duyurdu. Miheyev ayrıca: “Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.





S-400’lerin üreticisi ve geliştiricisi konumunda olan Rosteh başkanı Sergey Çemezov daha önce 4 adet S-400 bataryası için Türkiye’nin 2.5 milyar dolar ödeyeceğini aktarmıştı. Bunun yanı sıra ticari olarak satışa sunulacak olan S-400 füzelerinin testleri halen devam ettiği söyleniyordu. Mart ayında yapılan fırlatma testlerinden elde edilen sonuçlara göre üretim aşamasında küçük yazılımsal düzenlemelerin olacağı bilgisi sızdırılmıştı. Teslimatların ne zaman gerçekleşebileceğine dair ise net bir bilgi mevcut değil.