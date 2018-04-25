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Rusya: Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerinin üretimi başladı

Rus devletine bağlı Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye verilecek olan S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını duyurdu.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rusya: Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerinin üretimi başladı
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Sözleşme ile resmiyet kazanan ve Cumhurbaşkanı tarafından da ödemenin Rusya’ya yapıldığının belirtilmesinden sonra S-400 konusunda Rusya’nın silah ihracat şirketinden resmi bir açıklama daha geldi.


Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, sözleşmenin uygulamaya geçtiğini ve S-400 üretimine başladıklarını resmen duyurdu. Miheyev ayrıca: “Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.


S-400’lerin üreticisi ve geliştiricisi konumunda olan Rosteh başkanı Sergey Çemezov daha önce 4 adet S-400 bataryası için Türkiye’nin 2.5 milyar dolar ödeyeceğini aktarmıştı. Bunun yanı sıra ticari olarak satışa sunulacak olan S-400 füzelerinin testleri halen devam ettiği söyleniyordu. Mart ayında yapılan fırlatma testlerinden elde edilen sonuçlara göre üretim aşamasında küçük yazılımsal düzenlemelerin olacağı bilgisi sızdırılmıştı. Teslimatların ne zaman gerçekleşebileceğine dair ise net bir bilgi mevcut değil.


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sistemli adam 1 yıl en beğenilen
Bu forumdan elemanları istihdam etseler bari. Her konuda olduğu gibi füze konusunda da bilgililer.
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Slaved by makarna 1 yıl
2.5 milyar dolara kendi silah, füze vb fabrikanı kurarsın. Bune böyle?Yerli Tank dediler yabancı yapacak, yerli yolcu uçağı dediler o zaten yapılmadı, nükleer enerji yabancının,köprüler yabancının, ohooo say say bitmez sonrada gelip burda yerli ve milli demeyin!

2.5 milyar Tl den bahsetmiyoruz 2.5 milyar Dolardan bahsediyoruz
2.5 milyar dolara kendi silah, füze vb fabrikanı kurarsın. Bune böyle?Yerli Tank dediler yabancı yapacak, yerli yolcu uçağı dediler o zaten yapılmadı, nükleer...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Baxa 1 yıl Slaved by makarna
Sen anca calar saat kurarsin.
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ESOES1981TR 10 ay
bu dediğimi not edin ve emin olun o füze sisteminin bu ülkede kurulmasına abd asla izin vermeyecek
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serdar0310 10 ay
S400 özellikleri gayet iyi görünüyor.
S400 özellikleri: egezegen.com/...
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Surpentor 1 yıl
Fabrikadan saat başı canlı yayın yapacak mısınız?
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niy4zi 1 yıl
Yeni yeni kardeşim CHP hiç iş yapmadığı için Yani
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niy4zi 1 yıl
Kardeşim bilip bilmeden konuşma daha 10 sene evveline kadar tankı dışardan aliyordun şuan bazı parçalar haric üretebiliyoruz
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
yerli S-400 lerimiz göklerde
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SiEnEs 1 yıl
yerli füzemiz hava..
pardon yanlış gelmişim, şimdi gidiyorum.
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ressi1 1 yıl
Ahmet Bey, S400 le ilgili her gelişmede haber yapıcağınıza bir başlıkta güncelleyerek toplasanız daha iyi olmaz mı?
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JQKER 1 yıl
kendisinde çok var hazırdakilerden versin bize ortam gergin
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Bir an önce gelsin şu füzeler,Allaha emanet hava savunmamız,
Husiler hergün düzenli olarak Suudi Arabistan'a füze atıyor,hava savunması olmasa Suudilerin şehirleri önemli üsleri darma dağındı belkide...
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s400, savunma sanayii ve
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