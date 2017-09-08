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Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası

Uzun süredir devam eden ve bir türlü sonuçlanamayan Türkiye'nin S-400 alımı için NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye vermeyeceğini ve bu riski göze almayacağını düşünüyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası
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Başbakan Binali Yıldırım ve Rus Silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un “anlaşmaya vardık” demeçlerine rağmen NATO üyesi ülkeler arasında bu görüşmelerin sadece görüntüde, konjonktürel bir pazarlık olduğu görüşü hâkim.

NATO üyesi ülkelerin değerlendirmelerine göre “Rusya bir NATO üyesine teknoloji transferini de içerecek şekilde S-400’leri vermez; eninde sonunda bu teknolojinin NATO’nun eline geçeceğini bilir” vurgusu yapılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan batılı üst düzey bir diplomat da bu yaklaşımı doğrulayarak, “İmza atılabilir ama bu füzeler Türkiye’ye yerleştirilecek demek değil. Düşünsenize, 2019’da Erdoğan seçilmezse yerine geçen kişi bunu zaten NATO’ya verecektir. Rusya böyle bir riski almaz” görüşünü dile getirdi.

ABD Endişeli

Türkiye’nin uzun menzilli füze arayışı yaklaşık yedi yıldır devam ediyor. Çin ile yapılan görüşmeler NATO’dan tepki çekmiş, Rusya ile yapılan görüşmelere NATO tepki göstermemişti. ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye’nin S-400 alımı konusunda endişesini dile getirmişti. Davis, “Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye’yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor” dedi.


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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Kaynak da Cumhuriyet gazetesi..
Chpli sezgin tanrıkulu nun iha lardan korkması, eleştirmesi gibi diğer chpli tayfa da Türkiye s400 leri alacak diye korkuyor sanırım.
Kaynak da Cumhuriyet gazetesi..Chpli sezgin tanrıkulu nun iha lardan korkması, eleştirmesi gibi diğer chpli tayfa da Türkiye s400 leri alacak diye k...
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1 Yanıt Yanıtla +88
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Parola_18 1 yıl
R-t-e olmasa 2000 li yılların öncesinde oldugu gibi zillet içinde yaşardık ekmek gaz ilaç kuyrukları arabası olanın çok zengin görüldügü (oda montajcıların yaptıgı kağıt reno tofaş) yolların tekşerit oldugu nüfsun büyük bölümünün gecekondularda yaşadıgı lüksenburg denen kıbrıs gibi biryerden 1 milyon dolar bağış alındıgı geçmiş yıllar ... r-t-e yi tarih yazacak hemde altın harflerle
R-t-e olmasa 2000 li yılların öncesinde oldugu gibi zillet içinde yaşardık ekmek gaz ilaç kuyrukları arabası olanın çok zengin görüldügü (oda montajcıların yap...
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5 Yanıt Yanıtla +50
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clopin 1 yıl
Bu natonun bu güne dek tek bi faydası olmuşmudur acaba.
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dobrasam 1 yıl
Siyaset strateji ve diplomasi işidir ve maalesef bizim hükümet bu işlerde çok amatör, s 400 anlaşmasının başından sonuna bakın sonra dönün çinden hava savunma sistemi alımı anlaşmasının geldiği noktaya bakın gerçekten ortada ciddi bir beceriksizlik var, anlıyorum bu iş beton bina yapmaya benzemiyor peki ama arkadaş bari işi ehline bırak liyakat lı işinin uzmanı insanlar yapsın şu anlaşmaları, neyse uzun lafın kısası arkadaşlar erken seçim geliyor ve bunlar hep seçim öncesi göz boyama başka bir şey değil
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Erwin-Rommel 1 yıl
Parasıyla değil mi kardeşim
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CadaYada 1 yıl
Rusya eğer teknoloji transferi yapacaksa, bunun Natonun eline geçmeyeceğini bilerek yapar.
Rusya kendine sağlam dostlar arıyor şu ara. Bizim gibi dostlarından da böyle bir teknolojiyi esirgemeyeceğini düşünüyorum.
Kaldı ki kaynak sağlam değil. Şu günlerde CNN İnternational'a bile güvenmekte zorlanırken Cumhuriyet gazetesine güvenmek ahmaklıktan bir şey değildir.

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serenissimo 1 yıl CadaYada
Orijinalden alıntı: CadaYada

Rusya eğer teknoloji transferi yapacaksa, bunun Natonun eline geçmeyeceğini bilerek yapar.



Rusya kendine sağlam dostlar arıyor şu ara. Bizim gibi dostlarından da böyle bir teknolojiyi esirgemeyeceğini düşünüyorum.



Kaldı ki kaynak sağlam değil. Şu günlerde CNN İnternational'a bile güvenmekte zorlanırken Cumhuriyet gazetesine güvenmek ahmaklıktan bir şey değildir.






Rusya sağlam dostlar değil , sıcak denizlere inebilmek adına sağlam enayiler arıyor şu ara :) hazır ege de tapusu bize ait adaları yunanlıların işgal etmesine ses çıkarmayan enayiler varken tam da zamanı :) burada enayi olarak belirttiğim tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarıdır , pkk ya karşı savaşacağız diye esip gürleyenler , eline ne geçerse alıp , teknelere binip bu adalara gidip , yunanlıları döve döve adalardan atmalıdır , işte vatanseverlik böyle olur , haydi cesaretiniz varsa , vatanseverseniz , ben hazırım , yer ve zaman belirtin , toplanıp , gereğini yapalım !

varmısınız , vatansevermisiniz ? 15 temmuzda tanklara kafa attım mı diyorsunuz , haydi buyrun , destan yazmaya , adalar burnumuzun dibinde , vatansever olan mesajımın altına eklesin kendini haydi görelim bakalım ?
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Foxin 1 yıl
eninde sonunda değil önünde sonunda yani bir editör olarak yakıştıramadım :) çok yapılan bir yanlış ama makale yazarları bilmeli.
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theJuDGe_41 1 yıl Foxin
Foxin
eninde sonunda değil önünde sonunda yani bir editör olarak yakıştıramadım :) çok yapılan bir yanlış ama makale yazarları bilmeli.

Evet haklısın ama resmi demeçleri değiştiremiyoruz. Yapılan açıklamadaki kullanım bu şekildeydi. Yine de teşekkürler
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code-ShaRK 1 yıl
Türkiye, Birleşik Devletlerin (US) kucağında ve NATO'nun bir parçası olduğundan ne Çin'den ne de Rusya'dan askeri silah sistemleri alabilir, zor değil imkansız.
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Parola_18 1 yıl code-ShaRK
Orijinalden alıntı: code-ShaRK
Türkiye, Birleşik Devletlerin (US) kucağında ve NATO'nun bir parçası olduğundan ne Çin'den ne de Rusya'dan askeri silah sistemleri alabilir, zor değil imkansız.

alışmışınız kucakta oturmaya devleti kucakta zannediyorsunuz algılarınız tecavüze uğramış kardeşim kucakta deil kucağa oturtucaz hele bi 5 sane daha rahat durun ayrıca s 400 ler alınıp ve sonrasında daha iyisi yapılıp sınırlara dikildiginde sende burda ol o zaman belki alışkanlıgınız degişir
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tuago 1 yıl code-ShaRK
code-ShaRK

Türkiye, Birleşik Devletlerin (US) kucağında ve NATO'nun bir parçası olduğundan ne Çin'den ne de Rusya'dan askeri silah sistemleri alabilir, zor değil imkansız.

Batılı devletlerin her birinin kucağından kucağına sırayla atlayan devşirmeler gelmiş burada Türkiye hakkında yorum yapıyor
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aslanoto 1 yıl code-ShaRK
code-ShaRK
Türkiye, Birleşik Devletlerin (US) kucağında ve NATO'nun bir parçası olduğundan ne Çin'den ne de Rusya'dan askeri silah sistemleri alabilir, zor değil imkansız.

Türkiye kimsenin kucağında değil, fetödür o kucakda olan, NATO bize zarar veriyor o halde çıkarız
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emre1393 1 yıl
Yine kandırıldık deyip işin içinden çıkarlar.
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aslanoto 1 yıl

Rus ayısı kadar kafamız çalışmayacak değil, kendimiz yapsak daha iyi, para içerde kalır.
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FreeRun 1 yıl
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haydarkarapuar 1 yıl
s300ü verdilerde ne oldu aynı şey korksa s300ü vermez adam yunana veriyor yunan nato değilmi
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serenissimo 1 yıl
s-400 sisteminin alınabileceği çokta mantıklı değil , s-400 ler yüksek irtifa balistik füzelerin vurulmasında kullanılacak sanırım ama nato erken uyarı sistemine bu silahların entegresi rus menşeli olduğu için imkansız , erken uyarı sisteminden yararlanamazsa bu sefer balistik füzeleri kendi radarlarıyla tespit ve vurması imkansız (balistik füzeler kıtalararası denilen ve menzili 5500 km den uzum füzelerdir , belli bir mesafeden sonra bu füzelerin taşıdığı başlıkları vurabilmek imkansıza yakındır) , bu durumda bu füzeler uçakları avlamak dışında bir işe yaramayacaktır ki bunu zaten yapabilecek sistemlerimiz var (stinger ve rapier füzelerinin Türkiye de geliştirilmiş versiyonları)
bombardıman uçakları ve helikopterlere karşı kullanabileceğimiz hisar roketleri geliştirilmekte , hisar-a ve hisar-o bu beceriye sahip olacaklar.
hisar-u da kısa menzilli seyir füzelerini vurabilecek düzeyde olacak ,
s-400 ler balistik füzeleri hedef alacak ama (bunu yapması için elimizde nike ve hawk füzeleri var ama bunların taşıdığı başlıklar çok ağır olduğu ve eskidikleri için değişmesi gerekiyor , bunların karadan - karaya kullanılması daha uygun) eğer nato erken uyarı sistemi olmazsa amacına uygun kullanılamazlar , bu sebeple Türkiye`nin aster 30 , blok 2 geliştirme programına katılması daha mantıklı olacaktır.
zaten rusya kendisine yakın bir ülkeden , Türkiye ye doğru yapılacak bir saldırıda , s-400 lere müdahale ederek kullanılmasını engelleyebilecektir.
diğer taraftan düşünürsek rusyanın da pyd ve diğer unsurlara destek verdiğini ve bölge politikalarının , Türkiye ile taban tabana zıt olduğunu da unutmayalım.
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