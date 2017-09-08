Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası

NATO üyesi ülkelerin değerlendirmelerine göre “Rusya bir NATO üyesine teknoloji transferini de içerecek şekilde S-400’leri vermez; eninde sonunda bu teknolojinin NATO’nun eline geçeceğini bilir” vurgusu yapılıyor.
ABD Endişeli
Türkiye’nin uzun menzilli füze arayışı yaklaşık yedi yıldır devam ediyor. Çin ile yapılan görüşmeler NATO’dan tepki çekmiş, Rusya ile yapılan görüşmelere NATO tepki göstermemişti. ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye’nin S-400 alımı konusunda endişesini dile getirmişti. Davis, “Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye’yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor” dedi.
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Rusya kendine sağlam dostlar arıyor şu ara. Bizim gibi dostlarından da böyle bir teknolojiyi esirgemeyeceğini düşünüyorum.
Kaldı ki kaynak sağlam değil. Şu günlerde CNN İnternational'a bile güvenmekte zorlanırken Cumhuriyet gazetesine güvenmek ahmaklıktan bir şey değildir.
Rusya sağlam dostlar değil , sıcak denizlere inebilmek adına sağlam enayiler arıyor şu ara :) hazır ege de tapusu bize ait adaları yunanlıların işgal etmesine ses çıkarmayan enayiler varken tam da zamanı :) burada enayi olarak belirttiğim tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarıdır , pkk ya karşı savaşacağız diye esip gürleyenler , eline ne geçerse alıp , teknelere binip bu adalara gidip , yunanlıları döve döve adalardan atmalıdır , işte vatanseverlik böyle olur , haydi cesaretiniz varsa , vatanseverseniz , ben hazırım , yer ve zaman belirtin , toplanıp , gereğini yapalım !
varmısınız , vatansevermisiniz ? 15 temmuzda tanklara kafa attım mı diyorsunuz , haydi buyrun , destan yazmaya , adalar burnumuzun dibinde , vatansever olan mesajımın altına eklesin kendini haydi görelim bakalım ?
Evet haklısın ama resmi demeçleri değiştiremiyoruz. Yapılan açıklamadaki kullanım bu şekildeydi. Yine de teşekkürler
alışmışınız kucakta oturmaya devleti kucakta zannediyorsunuz algılarınız tecavüze uğramış kardeşim kucakta deil kucağa oturtucaz hele bi 5 sane daha rahat durun ayrıca s 400 ler alınıp ve sonrasında daha iyisi yapılıp sınırlara dikildiginde sende burda ol o zaman belki alışkanlıgınız degişir
Batılı devletlerin her birinin kucağından kucağına sırayla atlayan devşirmeler gelmiş burada Türkiye hakkında yorum yapıyor
Türkiye kimsenin kucağında değil, fetödür o kucakda olan, NATO bize zarar veriyor o halde çıkarız
Rus ayısı kadar kafamız çalışmayacak değil, kendimiz yapsak daha iyi, para içerde kalır.
bombardıman uçakları ve helikopterlere karşı kullanabileceğimiz hisar roketleri geliştirilmekte , hisar-a ve hisar-o bu beceriye sahip olacaklar.
hisar-u da kısa menzilli seyir füzelerini vurabilecek düzeyde olacak ,
s-400 ler balistik füzeleri hedef alacak ama (bunu yapması için elimizde nike ve hawk füzeleri var ama bunların taşıdığı başlıklar çok ağır olduğu ve eskidikleri için değişmesi gerekiyor , bunların karadan - karaya kullanılması daha uygun) eğer nato erken uyarı sistemi olmazsa amacına uygun kullanılamazlar , bu sebeple Türkiye`nin aster 30 , blok 2 geliştirme programına katılması daha mantıklı olacaktır.
zaten rusya kendisine yakın bir ülkeden , Türkiye ye doğru yapılacak bir saldırıda , s-400 lere müdahale ederek kullanılmasını engelleyebilecektir.
diğer taraftan düşünürsek rusyanın da pyd ve diğer unsurlara destek verdiğini ve bölge politikalarının , Türkiye ile taban tabana zıt olduğunu da unutmayalım.
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