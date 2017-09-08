Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası

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Başbakan Binali Yıldırım ve Rus Silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un “anlaşmaya vardık” demeçlerine rağmen NATO üyesi ülkeler arasında bu görüşmelerin sadece görüntüde, konjonktürel bir pazarlık olduğu görüşü hâkim.

NATO üyesi ülkelerin değerlendirmelerine göre “Rusya bir NATO üyesine teknoloji transferini de içerecek şekilde S-400’leri vermez; eninde sonunda bu teknolojinin NATO’nun eline geçeceğini bilir” vurgusu yapılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan batılı üst düzey bir diplomat da bu yaklaşımı doğrulayarak, “İmza atılabilir ama bu füzeler Türkiye’ye yerleştirilecek demek değil. Düşünsenize, 2019’da Erdoğan seçilmezse yerine geçen kişi bunu zaten NATO’ya verecektir. Rusya böyle bir riski almaz” görüşünü dile getirdi.

ABD Endişeli

Türkiye’nin uzun menzilli füze arayışı yaklaşık yedi yıldır devam ediyor. Çin ile yapılan görüşmeler NATO’dan tepki çekmiş, Rusya ile yapılan görüşmelere NATO tepki göstermemişti. ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye’nin S-400 alımı konusunda endişesini dile getirmişti. Davis, “Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye’yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor” dedi.