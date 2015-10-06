Rusya'dan Google'a ultimatom

Son dönemde Suriye'deki silahlı gruplara müdahaleleri ile gündeme oturan Rusya, teknoloji tarafında da Google'a önemli bir müdahaleye hazırlanıyor. Google bu yüzden oldukça zorlanabilir.





Bilindiği gibi Google'ın Android işletim sisteminde önyüklü olarak sunduğu çekirdek uygulamaları kendisi için hayati önem taşısa da tüketiciler ve bazı ülke kurumları zaman zaman bundan rahatsızlık duyabiliyor. Öncelikle tüketiciler istemedikleri uygulamaların da paket içerisinde gelmesinden yakınırken, bazı ülkeler de gerek adil rekabete aykırı olduğu için gerekse de kağıt üstünde vaad edilen depolama alanının sunulmaması nedeniyle rahatsız oluyor.





Rusya ise ciddi bir adım atarak 18 Kasım'a kadar Google'ın Android işletim sisteminde önyüklü olarak çekirdek uygulamalara yer verdiği stratejisini sona erdirmesini istedi. Bu tarihten sonra Google ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.





Google hükümet ile anlaşabilmek için arayış içerisinde ancak Rusya'nın buna pek yanaşacağı düşünülmüyor yani dediğim dedik bir durum söz konusu. Rusya süreç sonunda Google'ın paket uygulamalarından elde ettiği yıllık gelirin yüzde 15'ini tazminat olarak alacak. Google'ın uygulama paketinden Rusya'da yıllık 560 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.





Paket uygulamalara karşı ilk şikayet aslında Yandex'den gelmişti. Google'ın adil rekabet ölçüsü dışına çıktığını belirten Yandex, önyüklü uygulamalar nedeniyle kendi arama motoru ve haritalar uygulamasını benimsetemiyor ve bu yüzden mağdur oluyordu. Rusya Federal Anti-Tekel Ajansı da geçen ay bu durumu incelemeye almıştı.





Google bilindiği gibi Android işletim sistemini açık kaynak ve ücretsiz olarak sunuyor ancak üreticiler çekirdek uygulama paketini lisans karşılığı kullanmak zorunda ve ayriyeten reklam tarafında da Google'ın gelir elde etmesi söz konusu.





Sadece Rusya değil, Çin, ABD gibi ülkelerde de Google'ın paket uygulama stratejisi ile Google Play Hizmetleri mekaniğinin sisteme hakim olması konusunda ciddi tepkiler oluşuyor. Bununla birlikte Suriye'deki Rusya-ABD gerginliğinin teknoloji tarafına sıçradığı yorumunu yapanlar da yok değil.

http://www.slashgear.com/russia-gives-google-an-ultimatum-to-unbundle-mobile-apps-05407972/