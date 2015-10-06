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Rusya'dan Google'a ultimatom

3 yıl
2,2b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya'dan Google'a ultimatom

Son dönemde Suriye'deki silahlı gruplara müdahaleleri ile gündeme oturan Rusya, teknoloji tarafında da Google'a önemli bir müdahaleye hazırlanıyor. Google bu yüzden oldukça zorlanabilir. 

Bilindiği gibi Google'ın Android işletim sisteminde önyüklü olarak sunduğu çekirdek uygulamaları kendisi için hayati önem taşısa da tüketiciler ve bazı ülke kurumları zaman zaman bundan rahatsızlık duyabiliyor. Öncelikle tüketiciler istemedikleri uygulamaların da paket içerisinde gelmesinden yakınırken, bazı ülkeler de gerek adil rekabete aykırı olduğu için gerekse de kağıt üstünde vaad edilen depolama alanının sunulmaması nedeniyle rahatsız oluyor. 

Rusya ise ciddi bir adım atarak 18 Kasım'a kadar Google'ın Android işletim sisteminde önyüklü olarak çekirdek uygulamalara yer verdiği stratejisini sona erdirmesini istedi. Bu tarihten sonra Google ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. 

Google hükümet ile anlaşabilmek için arayış içerisinde ancak Rusya'nın buna pek yanaşacağı düşünülmüyor yani dediğim dedik bir durum söz konusu. Rusya süreç sonunda Google'ın paket uygulamalarından elde ettiği yıllık gelirin yüzde 15'ini tazminat olarak alacak. Google'ın uygulama paketinden Rusya'da yıllık 560 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. 

Paket uygulamalara karşı ilk şikayet aslında Yandex'den gelmişti. Google'ın adil rekabet ölçüsü dışına çıktığını belirten Yandex, önyüklü uygulamalar nedeniyle kendi arama motoru ve haritalar uygulamasını benimsetemiyor ve bu yüzden mağdur oluyordu. Rusya Federal Anti-Tekel Ajansı da geçen ay bu durumu incelemeye almıştı.

Google bilindiği gibi Android işletim sistemini açık kaynak ve ücretsiz olarak sunuyor ancak üreticiler çekirdek uygulama paketini lisans karşılığı kullanmak zorunda ve ayriyeten reklam tarafında da Google'ın gelir elde etmesi söz konusu. 

Sadece Rusya değil, Çin, ABD gibi ülkelerde de Google'ın paket uygulama stratejisi ile Google Play Hizmetleri mekaniğinin sisteme hakim olması konusunda ciddi tepkiler oluşuyor. Bununla birlikte Suriye'deki Rusya-ABD gerginliğinin teknoloji tarafına sıçradığı yorumunu yapanlar da yok değil. 

http://www.slashgear.com/russia-gives-google-an-ultimatum-to-unbundle-mobile-apps-05407972/ Yorum Yaz
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acmtncy 3 yıl en beğenilen
Adamlar işletim sistemini hayrına mı yapıp dağıtıyor? Çok istiyorsan yaz kendi OS'ni koy içine kendi uygulamalarını. Google'ın kimseyi engellediği yok. Telefona yandex kurmak isteyen oldu da sorun mu çıkardı?
Yandex'i pek sevemiyorum. Bilgisayara indirdiğim her programa yandex gömüyorlar, adamlar virüs gibi.
Adamlar işletim sistemini hayrına mı yapıp dağıtıyor? Çok istiyorsan yaz kendi OS'ni koy içine kendi uygulamalarını. Google'ın kimseyi engellediği yok. Telefona...
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Das Boot 3 yıl sosisvesalam
Rusya Gürcistan ve Ukrayna'da geri adım attığını nereden çıkarıyorsun? Rusya Kırımı ilhak etti ve o kadar yaptırıma rağmen geri adım atmadı üzerine tüm batı bloğunu yine karşılarına alarak Suriye'de Esad rejimine destek veriyorlar. Gürcistanla savaşlarında da Güney Oseatya'da istedikleri oldu.
Rusya Gürcistan ve Ukrayna'da geri adım attığını nereden çıkarıyorsun? Rusya Kırımı ilhak etti ve o kadar yaptırıma rağmen geri adım atmadı üzerine tüm batı bl...
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wolf silver 3 yıl
En nefret ettiğim şeylerden biri. Google o kadar uygulama geliştirsin.(işe yarar veya yaramaz kişiden kişiye değişir ) mühendislere para harcasın ARGE yapsın. Sonra bazıları gelsin vay efendim google böyle yok şöyle. KİMSE GOOGLEYİ KULLANMAK ZORUNDA DEĞİL. ALTERNATİF İŞLETİM SİSTEMLERİ VAR. GOOGLE KİMSEYEDE HAYRINA VERMEYECEK.
OPERA MİNİ OLSAYDI HAKLIYDI DERDİM AMA YANDEX GİBİ BİR ŞİRKET DİYORSA HAKSIZDIR. YANDEXİ PC YE İNDİRİRSENİZ. TARAYICIDAN BAŞKA HERŞEYİ YAPIYOR. ÖZELLİKLE YANDEX ELEMENTS DİYE BİR SAÇMALIK VARDI. KENDİ KAFASINA GÖRE UYGULAMA İNDİRİYORDU.
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shadowtr 3 yıl
Yıllarca Microsoft'un uğraştığı tekel davalarına şimdi Google muhattap oluyor...

Üstelik IE davalarında tarafın biri de Chrome ile Google idi...



Şimdi Google aynı konudan davacı değil, davalı.

Google'ın bu davayı kazanma şansı da yok. Seve seve ön yüklü uygulamalar için kaldırma desteği verecekler... Devre dışı bırakma çözümü olsa da bununla mahkemeyi kandırabileceklerini sanmıyorum.
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MURATSPLAT 3 yıl
"Anti-Tekel Ajansı" buna benzer kurumları bizim memlekette ne zaman görecez?
Bizde TTNET tek başına yıllardır tekel. Hizmet berbat, fiyat çok yüksek, rakiplere nefes aldırmıyor. Kazığı ise tüketiciler yiyor.
Demokrasinin olmadığı Rusya'da bile tekele izin vermiyor. Rusya kadar olamadık.
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Will Graham 3 yıl
Rusya sonuna kadar haklı. Bu tutumlarını umarım sonuç alana kadar sürdürebilirler.
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|Perseus| 3 yıl
Adam bedava işletim sistemi veriyor hala haksız rekabet diyorlar.Adamlar bi paralı yapsa android'i telefon şirketleri çöker anasını satıyım.
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V4LKyR 3 yıl
Kesinlikle Rusya - ABD ilişkileri, Google falan hikaye aslında.
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St Batuhan 3 yıl
Öncelikle birazcık saçmalık. Haberde geçtiği gibi Google lisans karşılığı bu uygulamaları kullanacaksınız arkadaş diyor, alternatifini isteyen marketten yüklesin ama benim uygulamalarım her daim gelişiyor ve sağlam sayılır gayette diyor. Chrome mesela senkronizasyon ve çalışma yapısıyla gayet iyi ama isteyen yandex kullanıyorsa masaüstünde telefonda da rahatça yükler zaten. Maps ise başlı başına çok güzel bir çözüm, bilgisayarda Earth ya da Maps ile senkronize ve gelişmiş bir harita deneyimi. Benim gözümde yegane eksiği çevrimdışı harita ve sokak görünümü özelliklerinin Türkiye'de aktif olması. Yandex kurulabilir gerekirse yine. Ama gerek görmedim bugüne kadar.

Birazcık deme sebebim ise depolama sıkıntısı. Evet alternatifi gerek duyan kişi yükler ama depolama alanı 8GB ise elbette dahili gelenle birlikte biraz sıkıntı yaşayabilir. Daha fazla ise zaten çok sıkıntı olmaz zira güncellemeleri bırakıp uygulamayı devre dışı yaparsanız yine abartı değerler de çıkmayacaktır. Bu noktada ise elbette seçilebilir yapıp uygulama mağazasından özgürce indirilmesi hoş olur ama sistemi üreten temelde Google, bir zahmet reklam geliriyle de işlerini döndürsün. Youtube gibi dev platformu senelerce ücretsiz, sadece reklam karşılığı bir de zararına sundu adamlar ama diğer yönden kalkıp o reklamlardan içerik üreticilerine de pay verdi. Zarar etmesine rağmen kullanıcı ve üreticiye kazandırmayı esirgemedi. Diğer kısımlardan telafi etmeyle ilerledi, eh diğer kısımlar da bunları yine içeriyor. Oysaki Youtube biraz video deposu olarak da kullanılabilir, adamlar kısıtlamıyor ki ağır içerik dışında ne koyduğunu. Para kazanma dediğinde biraz daha ciddileşiyor ama diğer yönden serbestsin.

Sonuç olarak Rusya'nın %15 yaklaşımı da fena değil. %10 a bağlayıp her ülkeye böyle katkı sağlama amacı gütse aslında güzel bir jest olur. Ülkemize bile önemli bir katkı olarak gelecektir. %10 derken bu da tabii ülke bazında yani toplam paydan değil de o ülkeden elde edilen gelirin %10'u verilmeli. Bu sayede pek çok ülkeyle de arası sağlam bir yapıda da olur bir süreliğine Google'ın. Daha fazla yaygınlaşır servisleri (bkz ülkemizde kullanılamayan servisler) ve böylece daha çok gelir daha çok verilen miktar şeklinde çark işler. Ülkemizde tabii bu elde edilen gelir ne amaçla kullanılır onu da kestiremiyorum ama iyi işlerde kullanılsa (mesela şu açılamayan Marmaray'ın tamamlanmasında öncelikle) çok çok iyi olur.
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tylolhot06 3 yıl
Rusya elindeki doğal gaz kartına güveniyor. Bu durum avrupayı sindirmesine yetebilir lakin amerikaya karşı ne kadar etkili olur orası bilinmez.
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AlpKhanate 3 yıl
Helal yandex yardır. Google aklını başına alsın %50yi evde zor tutuyoruz.
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acmtncy 3 yıl en beğenilen
Adamlar işletim sistemini hayrına mı yapıp dağıtıyor? Çok istiyorsan yaz kendi OS'ni koy içine kendi uygulamalarını. Google'ın kimseyi engellediği yok. Telefona yandex kurmak isteyen oldu da sorun mu çıkardı?
Yandex'i pek sevemiyorum. Bilgisayara indirdiğim her programa yandex gömüyorlar, adamlar virüs gibi.
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sosisvesalam 3 yıl
rusya gürcistan ve ukraynada olduğu gibi geri adım atacaktır konuya gelirsek Türkiye de böyle bir şey yapmalı bir ara google burada ofis açsın deniliyordu ne oldu o iş
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Guest-F6724416F 3 yıl sosisvesalam
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rusya gürcistan ve ukraynada olduğu gibi geri adım atacaktır konuya gelirsek Türkiye de böyle bir şey yapmalı bir ara google burada ofis açsın deniliyordu ne oldu o iş

Ofisi açtı.
Adresi:
Google Advertising and Marketing Ltd Sti
Tekfen Tower
Buyukdere Caddesi No: 209 Kat:9
34394 Istanbul
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Das Boot 3 yıl sosisvesalam
Rusya Gürcistan ve Ukrayna'da geri adım attığını nereden çıkarıyorsun? Rusya Kırımı ilhak etti ve o kadar yaptırıma rağmen geri adım atmadı üzerine tüm batı bloğunu yine karşılarına alarak Suriye'de Esad rejimine destek veriyorlar. Gürcistanla savaşlarında da Güney Oseatya'da istedikleri oldu.
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