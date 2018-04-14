Rusya'dan Telegram'a engel geldi!

Popüler mesajlaşma servisi Telegram, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) şikayeti üzerine Rusya mahkemelerince engellendi. Roskomnadzor şirketin “bilgi dağıtıcısı” olarak gerekli yükümlülükleri karşılamadığını sebep olarak gösterdi. Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Telegram'ın şifreleme anahtarını istemesiyle birlikte gelen ret yanıtı, şirketin mahkemece yasaklanmasına sebep oldu. Kararın temyiz sürecinin bitimi sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Telegram CEO'su konuyla ilgili açıklamada bulundu

Telegram'ın Rusya tarafından olası engellenme kararı üzerine kurucu CEO'su Pavel Durov, gizlilik yasası uyarınca şifre kodlarını istihbarat teşkilatına vermenin anayasanın ihlali olacağını söyledi. Durov ayrıca; "gizlilik satılık değildir ve insan hakları korku veya açgözlülükten taviz vermemelidir" dedi. Dünyada 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan uygulamanın, menşei ülke tarafından böyle bir kararla karşı karşıya kalması, Rusya'da yaşayan kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

https://www.theverge.com/2018/4/13/17233112/russia-telegram-ban-court-ruling