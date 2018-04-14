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Rusya'dan Telegram'a engel geldi!

Rusya mahkemesinin Telegram'ı engelleme kararı şirkete bomba gibi düştü. Telegram'ın menşei olan ülke tarafından engellenme ihtimali şok etkisi yaratsa da, şirket kararı gayet rahat karşıladı.
1 yıl
2,1b
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8
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Popüler mesajlaşma servisi Telegram, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) şikayeti üzerine Rusya mahkemelerince engellendiRoskomnadzor şirketin “bilgi dağıtıcısı” olarak gerekli yükümlülükleri karşılamadığını sebep olarak gösterdi. Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Telegram'ın şifreleme anahtarını istemesiyle birlikte gelen ret yanıtı, şirketin mahkemece yasaklanmasına sebep oldu. Kararın temyiz sürecinin bitimi sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 Telegram CEO'su konuyla ilgili açıklamada bulundu

Telegram'ın Rusya tarafından olası engellenme kararı üzerine kurucu CEO'su Pavel Durov,  gizlilik yasası uyarınca şifre kodlarını istihbarat teşkilatına vermenin anayasanın ihlali olacağını söyledi. Durov ayrıca; "gizlilik satılık değildir ve insan hakları korku veya açgözlülükten taviz vermemelidir"  dedi. Dünyada 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan uygulamanın, menşei ülke tarafından böyle bir kararla karşı karşıya kalması, Rusya'da yaşayan kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.
 

https://www.theverge.com/2018/4/13/17233112/russia-telegram-ban-court-ruling Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen
Mark Zuckerberg 0 - 1 Pavel Durov
İşte bu yüzden WhatsApp değil Telegram!
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DH Misafiri 1 yıl
Telegram zaten blockchain işinden para kazanacak. Ne gerek var mesajlaş uygulamasına
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Silent Guardian 1 yıl
Aynısı Apple’ın başına geldi “Anlaşmışlar, danışıklı dövüş; Apple daha güvenli demek istiyorlar” dediniz, Telegram’ın başına geldi “Herkes Telegram kullansın” oldu
Omurganıza gıdı gıdı yapsınlar
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V4LKyR 1 yıl
Herkesin aslında Telegram kullanması lazım.
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classf2re 1 yıl
Rusya Telegram'a prim yaptırıyor olabilir . WhatsApp ın sahibi Facebook şu sıralar gizlilikle ilgili bir skandala bulaşmışken tam zamanı. Zira telegram yeni çıkan bir uygulama değil. Neden şimdi?
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aktorun 1 yıl
Adam halka açık gayet güzel mesaj vermiş. Ve diğerleri ile birlikte Rus kullanıcılar da karara tepki göstermiş.
Bugün biliyoruz ki feysbuk, gugıl bizlerden topladıkları tüm bilgileri devletleri ile seve seve paylaşıyorlar.
Ama aynı feysbuk bu bilgileri satıp 3. taraflarla (dolayısıyla diğer devletlerin eline geçebilecek) paylaşınca büyük olay oluyor.
Milletvekilleri CEO suna atar yapıyor, bize telefon numaranı verir misin, dün nerede yemek yedin söyler misin diye sorup, hayır cevabı alınca, tarihi bir ders vermiş edasıyla, bak sen işte bu bilgileri satıp/paylaştın diyorlar. O da sözüm ona özür diliyor.
Sorun olan bu bilgilerin paylaşılması değil, kiminle paylaşıldığı.
Telegram bu işin arkasında ne kadar durabilir bilemiyorum ama kolay teslim olmaması bile diğer sosyal medya devleri ile kıyaslanınca iyidir.
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AI Programmer 1 yıl
Bunu yiyen varmı gerçekten


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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen
Mark Zuckerberg 0 - 1 Pavel Durov
İşte bu yüzden WhatsApp değil Telegram!
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Bay Robot 1 yıl
Pavel Durov’u tebrik etmek gerek.
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