Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya’dan alınan S-400 füzeleri Akıncı Üssü’ne yerleştirilecek

Türkiye’nin uzunca bir süredir Rusya ile görüşme halinde olduğu S-400 füzeleri konusundaki gelişmeler yavaş yavaş netlik kazanıyor. İşte Rus füzelerine dair güncel bilgiler ve çalışmalar:
1 yıl
5,1b
1
34
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rusya’dan alınan S-400 füzeleri Akıncı Üssü’ne yerleştirilecek
Tam Boyutta Gör

Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda sağlanan anlaşma, öncesinde çok ciddi spekülasyonlara sebep olmuştu ancak görünen o ki iş artık sadece teslimata kalmış durumda. Son gelen bilgiler ise füzelerin konuşlanacağı noktanın da artık netlik kazandığına işaret ediyor. Üstelik seçilen noktada oldukça ilgi çekici.

Söylenenlere göre Türkiye, 15 Temmuz sürecinden itibaren adı çokça anılan ve süreçlerin ardından boşaltılarak filoların Eskişehir ile Merzifon’a taşınması sonrasında boş kalan Akıncı Üssü, S-400 füzelerinin yuvası olacak. Uzun pistleri ve geniş alanı ile farklı senaryolarda kullanıma uygun olduğu belirtilen üste, füzeler için ihtiyaç duyulabilecek 2 adet devasa hangar yapılacak.

Rus mühendislerce aktarılacak bilgiler doğrultusunda yapılacak olan hangarlarda S-400 füzeleri muhafaza edilecek ve bakımları burada yapılacak. Ayrıca üs içerisinde füze bataryaları için rampalar da inşa edilecek.

Türkiye’nin 2 adet füze rampası için pazarlık yaptığı biliniyor. 2018 yılı içinde füzelerin teslim edilip yerlerine yerleşmiş olacağı tahmin ediliyor. Füzeler “barış mevzii” olarak Akıncı Üssü’nde yer alacak, gerektiğinde ise ihtiyaç duyulan bölgelere tıpkı İstanbul’da Asya ve Avrupa’da ayrı ayrı konumlandırılan Hawk füzelerinde olduğu gibi transfer edilecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
brshr 1 yıl en beğenilen
Kahvehanelerde memleketi kurtaranlar gelemeden yorum yazayım. Düşmanlar çatlasın!
3 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strong mind strong body 1 yıl
Tarihi ve önemli bir adım düşmanları gerçekten şimdi korku sardı.Saddam'ın Fransız üretimi savunma sistemlerini gördük Abd işgali sırasında tüm radarlar kapattırıldı işgalci Abd tarafından.Nato üyesiyken ve Nato'nun bu güvensiz yaklaşımını görürken kendimizi garantiye almamız gerekiyordu ve bunu yaparken Abd karşısındaki bir güçten bu sistemi tedarik etmek önemli olandı.
Tarihi ve önemli bir adım düşmanları gerçekten şimdi korku sardı.Saddam'ın Fransız üretimi savunma sistemlerini gördük Abd işgali sırasında tüm radarlar kapat...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 1 yıl brshr
brshr

Kahvehanelerde memleketi kurtaranlar gelemeden yorum yazayım. Düşmanlar çatlasın!

Düşmanlar: tmm
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-A984A1CC7 1 yıl
Bu işi Erdoğan'ın işi sananlar var,
Arkadaşlar bu iş Perinçekgillerin işi, Rus uçağını düşürdüğümüzde Tr ile Rusya'nın arasını kim yaptı biliyor musunuz?
Perinçekgiller.
Şu adamın devletin içindeki pozisyonunu ve gücünü anlarsam gözüm açık gitmeyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 1 yıl
Sistemi İsraile incelettirecek bizimkiler diye iddaa var. Böyle birşey olursa İran yandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xgny58x 1 yıl
S400 alıyorlar ama ihraacat versiyonunu. 250km menzilli s400 hicbir şey kaldi ki israil kac kere suriyeyi vurdu s400ler ne yapıyordu rusya bilerek mi düşürmedi yoksa s400lerde mi is yok. S400 geçici bir çözüm kesin cozum hisar projesi birde aster sistemine dahil olduk mu tamamdir tf 2000 e de aster 30 block 2 ler aldik mi tamamdir hem orta menzilli bf savunmada hemde hava savunma olarak iyi is yapar diye düşünüyorum. Acilen katmanli hava savunma sistemi kurmamiz lazim israili ornek alabiliriz her ne kadar sevmesekte. Arrow 2 ve 3 olsun pac 3 olsun david slings olsun cok iyi hava savunmaya sahipler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
hep olacak, alındacak, kurulacak... Yıllardır çin ile birlikte geliştirilecek diye haber yapıldı. Şimdide ruslarla aynı terane olmasında... Keşke bitmiş icraatleri haber yapsanız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 1 yıl
Son zamanlarda nadir yapilan güzel işlerden biri. Tebrik etmek lazım. Umarım bu tür adımların devamı gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Bence almamalıydık, çümkü bemce S-500 ler çıkıyo, eski teknolojiyi sokuşturdular aga.Ayrıcana belkide S-550 vardır ama saklıyolar olabilirdiler.memleketin çok bilicileri, üst düzey atıcılar sizi..siz atıp tutarken iyi de ben atamıyommu?HOBAAA :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Data Transfer 1 yıl
NATO'nun kuruluş amacı Rusya'dan füze almak ne kadar doğrudur bilemem, ama sınırlarımızı aştı diye 1 uçağı vuruldu Suriye'de 13 askerimizi bombaladılar
onlar 2 askerini konuşurken bizim 13 askerimizi unutmamamız gerekir.
Nereden füze alacaktık diyenler olacak olursa, Rusya'dan önce Çin'den de alabilirdik NATO müdahale etti diye alamamıştık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatikanli Mumin 1 yıl
Pardon ama bunun menzili 400km birşey
Ankara'da ne işimize yarayacak bu
Kendi kendimizi mi vuracağız?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hümiyettin 1 yıl Vatikanli Mumin
Arpadan Ölen At
Pardon ama bunun menzili 400km birşey
Ankara'da ne işimize yarayacak bu
Kendi kendimizi mi vuracağız?

Adı üstünde ''hava savunma sistemi'' olarak alındı, saldırı amaçlı değil. Hava sahamızı düşman füzelerden, uçaklardan, hava araçlarından korumak için kullanılacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 1 yıl
1400TL asgari ücret alan, amerikada bin türk lirasına satılan (abd vatandası gibi düşün bin dolar) ama 3. dünya ülkesi olan bizde 6 milyara satılan İphoneX konusuna girip aplle küfür eden, 60bin tl türkiye girişi olan mercedesin 160binden satıldığı için dış mihraklara saldıran, korsan windowsunu, gevur malı elektronik eşyalarını kullanarak din den bahseden, rusya ya hertürlü küfürü eden, ucağını düşürdüğümüz için ağzımıza mıçan ve öde öde bitiremediğimiz bu faturanın son ayağı sayılabilecek bu olayı destekleyen, 2 tane füze ile nato ve abedeyi korkutacağını zanneden ve cuma ya gidip çalışanının sigortasını asgari ücretten gösteren arkadaşlar bizden önce gelip en üste çıkmış sorun yok %51 iseniz %49 da biziz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl
Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorki abd terör örgütünü yok etmek için suriyede başka terör örgütüne tırlarca mühimmat gönderiyor ve bu mühimmatların bize karşı kullanılmayacağını ben nereden bileceğim? diyor. Bilemezsin işte o yüzden böyle s400lerinden tut ne tür savunma,saldırı teknolojisi varsa alıp dizeceksin. Zaten avrupa bize karşı cephe almış durumda güney kore birine saldırsa 3.dünya savaşı başlayacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5069 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
s400, rusya ve
10 etiket daha akıncı üssü roket hava savunma sistemi s-400 Türkiye Gündemi savunma sanayii Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla, AMD ile birlikte kendi yapay zeka yongasını geliştiriyor 1 yıl Amazon akıllı gözlük peşinde 1 yıl LeEco'nun elektrikli aracı Faraday Future'dan izler taşıyor 1 yıl 1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor 1 yıl Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı 1 yıl Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil" 1 yıl Netflix'in Punisher dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı 1 yıl Büyük duyuru yarın gelebilir: Google, HTC'yi satın almaya çok yakın 1 yıl Galeri: iOS 10'dan iOS 11'e geçişte arayüzde neler değişti? 1 yıl Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı 1 yıl Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper 1 yıl Intel Core i9-7980XE benchmark testine girdi: fiyatına değiyor mu? 1 yıl iOS 11 güncellemesi ile birlikte App Store'un sevilen özelliği kaldırıldı 1 yıl İlk elektrikli karavanlar gün yüzüne çıkmaya başladı 1 yıl Meizu’dan 100$’lık M6 akıllı telefon 1 yıl Araştırmacılar diş çürümesini engelleyecek bir aşı geliştiriyor 1 yıl Fujitsu’dan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı 1 yıl Neffos X1 Max'ı kutusundan çıkarıyoruz "Kutu güzel, telefon güzel" 1 yıl Engelli araçları için yerli otonom sistem geliştirildi 1 yıl NASA'nın yönetici adayı Mars'taki iklim değişikliğini araştırmak istiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rusya’dan alınan S-400 füzeleri Akıncı Üssü’ne yerleştirilecek Sonraki Twitter şeffaflık raporu: Türkiye, hesap erişimine engelde ilk sırada 1 yıl Google Home'a küçük kardeş geliyor: Google Home Mini sızdı 1 yıl Tomb Raider filminden ilk fragman yayınlandı 1 yıl Twitter’a popüler makaleler sayfası eklendi 1 yıl Çift ekranlı YotaPhone 3 resmen tanıtıldı 1 yıl TurkNet AKK’yi tamamen kaldırdı! 1 yıl iOS 11 güncellemesi ile gelen hatalar neler? 1 yıl Elektrikli otobüsten menzil rekoru: Tek şarjla 1770 kilometre 1 yıl Sektörün ilk uzun mesafeli kablosuz şarj cihazı Pi oldu 1 yıl Müzik dinlemek isterken kişisel bilgilerinizi kaptırmayın 1 yıl Color’un göğüs ve over kanserine yönelik DNA testi 99$’a indi 1 yıl iPhone X ekonominin tüm kurallarını alt üst ediyor 1 yıl Huawei Mate 10 fiyat konusunda iPhone X’i geride bırakacak 1 yıl Yapay zeka enerji sektöründe 200 milyar dolar tasarruf sağlayabilir 1 yıl DonanımHaber Sıcak Fırsatlar takipçileri esprilere konu oluyor 1 yıl BMW marka otomobillerde anahtar dönemi sona erebilir 1 yıl Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor 1 yıl Nvidia Fısıltı Modu "Dizüstüler için sessizlik" 1 yıl Gmail artık telefon numarası ve adresleri de linke dönüştürecek 1 yıl Porsche Mission E hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim