Rusya’dan alınan S-400 füzeleri Akıncı Üssü’ne yerleştirilecek

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Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda sağlanan anlaşma, öncesinde çok ciddi spekülasyonlara sebep olmuştu ancak görünen o ki iş artık sadece teslimata kalmış durumda. Son gelen bilgiler ise füzelerin konuşlanacağı noktanın da artık netlik kazandığına işaret ediyor. Üstelik seçilen noktada oldukça ilgi çekici.

Söylenenlere göre Türkiye, 15 Temmuz sürecinden itibaren adı çokça anılan ve süreçlerin ardından boşaltılarak filoların Eskişehir ile Merzifon’a taşınması sonrasında boş kalan Akıncı Üssü, S-400 füzelerinin yuvası olacak. Uzun pistleri ve geniş alanı ile farklı senaryolarda kullanıma uygun olduğu belirtilen üste, füzeler için ihtiyaç duyulabilecek 2 adet devasa hangar yapılacak.

Rus mühendislerce aktarılacak bilgiler doğrultusunda yapılacak olan hangarlarda S-400 füzeleri muhafaza edilecek ve bakımları burada yapılacak. Ayrıca üs içerisinde füze bataryaları için rampalar da inşa edilecek.

Türkiye’nin 2 adet füze rampası için pazarlık yaptığı biliniyor. 2018 yılı içinde füzelerin teslim edilip yerlerine yerleşmiş olacağı tahmin ediliyor. Füzeler “barış mevzii” olarak Akıncı Üssü’nde yer alacak, gerektiğinde ise ihtiyaç duyulan bölgelere tıpkı İstanbul’da Asya ve Avrupa’da ayrı ayrı konumlandırılan Hawk füzelerinde olduğu gibi transfer edilecek.