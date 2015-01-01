Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Artacak

Kurucu ve Yayın Direktörü
Alt alta yazınca fazlasıyla rahatsız edici gibi duruyor ancak getirisi oldukça fazla. Yukarı çıktıkça rüzgar hızı artıyor, daha stabil oluyor ve daha büyük bıçaklar yani daha çok enerji toplayabiliyorsunuz.
Örnek vermek gerekirse ABD Enerji Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre 83 metre yerine 140 metrelik türbinler tüm ülkede kullanılırsa toplanabilecek enerji miktarı 2000 Gigawatt'tan 7500 Gigawatt'a çıkmakta.
Neyse ki bu çıkmaza bir çözüm bulundu adı da uzay kafes kule. Bu şekilde bilinen çelik barlardan örülü bir kule her yerde istenilen yüksekliğe kadar kolayca monte edilebiliyor ancak işin püf noktası kafesin yamuk beşgen şekilde olması. Bu belki güzel gözükmesini sağlamıyor fakat her türlü sorunu çözüyor. Kuleler için yere daha sağlam konumlanma sağlanırken, kolay monte edilme ve az çelik kullanımı gibi kazanımlar elde ediliyor.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.
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en.wikipedia.org/...
Biz daha hala güneş enerjisini anlatamıyoruz bu ülkede sen ne 3. cülüğü diyorsun.
Yenilenebilir enerjinin en çok konuşulduğu ülkeler arasında olabiliriz ama en az uygulanananlardan biriyiz malesef.
Nükleer enerji kardeşliği gelecek, sayfalarca atışma yaşanacak.
Enerji sorunun daha az tüketilerek halledilebileceğini bilen üreticiler stand-by modundaki güç tüketimini bile düşürdüler, bunlar hala daha fazla tüketmekte ısrar ediyorlar.
Almanya'yı bir konuda geçtiğimizde zaten üçüncü dünya ülkesinden çıkmış oluruz. Bir konuda bile geçemiyoruz adamları. Cahillik hariç.
yesiloji.com/...
Ilk 10 da bile yokuz malesef her umut gibi bundada umutsuz biraktilar bizi
bu taşır 12500kg ye kadar ha bıcak daha agırsa özel yapım yaptırılır bitane
örnek beluga ucak taşıyan ucak ve ihtiyacı olan firmalara kiralanır gece seyrü sefer sistemleriyle 24 saat hizmetinizde imalat haneden en yakın limana yada denize ordanda kurulum noktasına
çözüm noktasında sıkıntı yok o 5 gen kafeside dışını aliminyumla kaplanabilir böylece görsel sıkıntıda kalkar ortadan
tr.wikipedia.org/...
83metrelik pervaneyi nasil tasiyacak helikopter? Agirligi ve boyutlari cok fazla. Hadi tasidi diyelim yerden tasima da bile asiri maliyetli oluyorsa havadaki maliyeti cok daha fazla olur.