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Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Artacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
738
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21
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Artacak
Rüzgar türbinlerinin doğru rüzgarı bulmaları için doğru yükseklikte olmaları bir çeşit zorunluluk ancak ne kadar yüksek olurlarsa, bunun bir doğal sonucu olarak çelik kullanımı, taşıma masrafları, yol kapatmalar, montaj sorunları gibi bir çok maddi sorun da beraberinde geliyor.

Alt alta yazınca fazlasıyla rahatsız edici gibi duruyor ancak getirisi oldukça fazla. Yukarı çıktıkça rüzgar hızı artıyor, daha stabil oluyor ve daha büyük bıçaklar yani daha çok enerji toplayabiliyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse ABD Enerji Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre 83 metre yerine 140 metrelik türbinler tüm ülkede kullanılırsa toplanabilecek enerji miktarı 2000 Gigawatt'tan 7500 Gigawatt'a çıkmakta.

Neyse ki bu çıkmaza bir çözüm bulundu adı da uzay kafes kule. Bu şekilde bilinen çelik barlardan örülü bir kule her yerde istenilen yüksekliğe kadar kolayca monte edilebiliyor ancak işin püf noktası kafesin yamuk beşgen şekilde olması. Bu belki güzel gözükmesini sağlamıyor fakat her türlü sorunu çözüyor. Kuleler için yere daha sağlam konumlanma sağlanırken, kolay monte edilme ve az çelik kullanımı gibi kazanımlar elde ediliyor.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

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arel.gr 4 yıl
kisiye ozellerde,
mobil olanlarda yenilik var zannettim.
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BekirHan 4 yıl
Yani rüzgar hızı haliyle yükseldikçe artar. Bunu zaten biliyorlardı, sadece daha az maliyetli direkler üretmek için 86m gibi bir değer seçmişlerdi.
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gun 4 yıl BekirHan
Tamam işte ucuzunu yapmayı bulmuşlar haber onla alakalı.
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yimmasabi 4 yıl
Bizim ülke 3. sırada diyen arkadaş için gönderiyorum
en.wikipedia.org/...
Biz daha hala güneş enerjisini anlatamıyoruz bu ülkede sen ne 3. cülüğü diyorsun.
Yenilenebilir enerjinin en çok konuşulduğu ülkeler arasında olabiliriz ama en az uygulanananlardan biriyiz malesef.
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umut_baris 4 yıl yimmasabi
yimmasabi

Bizim ülke 3. sırada diyen arkadaş için gönderiyorum

en.wikipedia.org/...

Biz daha hala güneş enerjisini anlatamıyoruz bu ülkede sen ne 3. cülüğü diyorsun.

Yenilenebilir enerjinin en çok konuşulduğu ülkeler arasında olabiliriz ama en az uygulanananlardan biriyiz malesef.


Nükleer enerji kardeşliği gelecek, sayfalarca atışma yaşanacak.


Enerji sorunun daha az tüketilerek halledilebileceğini bilen üreticiler stand-by modundaki güç tüketimini bile düşürdüler, bunlar hala daha fazla tüketmekte ısrar ediyorlar.
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rorschach_ 4 yıl
Yemişim goruntu kirliligini. Canak anten degil ya guzel isler icin yapilan birsey, goruntuyu filan bu kadar kafaya takmamak gerek. Uzay kafesi de yeni kesfetmisler gibi haber konusu olmus olay. Heryerde uzay kafes var zaten ? Sırf estetik icin bu kadar bekledilerse yazik etmisler.
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hollowman_ 4 yıl
Bizim ülke rüzgar enerjisi konusunda bi hayli önde zaten. avrupada 3. sırada ve üretim gittikçe artıyor.
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umut_baris 4 yıl hollowman_
hollowman_

Bizim ülke rüzgar enerjisi konusunda bi hayli önde zaten. avrupada 3. sırada ve üretim gittikçe artıyor.

Almanya'yı bir konuda geçtiğimizde zaten üçüncü dünya ülkesinden çıkmış oluruz. Bir konuda bile geçemiyoruz adamları. Cahillik hariç.
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fatihcanery 4 yıl
kuruwa şu an rüzgar gücü kurulumunda ilk ondayız,yavaş yavaş yerli üretime geçiliyor.bu konuda çok umutsuz değilim
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kuruwa 4 yıl fatihcanery
fatihcanery
kuruwa şu an rüzgar gücü kurulumunda ilk ondayız,yavaş yavaş yerli üretime geçiliyor.bu konuda çok umutsuz değilim

yesiloji.com/...

Ilk 10 da bile yokuz malesef her umut gibi bundada umutsuz biraktilar bizi
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Gece772 4 yıl
?
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1BilimAdamı 4 yıl
Böyle örnek vererek konuyu açıklamanız çok iyi olmuş " Örnek vermek gerekirse ABD Enerji Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre 83 metre yerine 140 metrelik türbinler tüm ülkede kullanılırsa toplanabilecek enerji miktarı 2000 Gigawatt'tan 7500 Gigawatt'a çıkmakta" ve bu tür haberler umarım dh de daha fazla yayınlanır
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korsanzeki168 4 yıl
tr.wikipedia.org/...
bu taşır 12500kg ye kadar ha bıcak daha agırsa özel yapım yaptırılır bitane
örnek beluga ucak taşıyan ucak ve ihtiyacı olan firmalara kiralanır gece seyrü sefer sistemleriyle 24 saat hizmetinizde imalat haneden en yakın limana yada denize ordanda kurulum noktasına
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korsanzeki168 4 yıl
o bıcakları karadan götüremiyorsan havadan götür buda bir çözüm helikopterle istediğin yere de indirebilirsin

çözüm noktasında sıkıntı yok o 5 gen kafeside dışını aliminyumla kaplanabilir böylece görsel sıkıntıda kalkar ortadan

tr.wikipedia.org/...
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Vasto Lorde 4 yıl korsanzeki168
korsanzeki168

o bırakları karadan götüremiyorsan havadan götür buda bir cözüm helikopterle istedigin yeede indirebilirsin

çözüm noktasında sıkıntı yok o5gen kafeside dışını aliminyumla kaplanabilir böylece görsel sıkıntıda kalkar ortadan

83metrelik pervaneyi nasil tasiyacak helikopter? Agirligi ve boyutlari cok fazla. Hadi tasidi diyelim yerden tasima da bile asiri maliyetli oluyorsa havadaki maliyeti cok daha fazla olur.
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