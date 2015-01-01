Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Artacak

Neyse ki bu çıkmaza bir çözüm bulundu adı da uzay kafes kule. Bu şekilde bilinen çelik barlardan örülü bir kule her yerde istenilen yüksekliğe kadar kolayca monte edilebiliyor ancak işin püf noktası kafesin yamuk beşgen şekilde olması. Bu belki güzel gözükmesini sağlamıyor fakat her türlü sorunu çözüyor. Kuleler için yere daha sağlam konumlanma sağlanırken, kolay monte edilme ve az çelik kullanımı gibi kazanımlar elde ediliyor.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.

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Rüzgar türbinlerinin doğru rüzgarı bulmaları için doğru yükseklikte olmaları bir çeşit zorunluluk ancak ne kadar yüksek olurlarsa, bunun bir doğal sonucu olarak çelik kullanımı, taşıma masrafları, yol kapatmalar, montaj sorunları gibi bir çok maddi sorun da beraberinde geliyor.Alt alta yazınca fazlasıyla rahatsız edici gibi duruyor ancak getirisi oldukça fazla. Yukarı çıktıkça rüzgar hızı artıyor, daha stabil oluyor ve daha büyük bıçaklar yani daha çok enerji toplayabiliyorsunuz.Örnek vermek gerekirse ABD Enerji Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre 83 metre yerine 140 metrelik türbinler tüm ülkede kullanılırsa toplanabilecek enerji miktarı 2000 Gigawatt'tan 7500 Gigawatt'a çıkmakta.DH+ Windows 8.1:DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:DH+ iOS:DH+ Android: