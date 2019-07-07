Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu

AMD’nin 7 nm ve 12 nm üretim bandından geçen üçüncü nesil Ryzen işlemcilerini, kasa toplamak isteyen oyun severler merakla bekliyordu. İşlemcilerin Türkiye fiyatı, dolar karşılığına göre pahalı olsa da rakip Intel modellerine göre uygun fiyata alıcısını bekliyor.
Ayrıca Bkz. "AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası"
AMD Ryzen 3000 serisi Türkiye fiyatları
- AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 12 nm Vega 8 GPU’lu: 699 TL
- AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 12 nm VEGA 11 GPU’lu: 1100 TL
- AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz 7 nm: 1450 TL
- AMD Ryzen 5 3600X 3.6 Ghz 7 nm: 1750 TL
- AMD Ryzen 7 3700X 3.4 GHz 7 nm: 2450 TL
- AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 7 nm: 2900 TL
- AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 7 nm: 3700 TL
- AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 7 nm: 5479 TL
AMD, yeni işlemcileri ile birlikte AMD X570 çipsetini tanıtmıştı. PCIe 4.0 desteğiyle öne çıkan AMD X570 çipsetli anakartlar, yeni işlemcilerle birlikte ülkemizde de satışa sunuldu.
AMD X570 anakartların fiyatı:
- MSI X570-A PRO: 1275 TL
- MSI MPG X570 Gaming Plus: 1500 TL
- ASUS PRIME X570-P: 1500 TL
- ASUS ROG STRIX X570-F: 2150 TL
- MSI MEG X570 ACE: 2700 TL
- ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO: 3150 TL
- MSI PRESTIGE X570 CREATION: 3600 TL
AMD’nin 7nm Navi mimarisini temel alan Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT ekran kartları da satışa sunulan ürünler arasında.
AMD Radeon RX 5700 fiyatları:
- SAPPHIRE RADEON RX 5700 GDDR6 8GB 256Bit: 2900 TL
- SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT GDDR6 8GB 256Bit: 3340 TL
*Haberde bahsedilen fiyatlar AMD tarafından belirlenen fiyatlar değildir. Ürünlerin satışa sunulduğu sitelerdeki fiyatlar baz alınmıştır.
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Msi B450 tomahawk 650 tl
Ryzen 5 2600 900 tl + 180 TL arctic freezer 33
2x8gb 3000mhz ram 550 tl
İşlemciyi 4.0ghz overclock edip 5 sene rahat kullanır.
5 sene sonra ikinci el zen 2 ryzen 3600x yada 3700x uygun fiyata alabilir. Yada am4 uyumluluk devam ederse zen2 Plus mimarili ryzen 4000 serisi alınabilir.
Ryzen 3000 serisi işlemcilerin fiyatlarının uzunca bir süre düşeceğini sanmıyorum. Ryzen 2000 serisinin indiği fiyatlara inecek gibi görünüyorlar. Çünkü performansları çok iyi.
Beklediğim IPC zıplamasını yaptı ama en kötü 4.5ghz tüm çekirdekler overclock olsaydı direk alacaktım.
Belki bios updateler ile yukarı çekilir çünkü 3950x 4.7 yi görebiliyor sonuçta. Bu işlemciler de 4.4 4.5 stabil olması lazım.
Fiyatlara gelirsek, bir iki aya oturur.
RX 5700'ü gözüme kestirdim, bekliyorum
İşlemciler de düşer.
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