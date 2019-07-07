Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu

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AMD’nin 7 nm ve 12 nm üretim bandından geçen üçüncü nesil Ryzen işlemcilerini, kasa toplamak isteyen oyun severler merakla bekliyordu. İşlemcilerin Türkiye fiyatı, dolar karşılığına göre pahalı olsa da rakip Intel modellerine göre uygun fiyata alıcısını bekliyor.

AMD Ryzen 3000 serisi Türkiye fiyatları

AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 12 nm Vega 8 GPU’lu: 699 TL

AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 12 nm VEGA 11 GPU’lu: 1100 TL

AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz 7 nm: 1450 TL

AMD Ryzen 5 3600X 3.6 Ghz 7 nm: 1750 TL

AMD Ryzen 7 3700X 3.4 GHz 7 nm: 2450 TL

AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 7 nm: 2900 TL

AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 7 nm: 3700 TL

AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 7 nm: 5479 TL

AMD, yeni işlemcileri ile birlikte AMD X570 çipsetini tanıtmıştı. PCIe 4.0 desteğiyle öne çıkan AMD X570 çipsetli anakartlar, yeni işlemcilerle birlikte ülkemizde de satışa sunuldu.

AMD X570 anakartların fiyatı:

MSI X570-A PRO: 1275 TL

MSI MPG X570 Gaming Plus: 1500 TL

ASUS PRIME X570-P: 1500 TL

ASUS ROG STRIX X570-F: 2150 TL

MSI MEG X570 ACE: 2700 TL

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO: 3150 TL

MSI PRESTIGE X570 CREATION: 3600 TL

AMD’nin 7nm Navi mimarisini temel alan Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT ekran kartları da satışa sunulan ürünler arasında.

AMD Radeon RX 5700 fiyatları:

SAPPHIRE RADEON RX 5700 GDDR6 8GB 256Bit: 2900 TL

GDDR6 8GB 256Bit: 2900 TL SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT GDDR6 8GB 256Bit: 3340 TL

*Haberde bahsedilen fiyatlar AMD tarafından belirlenen fiyatlar değildir. Ürünlerin satışa sunulduğu sitelerdeki fiyatlar baz alınmıştır.