S-400 hava savunma sisteminde imza aşamasına gelindi

İlerleyen günlerde sürecin resmi boyutu, bütçesi, üretim aşamasındaki ortaklık gibi konular resmi olarak da paylaşılmış olacaktır muhtemelen ancak ABD tarafının konuya ilişkin rahatsızlığı da gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı James Mattis yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi almasının soru işaretleri oluşturduğunu açıklamıştı. Kararın Türkiye’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen bakan, S-400’lerin kesinlikle NATO uyumlu bir hal almayacağının da altını çiziyor.
Özellikle ABD medyasında çıkan Türkiye’nin S-400’leri sadece belirli bir bölge için kullanacağı yönündeki söylemler de şimdilik dayanaksız bir ifade gibi duruyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, geçtiğimiz günlerde İtalya – Fransa ortaklığı ile kendi hava savunma sisteminin geliştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Geliştirilecek sistem, Türkiye’nin gelecek dönemde S-400 yerine kendine özgü ve NATO uyumana sahip bir yapı olması itibariyle de önem taşıyor.
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1947 yılında Marshall Yardımlarını alan İsmet İnönü CHP'sidir. Truman Doktrini kapsamında hurda silahları hibe olarak akan yine aynı zihniyettir.
Nuri Demirağ'ın 1944'te uçak fabrikasını ve pilot okulu olan gök okulunu kapatan, bugünkü Yeşilköy'deki arazisini istimlak eden yine İsmet İnönü'dür.
Menderes'i tek taraflı günah keçisi ilan edip ihaleyi ona yıkamazsınız.
Bu arada kafan pırıl pırıl.
Zamanında sizinkiler Marshall yardımlarını ve Truman Doktrini kapsamında hurdaya çıkmış silahları hibe almayıp askeri fabrikaların kapanmasına neden olmadaydı bu halde olmazdık aslan parçası.
Hatırlatmaktan yoruldum artık. ;)