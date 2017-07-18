S-400 hava savunma sisteminde imza aşamasına gelindi

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Uzunca bir süredir devam eden Türkiye’nin Rusya’dan S-400 orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi satın almasına ilişkin olarak süreç sonunda nihayete ermek üzere. Kalan küçük pürüzlerin de çözüldüğünü açıklayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık artık imza aşamasına gelindiğini ve bir sorun görünmediğini aktardı.

İlerleyen günlerde sürecin resmi boyutu, bütçesi, üretim aşamasındaki ortaklık gibi konular resmi olarak da paylaşılmış olacaktır muhtemelen ancak ABD tarafının konuya ilişkin rahatsızlığı da gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı James Mattis yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi almasının soru işaretleri oluşturduğunu açıklamıştı. Kararın Türkiye’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen bakan, S-400’lerin kesinlikle NATO uyumlu bir hal almayacağının da altını çiziyor.

Özellikle ABD medyasında çıkan Türkiye’nin S-400’leri sadece belirli bir bölge için kullanacağı yönündeki söylemler de şimdilik dayanaksız bir ifade gibi duruyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, geçtiğimiz günlerde İtalya – Fransa ortaklığı ile kendi hava savunma sisteminin geliştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Geliştirilecek sistem, Türkiye’nin gelecek dönemde S-400 yerine kendine özgü ve NATO uyumana sahip bir yapı olması itibariyle de önem taşıyor.