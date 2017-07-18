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S-400 hava savunma sisteminde imza aşamasına gelindi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, S-400 hava savunma sistemi konusunda çalışmaların tamamlandığını ve imza aşamasına gelindiğini açıkladı. İşte konuya dair tüm detaylar:
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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S-400 hava savunma sisteminde imza aşamasına gelindi
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Uzunca bir süredir devam eden Türkiye’nin Rusya’dan S-400 orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi satın almasına ilişkin olarak süreç sonunda nihayete ermek üzere. Kalan küçük pürüzlerin de çözüldüğünü açıklayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık artık imza aşamasına gelindiğini ve bir sorun görünmediğini aktardı.

 

İlerleyen günlerde sürecin resmi boyutu, bütçesi, üretim aşamasındaki ortaklık gibi konular resmi olarak da paylaşılmış olacaktır muhtemelen ancak ABD tarafının konuya ilişkin rahatsızlığı da gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı James Mattis yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi almasının soru işaretleri oluşturduğunu açıklamıştı. Kararın Türkiye’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen bakan, S-400’lerin kesinlikle NATO uyumlu bir hal almayacağının da altını çiziyor.

 

Özellikle ABD medyasında çıkan Türkiye’nin S-400’leri sadece belirli bir bölge için kullanacağı yönündeki söylemler de şimdilik dayanaksız bir ifade gibi duruyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, geçtiğimiz günlerde İtalya – Fransa ortaklığı ile kendi hava savunma sisteminin geliştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Geliştirilecek sistem, Türkiye’nin gelecek dönemde S-400 yerine kendine özgü ve NATO uyumana sahip bir yapı olması itibariyle de önem taşıyor. 

 

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SıradanBirKullanıcı 1 yıl en beğenilen
1000 liraya telefon alırken 3 ay araştıran adamlar, füze sistemi için bir yıldır ne bekleniyor diye soruyor.
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aerosoldreams 1 yıl RavenoLL
RavenoLL

aerosoldreams

RavenoLL

aerosoldreams
Muhalif çomarlar çıldırıyor.

2.5 milyar dolara tamamen rusyanın kontrolünde olan sistem alıyorsun
Ne suriyeye ne irana ne de rusyaya kullanabilirsin.
Anca yunanlara borusu öter
Kim neyine çıldıracak

Sen operasyon olacak diye inanmıştın noldu senide mi kandırdılar


Zamanında sizinkiler Marshall yardımlarını ve Truman Doktrini kapsamında hurdaya çıkmış silahları hibe almayıp askeri fabrikaların kapanmasına neden olmadaydı bu halde olmazdık aslan parçası.
Hatırlatmaktan yoruldum artık. ;)

Sizin zamanınız dediğin sizin öve öve bitiremediğiniz Adnan menderes döneminde yaşandı öğrende gel
Kayseri uçak fabrikası adnan menderes döneminde kapatıldı
Köy enstitüleri adnan menderes zamanında kapatıldı
Siyasal islamcılar geldikten sonra türkiye çöküşe geçmiştir her zaman

Biraz tarih oku öyle gel dostum dediklerinin hepsi A.M zamanında yapıldı

1947 yılında Marshall Yardımlarını alan İsmet İnönü CHP'sidir. Truman Doktrini kapsamında hurda silahları hibe olarak akan yine aynı zihniyettir.
Nuri Demirağ'ın 1944'te uçak fabrikasını ve pilot okulu olan gök okulunu kapatan, bugünkü Yeşilköy'deki arazisini istimlak eden yine İsmet İnönü'dür.
Menderes'i tek taraflı günah keçisi ilan edip ihaleyi ona yıkamazsınız.
Bu arada kafan pırıl pırıl.
RavenoLLaerosoldreamsRavenoLLaerosoldreamsMuhalif çomarla...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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aerosoldreams 1 yıl RavenoLL
RavenoLL

aerosoldreams
Muhalif çomarlar çıldırıyor.

2.5 milyar dolara tamamen rusyanın kontrolünde olan sistem alıyorsun
Ne suriyeye ne irana ne de rusyaya kullanabilirsin.
Anca yunanlara borusu öter
Kim neyine çıldıracak

Sen operasyon olacak diye inanmıştın noldu senide mi kandırdılar


Zamanında sizinkiler Marshall yardımlarını ve Truman Doktrini kapsamında hurdaya çıkmış silahları hibe almayıp askeri fabrikaların kapanmasına neden olmadaydı bu halde olmazdık aslan parçası.
Hatırlatmaktan yoruldum artık. ;)
RavenoLLaerosoldreamsMuhalif çomarlar çıldırıyor.2.5 milyar dolara tamamen rusyanın kontrolünde olan...
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4 Yanıt Yanıtla +28
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Lotusx 1 yıl
F-22'ler, Haziran 2014 - 28 Mayıs 2017 arası bölgede 1150 sorti gerçekleştirip 1572 adet de mühimmat kullanmışlar. Sortilerden 497 adedi Hava Desteği Görevleri, kalanları Hava Üstünlük Görevleri.
Velhasıl; F-22'ler IŞİD Karşıtı Koalisyon çerçevesinde bölgede (Hava Savunma Sistemleri'nin menzilleri içerisi dahil) bolca uçmakla beraber en kritik görevleri icra ediyorlar.
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danteauditore 1 yıl
youtu.be/...
Böyle konuşmak her yiğidin harcı değil. Gayet sade kibar anlaşılır bir gönderme yapmış.
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firat_kilic 1 yıl
Çinlede belli bir yere kadar gittiler.. Ben tepedekilerden şüpheleniyorum.. silahın tüm parça detay vs özelliklerini amerikaya verebilirler diye.. ajanik hesap.. o zaman da 3ncü dünya patlar hrlde.. zaten kazan kaynıyor.. global ısınmada dahil...
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Ketsue 1 yıl
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunun dönüşünde ABD'nin Rus S-400 Füze Savunma Sistemi hakkında yaptığı açıklamalara cevap vererek " Türkiye olarak ortak üretime kimle girersek onu tercih ederiz. Türkiye güvenlik simülasyonun buna göre yapıyor. Görüşmeler büyük ölçüde bitti." dedi.
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murat1981pls 1 yıl Ketsue
Desene amerikali komutanin cevabini vermis..
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TIGERSHARK 1 yıl
Peki ruslar bu sistemleri satarak ellerindeki teknolojiyi diğer ülkelerede kaptırmış olmuyorlar mı?
Mesela amerikan hayalet ucaklarının s400 radarları tarafından gorulebilip gorulemedıgı tartışma konusu öyle ki amerika suriyedeki f22 ucuslarını s400 etki alanları dışındaki görevlerde tutuyorlar (yanlış bilmiyorsam) amerikalılar Türklerin elindeki s400 sistemlerinden bu füzelerin kapasitelerini öğrenemezler mi ?
Bu konular hakkında GERÇEKTEN bilgi sahibi olan birisi var mı ?
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strategen 1 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK
Peki ruslar bu sistemleri satarak ellerindeki teknolojiyi diğer ülkelerede kaptırmış olmuyorlar mı?
Mesela amerikan hayalet ucaklarının s400 radarları tarafından gorulebilip gorulemedıgı tartışma konusu öyle ki amerika suriyedeki f22 ucuslarını s400 etki alanları dışındaki görevlerde tutuyorlar (yanlış bilmiyorsam) amerikalılar Türklerin elindeki s400 sistemlerinden bu füzelerin kapasitelerini öğrenemezler mi ?
Bu konular hakkında GERÇEKTEN bilgi sahibi olan birisi var mı ?

Rusların çok umrunda olmaz bence, zaten 2019 yılı itibariyle S-500 sistemi kullanmaya başlayacaklarmış. İddialarına göre bu yeni sistemler, kıtalararası balistik füzeleri bile vurabiliyormuş.
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haydarkarapuar 1 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK
Peki ruslar bu sistemleri satarak ellerindeki teknolojiyi diğer ülkelerede kaptırmış olmuyorlar mı?
Mesela amerikan hayalet ucaklarının s400 radarları tarafından gorulebilip gorulemedıgı tartışma konusu öyle ki amerika suriyedeki f22 ucuslarını s400 etki alanları dışındaki görevlerde tutuyorlar (yanlış bilmiyorsam) amerikalılar Türklerin elindeki s400 sistemlerinden bu füzelerin kapasitelerini öğrenemezler mi ?
Bu konular hakkında GERÇEKTEN bilgi sahibi olan birisi var mı ?

amarikaya bile sattılar ya
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Ferrari 1 yıl TIGERSHARK
Amerika, Suriye ve Irak'da 7/24 F-22 kullanmıyor ki. Bununla beraber eğer Amerika, savaş uçaklarını S-400'lerin etki alanın dışında tutmak istiyorsa Suriye'de hiç hava operasyonu yapmaması lazım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bununla birlikte Tartus ve Halep'e de S-300 sistemi yerleştirdiler.
almasdarnews.com/...
Rusya'nın Hindistan'a ve Çin'e satacağı S-400'ler bile üzerinde bir takım değişikler yapılmış ihracat modelleri olacak. Yani Türkiye'nin satın alacağı S-400'ler de büyük ihtimal böyle olacak.
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DH Misafiri 1 yıl
Uzun menzilli hava savunma sistemi orta değil
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profecco 1 yıl
Kargo ücretsizse düşünülebilir :)
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Vanished Man 1 yıl
Alınmayacağına eminim. İmzalansa bile amerika girer araya bir anda bozuluverir anlaşma.
Çinle anlaşıp bozmasalardı şimdiye kadar füzeler teslim edilmişti bile.
Natoda türkiye kadar abdye bağımlı ülke yok. Bizdeki uçaklar bile f-4 f-16. Şimdiye kadar kimse gidip rusyadan uçak almamış birşey almamış.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi hayırlı olsun
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Füzeniz ne kadar iyi olursa olsun radar ağınız iyi değilse etkisi çok azalır. S-400 alırsak standalone olarak kullanılacak. Yani seyir füzelerine karşı hiç bir şansı yok.
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