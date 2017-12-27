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S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti belli oldu

Türkiye ve Rusya arasında uzun süredir devam eden S-400 hava savunma sistemi satın alım görüşmeleri sonuçlanıyor. Son olarak anlaşmanın maliyeti de belli oldu. Türkiye, Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeye
1 yıl
4,3b
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48
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti belli oldu
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Türkiye ve Rusya arasında uzun süredir devam eden S-400 hava savunma sistemi satın alım görüşmeleri sonuçlanıyor. Son olarak anlaşmanın maliyeti de belli oldu. Türkiye, Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Rusya kamu savunma sanayi şirketler grubu Rostec’in CEO’su Sergey Chemezon tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin 4 batarya için 2,5 milyar dolarödeyeceğini bunun yüzde 45’inin avans olarak alındığını, kalanının ise Rusya’nın açacağı kredi ile ödeneceğini söyledi. Bir S-400 bataryası; radar, füze fırlatıcı ve atış kontrol sisteminden oluşuyor.

Açıklamanın devamında ilk teslimatın Mart 2020’de yapılmasının planlandığını ve iki taraf arasındaki müzakerelerde yalnızca nihai belgelerin onaylanma aşamasının kaldığını duyurdu.

Türkiye sözleşmedeki toplam tutarın yüzde 45’ini avans, yüzde 55’ini ise Rusya’nın açacağı kredi ile ödeyecek.

Milli Savunma Bakanı tarafından doğrulandı

Tunus’ta bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rus basınında çıkan bu haberi doğruladı. Nurettin Canikli şu açıklamayı yaptı:

“Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı. Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım’ şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti.”


https://www.dunya.com/dunya/s-400lerin-maliyeti-25-milyar-dolar-haberi-396071 Yorum Yaz
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JaReD22 1 yıl en beğenilen
Yeni zamlara hazırlıklı olun arkadaşlar
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nefendim 1 yıl kaazto28
kaazto28
hayırlısı o zaman, sizce bu 2.5 milyar dolar nasıl çıkacak sizce?

Suriyelilerden çıkmayacağı kesin

Edit: bir arkadaş “hani %100 yerli üretim yapıyorduk” yorumuma “kolaysa sen üret” demiş.
Ürettim buyurun: (belgeyle sabit, altta)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
kaazto28hayırlısı o zaman, sizce bu 2.5 milyar dolar nasıl çıkacak sizce?Suriyelilerden çıkmayacağı kesin...
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kaazto28 1 yıl
2,5 milyar dolar, 10 milyar tl yapar. bedelli bekleyen tahmini 1 milyon kişi var diye söyleniyor. bedelli askerlik 10 bin tl olursa S-400 parası çıkmış oluyor.
eğer ki bedelli askerlik 15 bin tl olsa 2 batarya daha alınabilir.
askere gidecek veya gitmesi gereken 1 milyon kişinin TSK'ya maliyeti de herhalde bir 5 milyar tl vardır. bu 5 milyar tl ile de 2 batarya da alınabilir.
Not: Bakkal hesabım iyidir.
2,5 milyar dolar, 10 milyar tl yapar. bedelli bekleyen tahmini 1 milyon kişi var diye söyleniyor. bedelli askerlik 10 bin tl olursa S-400 parası çıkmış oluyor.
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2 Yanıt Yanıtla +17
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pCkOpAtuS 1 yıl
Bunlar acil alım.Kabul edelim ki Suriye de çok zor duruma düştük HSS olmadığı için .NATO satmadı biz de bunu aldık .
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aslanoto 1 yıl
Osmanlıdan 2 süper savaş gemisi siparişinin ödemesininin tamamını aldığı halde,
İngilizlerin 1. Dünya savaşını başlattıklarını ve gemileri vermediklerini unutmayalım.
Şimdi değilsede ilerde parayı alıp malı vermeme durumları olabilir, Kendimiz yapalım düşüncesindeyim.
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metalmilita 1 yıl
Acaba 4 bataryayla ne kadar geniş bir bölgede hava savunması sağlanabilir? Bu konuda teknik bilgisi olan var mı? Yani 4 bataryayla tüm Türkiye ölçeğinde bir savunma olmaz herhalde ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Zombitch 1 yıl metalmilita
1 batarya ortalama 8 atıcı araç, kontrol merkezi ve radar içeriyor. 1 atıcı araçta 4 rampa bulunuyor ve uzun menzilli(400km veya 200km) 4 roket, orta ve kısa menzilli(40km-120km) iste 4X4ten 16 roket alabiliyor. Yani 1 batarya ile uzun menzilli 32 roket atışa hazır bekliyor.
Henüz nerelere yerleştirileceği belli değil ama 800km çapında bir çember çizersek Ege 1 adet, iç anadolu 1 adet ve doğu bölgesine 2 adet olmak üzere yerleştirirsek ihtiyacımızı karşılar.
İnternette şöyle göstermişler;
edit: resimler eklendi
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0z0z 1 yıl
S-400 bu ülkeyi kurtaramaz.
Gerçek savunma akıllardadır.
Hepimizi bir amerika bir rusya arada avrupa öpüyor. Uyanınız.
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Tek Sevdamız Türkiye 1 yıl
bu muhalifler kadar sig dusunceli insanlar gormedim. 2.5 milyar dolarin lafini yapiyorlar. surayi okuyan insan da sanar ki erdogan s 400 leri kendi uzerine aldi tapu idaresinden. devlet icin bunlar devlet. iktidar dusmanligi ile devlet dusmanligini karistirmayin birbirine.
3 Yanıt Yanıtla +4
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nefendim 1 yıl Tek Sevdamız Türkiye
Tek Sevdamız Türkiye
bu muhalifler kadar sig dusunceli insanlar gormedim. 2.5 milyar dolarin lafini yapiyorlar. surayi okuyan insan da sanar ki erdogan s 400 leri kendi uzerine aldi tapu idaresinden. devlet icin bunlar devlet. iktidar dusmanligi ile devlet dusmanligini karistirmayin birbirine.

Bataryaları gerçekten kendimiz kullanmak için mi alıyoruz yoksa Rusya aslında ülkemizde üs kuruyorda kamuoyu tepkisi olacağına böyle dolanbaçlı yol mu izleniyor
1 Yanıt Yanıtla
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Lotusx 1 yıl Tek Sevdamız Türkiye
Tek Sevdamız Türkiye
bu muhalifler kadar sig dusunceli insanlar gormedim. 2.5 milyar dolarin lafini yapiyorlar. surayi okuyan insan da sanar ki erdogan s 400 leri kendi uzerine aldi tapu idaresinden. devlet icin bunlar devlet. iktidar dusmanligi ile devlet dusmanligini karistirmayin birbirine.

Hasta mısın arkadaşım? Ne içerek yaşıyorsunuz siz?
Milli gelirinin yalnızca 2%'sine yakınını savunmaya ayırabilen (14-15 milyar) bir ülkede yaşıyorsun. Rusya'dan S-400 alırken bir yandan Avrupa'da EUROSAM ile başka bir hava savunma sistemi için çalışıyor, Hisar(lar) ile kendi hava savunma sistemlerini üretmeye çalışıyorsun diğer yandan ABD'yi Patriot için yokluyorsun. Bunların yanı sıra onlarca tedarik ve üretim çalışman var. Sen bunların maliyetlerini biliyor musun?
2,5 milyar doların lafını yapıyorlar ne demek? Ne zannediyorsunuz Türkiye'yi? Tayyip'in ve kadrosunun saçma sapan ekonomi propagandalarıyla iyice gaza geldiniz galiba. 2,5 milyarın nihai kaynağı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cebi. Kaldı ki onu da doğrudan karşılayamıyoruz, kredi alıyoruz bir kısmı için. Elbetteki hesap soracağız. Teknik açıdan (acil) açığı gidermekte mevcut haliyle yetersiz kalacak bir sisteme neden 2,5 milyar dolar harcanıyor? Üstelik teslim için bahsedilen tarih de uzayıp duruyor. Şimdi de Mart 2020'den bahsediliyor. Rusya'nın geçmiş satış deneyimleri ele alındığında ne olacağı belirsiz. Sen bugüne kadar bu sistemler hakkında hiç bir şeyler okudun mu? Neye göre savunabiliyorsun bu alımı?
Ya arkadaş ibretliksiniz gerçekten. Havuzda yazılanlar hakkında hiçbir şey bilmezsiniz bir de kalkıp 2,5 milyarın lafını yapıyorlar diye yazarsınız...
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transverse 1 yıl Tek Sevdamız Türkiye
Tek Sevdamız Türkiye
bu muhalifler kadar sig dusunceli insanlar gormedim. 2.5 milyar dolarin lafini yapiyorlar. surayi okuyan insan da sanar ki erdogan s 400 leri kendi uzerine aldi tapu idaresinden. devlet icin bunlar devlet. iktidar dusmanligi ile devlet dusmanligini karistirmayin birbirine.

Hiç bir zaman ülke hava savunma ağına entegre edilemeyecek sistem için verilen parayı bunlar "devlet için" diye savunabilmek neyin kafası acaba
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NuTeRX 1 yıl
4 batarya var. Aynı anda 5 füze atılsa engelleyebiliyor mu? Mantık nedir?
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nefendim 1 yıl NuTeRX
NuTeRX
4 batarya var. Aynı anda 5 füze atılsa engelleyebiliyor mu? Mantık nedir?

Rusya’dan atılırsa 5’ini de yiyiyor. Adamlar bir arka kapı koymadan mı verecekler sandın.
Çok safsın
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Dumisini 1 yıl
Sorun değil, iktidarımız için çerez parası(!).
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Beyzade353 1 yıl
Ruslar bunun karşılığın da bize bunun nasıl yapıldığını öğretecek mi
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cemsinan 1 yıl Beyzade353
sukru_31
Ruslar bunun karşılığın da bize bunun nasıl yapıldığını öğretecek mi

Rusya’da bu satış tepki çekmişti, bunun üzerine Rus bakan açıklama yaptı “verdiğimiz parçalardan Türklerin bunun teknolojisini anlama ya da kopyalama olanağı yok” diye. Ortak üretim de yapmayacağız demişti fakat bizim taraftan fatklı açıklamalar geldi bir 3 ay kadar önce. Son açıklamalar yapılır herhalde yakında. Pazarlıkların nasıl nihayetlendiğine dair.
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Vanished Man 1 yıl Beyzade353
sukru_31
Ruslar bunun karşılığın da bize bunun nasıl yapıldığını öğretecek mi

Hayır. Biraz para verdin diye sana niye teknolojisini versin? Sadece kullanmayı öğretecek.
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Şehmistan 1 yıl
Bunu duyan ABD kahrından öldü
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Kerim5100 1 yıl
Belli oldu yeni vergiler geliyor...
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