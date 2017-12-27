S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti belli oldu

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Türkiye ve Rusya arasında uzun süredir devam eden S-400 hava savunma sistemi satın alım görüşmeleri sonuçlanıyor. Son olarak anlaşmanın maliyeti de belli oldu. Türkiye, Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Rusya kamu savunma sanayi şirketler grubu Rostec’in CEO’su Sergey Chemezon tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin 4 batarya için 2,5 milyar dolarödeyeceğini bunun yüzde 45’inin avans olarak alındığını, kalanının ise Rusya’nın açacağı kredi ile ödeneceğini söyledi. Bir S-400 bataryası; radar, füze fırlatıcı ve atış kontrol sisteminden oluşuyor.

Açıklamanın devamında ilk teslimatın Mart 2020’de yapılmasının planlandığını ve iki taraf arasındaki müzakerelerde yalnızca nihai belgelerin onaylanma aşamasının kaldığını duyurdu.

Türkiye sözleşmedeki toplam tutarın yüzde 45’ini avans, yüzde 55’ini ise Rusya’nın açacağı kredi ile ödeyecek.

Milli Savunma Bakanı tarafından doğrulandı

Tunus’ta bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rus basınında çıkan bu haberi doğruladı. Nurettin Canikli şu açıklamayı yaptı:

“Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı. Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım’ şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti.”

https://www.dunya.com/dunya/s-400lerin-maliyeti-25-milyar-dolar-haberi-396071