Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SEGA karakterleri bu yeni RPG renk eşleştirme oyununda buluşuyor

SEGA Heroes renk eşleştirme ve RPG türlerini bir araya getiriyor. Klasik yapımların aksine daha modern bir türü benimseyen Sega Heroes ücretsiz olarak sunuluyor.
6 ay
3,4b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir klasik oyunlarını mobil dünyaya taşımakla uğraşan SEGA bu kez karakterleri bir araya getirdiği yeni bir bulmaca oyunu hazırladı. Modern anlayışa göre geliştirilen SEGA Heroes bir nevi karakterleri tanıtmak amacını taşıyor.

SEGA Heroes neler sunuyor?

Sonic the Hedgehog, Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage gibi pek çok oyunun karakterlerini taşıyan SEGA Heroes renk eşleştirme ve RPG türlerini bir araya getiriyor. Oyunda amaç ana karakterleri esir alan Dremagen’den hepsini tek tek kurtarmak.

Ayrıca Bkz. "Stickman Legends: Shadow War bir süreliğine ücretsiz oldu"

Oyunda orijinal yapımlardaki pek çok dünya ve bölüm yer alıyor. İlerledikçe yine klasik oyunlardaki düşmanlar karşınıza çıkıyor. Belirli bölümlerde Dr. Eggman Robotnik, Mr. X ve Death Adder gibi boss dövüşleri sizi bekliyor. Ayrıca ele geçirilen karakterler de sizin karşınızda yer alıyor.

Boss ve karakter dövüşlerini geçtikçe esir alınan kahramanları kurtarıyorsunuz. Toplamda alana 4 farklı karakter çıkarabiliyorsunuz. Kendi renklerine göre tahtada yaptığınız eşleştirmeler vuruş gücü sağlıyor. Belirli bir eşleştirme sonrasında ilgili rengi taşıyan karakter maksimum güce geliyor ve özel bir vuruş yapıyor.

Karakterler seviye atladıktan sonra yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Kullandıkları silahların ve büyülerin de güçleri artıyor. İlerleyen bölümlerde güçlü olmak çok önemli. SEGA dünyasına şöyle bir göz atmak isteyenleri cezbedecek oyun ücretsiz.

SEGA Heroes: Google Play II App Store

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 ay
müzik güzelmiş !
bu türün adı nedir !?
ve link verebilecek varmı !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Biyobenzetim yöntemiyle ilk yerli kanser ilacı üretildi 6 ay Amazon Beklenen Cuma indirimleri başladı 6 ay Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek” 6 ay Nokia 9 PureView’un 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı kesinleşti 6 ay Tom Lee, yıl sonu Bitcoin tahminini 15.000 dolara indirdi 6 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’dan kayboldu 6 ay Meitu MP1801 TENAA'da listelendi 6 ay Snapdragon 8150 performansı ile piyasaya damga vuracak 6 ay Apple orijinal filmleri için Oscar avcısı A24 ile anlaştı 6 ay Samsung Galaxy Note 10 modeli 6.66 inç 4K ekranla gelebilir 6 ay Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı 6 ay HTC, U13 modelinden vazgeçti 6 ay Samsung ön kamerayı ortam ışığı sensörüne çevirdi 6 ay Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek 6 ay Microsoft mağazalarında Amazon Echo cihazları satmaya başladı 6 ay Sony, Xperia XZ2 Premium için Android Pie güncellemesini başlattı 6 ay Instagram, hata sonucu bazı kullanıcıların şifresini sızdırdı 6 ay ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak 6 ay AMD Ryzen 7 3700U APU sızdırıldı 6 ay Disk sürücüsüz Xbox One gelecek yıl piyasada olacak 6 ay GÖRÜNTÜLENEN SEGA karakterleri bu yeni RPG renk eşleştirme oyununda buluşuyor Sonraki Discord kendi mağazası üzerinde oyunlara erken erişim sunmaya başladı 6 ay Kepler Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi 6 ay Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma! 6 ay 2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem 6 ay Dünyada yalnızca 1 tane bulunacak yeni Lamborghini SC18 ile tanışın 6 ay Devil May Cry'ın animasyon dizisi geliyor 6 ay PUBG Mobile, Golden Joystick Ödülleri'nde 2018’in en iyi mobil oyunu seçildi 6 ay SK Hynix 16 Gb DDR5 DRAM’lerini duyurdu 6 ay Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı 6 ay Honor 10 Lite TENAA'da listelendi 6 ay Jeff Bezos, Amazon'un bir gün iflas edeceğini açıkladı 6 ay Netflix'ten mobile özel bütçe dostu paket 6 ay Hintli araştırmacılar acil durumlarda Twitter'dan insanların konumunu belirleyen teknoloji geliştirdiler 6 ay YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor 6 ay Firefox Quantum hacklenmiş sitelere giren kullanıcıları uyaracak 6 ay Windows 10'un e-posta uygulamasına reklam geliyor 6 ay Uygun fiyatlı Pixel 3 her yönüyle sızdırıldı 6 ay Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi 6 ay Huawei hedefi koydu: 2020’de Samsung’u geçip bir numara olacağız 6 ay Facebook Messenger, arkadaşlarınızla video izleyebileceğiniz özelliği test ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim