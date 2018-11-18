SEGA karakterleri bu yeni RPG renk eşleştirme oyununda buluşuyor

Uzun süredir klasik oyunlarını mobil dünyaya taşımakla uğraşan SEGA bu kez karakterleri bir araya getirdiği yeni bir bulmaca oyunu hazırladı. Modern anlayışa göre geliştirilen SEGA Heroes bir nevi karakterleri tanıtmak amacını taşıyor.

SEGA Heroes neler sunuyor?

Sonic the Hedgehog, Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage gibi pek çok oyunun karakterlerini taşıyan SEGA Heroes renk eşleştirme ve RPG türlerini bir araya getiriyor. Oyunda amaç ana karakterleri esir alan Dremagen’den hepsini tek tek kurtarmak.

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Oyunda orijinal yapımlardaki pek çok dünya ve bölüm yer alıyor. İlerledikçe yine klasik oyunlardaki düşmanlar karşınıza çıkıyor. Belirli bölümlerde Dr. Eggman Robotnik, Mr. X ve Death Adder gibi boss dövüşleri sizi bekliyor. Ayrıca ele geçirilen karakterler de sizin karşınızda yer alıyor.

Boss ve karakter dövüşlerini geçtikçe esir alınan kahramanları kurtarıyorsunuz. Toplamda alana 4 farklı karakter çıkarabiliyorsunuz. Kendi renklerine göre tahtada yaptığınız eşleştirmeler vuruş gücü sağlıyor. Belirli bir eşleştirme sonrasında ilgili rengi taşıyan karakter maksimum güce geliyor ve özel bir vuruş yapıyor.

Karakterler seviye atladıktan sonra yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Kullandıkları silahların ve büyülerin de güçleri artıyor. İlerleyen bölümlerde güçlü olmak çok önemli. SEGA dünyasına şöyle bir göz atmak isteyenleri cezbedecek oyun ücretsiz.