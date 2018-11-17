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Stickman Legends: Shadow War bir süreliğine ücretsiz oldu

Stickman konseptinin en beğenilen yapımları arasında yer alan Stickman Legends: Shadow War oyunu Google Play üzerinde bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.
6 ay
5b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyanın önemli trendlerinden birisi haline gelen çöp adam yani stickman konseptinde sayısız oyun bulmak mümkün. Bazıları çok basit oynanışlar sunarken bazıları ise sürükleyici mekaniklere sahip. Stickman Legends: Shadow War bunlardan birisi.

Stickman Legends: Shadow War neler sunuyor?

Google Play tarafında en beğenilen oyunlar arasında yer alan Stickman Legends: Shadow War, hem RPG olarak çevrim dışı oynanabilmesi hem de çevrim içi olarak PvP mücadeleleri ile kendisini öne çıkarıyor.

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Kılıç sallama tarzında oynanan oyun sağa veya sola doğru gidebiliyor ama genelde hikâye sağa doğru akıyor. Her bölümde belirli sayıda zombi dalgasını bertaraf etmeniz gerekiyor. Bölüm ilerledikçe seviye atlıyor ve yetenek puanları kazanıyorsunuz. Bunları yeteneklerini yükseltmede kullanıyorsunuz. Ayrıca kazandığınız paralarla da ekipmanlarınızı güçlendiriyorsunuz. Giderek zorlaşan düşmanlar ve boss dövüşleri için güçlenmek şart.

Oyunda bir Arena da mevcut. Dünyanın herhangi bir yerinden oyuncularla karşılıklı olarak kozlarınızı paylaşıyorsunuz. Bu kısım sürekli internet bağlantısı gerektiriyor. RPG türünden hoşlananlar için iyi bir alternatif olan Stickman Legends: Shadow War bir süreliğine Google Play üzerinde ücretsiz.

 

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Morphinz 6 ay
Bu ne salakça bir oyundur ya. İleri sara sara İzlerken sıkıldım.
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