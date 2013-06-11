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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SK Hynix, 4GB boyutunda mobil cihazlar için dünyanın ilk LPDDR3 belleklerini geliştirdiğini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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SK Hynix, 4GB boyutunda mobil cihazlar için dünyanın ilk LPDDR3 belleklerini geliştirdiğini duyurdu

Mobil cihaz pazarının artık yazılım ve donanım dahil her alanında sıkı bir rekabet yaşanmaya başladı. Geliştiriciler ve üreticiler teknolojinin son imkanlarından yararlanarak, en iyisini tüketiciye sunmak için çalışıyor. Rekabetin yaşandığı yerlerden birisi de mobil RAM sektörü.

Sektörde faaliyet gösteren firmalardan birisi olan Güney Koreli SK Hynix, dünyanın ilk 4GB boyutunda LPDDR3 mobil bellek çözümünü geliştirdiğini duyurdu.

Düşük güç tüketen ve yüksek hızda performans sağlayan bellekler 20nm fabrikasyon sürecinde üretildi ve tek yongada 8Gb boyutunda bellek bulunuyor. En fazla 4 adet yığın olabilen bellekler toplamda 32Gb yani 4GB boyutuna kadar çıkabiliyor. 

Çözüm veri aktarım hızlarında 2133Mbps'e kadar çıkabiliyor. Bu sayede endüstrinin en hızlı mobil DRAM'ı oluyor. 1.2V voltajda çalışan bellekler tek kanalda 8.5GB/s, çift kanalda 17GB/s veri işleyebiliyor.

SK Hynix'in yeni çözümü eMMC türünde paketlenerek mobil cihazlarda kullanılabildiği gibi entegre olarak tablet ve Ultrabook'larda da kullanılabiliyor. Firma yıl sonuna doğru hacimli üretime başlayacak. 

Analizler üst seviye akıllı telefonlarda 2GB üzeri belleklerin yılın ikinci yarısında yer almaya başlayacağını öngörüyor. SK Hynix de bu hamlesiyle mobil pazarın artan bellek ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

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xLmNt13 6 yıl
samsung 2 gb modül yapmişti galiba bunlar 4 :)
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Peregrino 6 yıl
Vay be. Benim bilgisayarımda bile 2gb ram var :) Hızla geliştiğini görmek çok güzel. Hızlı şarj olan bir batarya veya uzun süre giden bir batarya da çıkarsa bilgisayarlara ihtiyaç çok daha fazla azalacaktır.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
note 3'e şu samsung'un yeni ses çipyle birlikte bu ram gelirse dadından yenmez.

edit:SK Hynix miş samsung üretiyor sandım note 3 e gelmez
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orhanyıldız 6 yıl
Bir günde batarya ile ilgili başlıklar görelim...
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haymatloshan 6 yıl
Mobil sektörü çok hızlı gelişiyor pil haricinde.Nokia şu esnek ve incecik güneş panelli telefonunu piyasaya çıkartsa artık.
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