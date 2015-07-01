SMS'in mucidi hayata gözlerini yumdu

Kişisel iletişim araçlarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kısa mesaj servisi veya bilinen adıyla SMS, sektörde önemli başarılara imza attı ve Twitter ile çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının da yol göstericisi oldu.





Bu yıl 23 yaşını dolduran SMS teknolojisinin mucidi Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen'in vefat ettiği haberi ise teknoloji dünyasını üzüntüye boğdu. Makkonen bir hastalık nedeniyle vefat ettiğinde 63 yaşındaydı.





SMS, Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen'in Kopenhag'da bir pizza restoranında 1984 yılında tasarladığı bir projeydi. Projeyi hayata geçirmeyi başaran Makkonen, ilk mesajı olan Happy Christmas'ı 3 Aralık 1992 yılında Vodafone İngiltere operatörüne ait bir cep telefonuna bir PC'den göndermişti.





Teknolojinin 20. yılına özel bir programda konuşan Makkonen, SMS teknolojsinin bir ekip çalışması ile hayata geçirildiğini ifade etti. Makkonen SMS teknolojisinin devasa gelirler elde etmesine rağmen kendisinin bundan faydalanma yoluna gitmediğini de sözlerine ekledi.





Makkonen özellikle Nokia'nın 2010 modeli ile 1994 yılında mesaj yazmayı kolay bir hale getirmesi sonrasında teknolojinin adeta patlama yaptığını dile getirmişti. Teknoloji dünyasında mütevazi bir yer edinen Makkonen'e biz de toprağı bol olsun diyoruz.

http://www.neowin.net/news/founder-of-texting-technology-matti-makkonen-passes-away