Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SMS'in mucidi hayata gözlerini yumdu

3 yıl
2,7b
1
10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SMS'in mucidi hayata gözlerini yumdu

Kişisel iletişim araçlarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kısa mesaj servisi veya bilinen adıyla SMS, sektörde önemli başarılara imza attı ve Twitter ile çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının da yol göstericisi oldu. 

Bu yıl 23 yaşını dolduran SMS teknolojisinin mucidi Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen'in vefat ettiği haberi ise teknoloji dünyasını üzüntüye boğdu. Makkonen bir hastalık nedeniyle vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. 

SMS, Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen'in Kopenhag'da bir pizza restoranında 1984 yılında tasarladığı bir projeydi. Projeyi hayata geçirmeyi başaran Makkonen, ilk mesajı olan Happy Christmas'ı 3 Aralık 1992 yılında Vodafone İngiltere operatörüne ait bir cep telefonuna bir PC'den göndermişti.

Teknolojinin 20. yılına özel bir programda konuşan Makkonen, SMS teknolojsinin bir ekip çalışması ile hayata geçirildiğini ifade etti. Makkonen SMS teknolojisinin devasa gelirler elde etmesine rağmen kendisinin bundan faydalanma yoluna gitmediğini de sözlerine ekledi.

Makkonen özellikle Nokia'nın 2010 modeli ile 1994 yılında mesaj yazmayı kolay bir hale getirmesi sonrasında teknolojinin adeta patlama yaptığını dile getirmişti. Teknoloji dünyasında mütevazi bir yer edinen Makkonen'e biz de toprağı bol olsun diyoruz.  

http://www.neowin.net/news/founder-of-texting-technology-matti-makkonen-passes-away Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oray 3 yıl en beğenilen
sms de hayata gözlerini yummak üzere...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ratch 3 yıl
Allah rahmet eylesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk kumanova 3 yıl
Allah rahmet eylesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 3 yıl
Millet whatsapp kullanıyor artık , bunu gururuna yediremeyip kahrından ölmüştür
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN291 3 yıl
ölümü biraz erken olmuş 63 =(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLooregard Q.Kazoo 3 yıl
icadı kendinden önce öldü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
jest olarak 1 hafta sms ler bedava olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl en beğenilen
sms de hayata gözlerini yummak üzere...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2682 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, sms
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vodafone Smart 6'yla tanışma zamanı! 3 yıl Tamer Özmen ile Microsoft ve GoDaddy iş ortaklığını konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim