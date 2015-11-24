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SOMA Messenger'a görüntülü grup sohbet desteği

Anlık mesajlaşma iletişimini şifreleyerek çok daha güvenli hale getiren popüler uygulamalardan SOMA Messenger, yayınlanan yeni sürümüyle grup sohbet desteği de veriyor.
3 yıl
2,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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SOMA Messenger'a görüntülü grup sohbet desteği

Instanza adlı geliştirici tarafından iOS ve Android platformları için hazırlanan güvenlik odaklı anlık mesajlaşma uygulamalarından SOMA Messenger, önemli bir destek kazandı.
Tamamen ücretsiz kullanım yapısıyla dünyanın en hızlı anlık mesajlaşma uygulaması olarak lanse edilen SOMA Messenger, mesajları şifreleyerek ciddi bir güvenlik getiriyor ve bu güvenliği mesajları kendi sunucuları içerisinde depolamamasıyla çok daha yüksek seviyeye çıkartabiliyor. İletilen ya da iletilmeyen mesajları belirli bir süre sonra silebilen uygulama, fotoğraf paylaşma desteğini de bünyesinde barındırıyor.
SOMA Messenger iOS ve Android tarafında aldığı yeni sürümüyle ise rakiplerinde uzun zamandır yer alan sesli ya da görüntülü grup sohbet desteğini sunmaya başlıyor. Bu desteği dört farklı kişiye kadar veren uygulama, belirtildiği kadarıyla yüksek video kalitesi sunuyor ve mesaj tarafında olduğu gibi ses ile video tabanlı iletişim sürecini de şifreleyebiliyor.
Şifreli grup sohbeti ücretsiz olarak sunan ilk uygulama olan SOMA Messenger, hem iOS hem de Android için buradan elde edilebiliyor.
 

http://techcrunch.com/2015/11/23/encrypted-messaging-app-soma-launches-group-voice-and-video-calling/?ncid=rss Yorum Yaz
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