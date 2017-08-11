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SSM, insansız ve otonom kara araçları için yarışma başlatıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, özellikle terörle mücadelede kullanılabilecek insansız ve otonom kara araçlarının geliştirilmesi maksadıyla ROBOİK adını verdiği yarışmayı duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ROBOİK yarışmasının ana amacı olarak dolaylı ve doğrudan terörle mücadele harekatlarına katılan askeri personelin can güvenliğini koruyarak operasyonlarını icra etmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi olarak duyurdu. Yarışma bu amaca yönelik olarak fikirlerin toplanmasıyla Ar-Ge görevi görecek.
Geleceğin teknolojilerinden birisi olarak görülen insansız ve otonom(kendi başına karar verebilen) insansız kara araçlarının geliştirilmesi ile alakalı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yalnızca firmaların söz sahibi olmasının önüne geçerek, yenilikçi fikirlere fırsat tanıyor. ROBOİK yarışmasına bireysel veya ekip olarak katılabilecek olan yarışmacılar geliştirdikleri tasarımları jüriye sunacak.
Henüz jürisi belirlenmeyen yarışmanın hangi tarihte gerçekleştirileceği de bilinmiyor. Yarışmada öğrenciler hariç tutularak 18 yaş kısıtlaması da getirildiği web sitesi üzerinde belirtiliyor. Serbest çizim ve 3B model tasarım olarak ile alanda değerlendirilecek olan yarışmada 3B model tasarım birincisine 100.000 TL , serbest çizim birincisine ise 30.000 TL para ödülü verilecek. 
 Yarışma hakkında detaylı bilgi için ; http://roboik.ssm.gov.tr/ 

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kımyasal 2 yıl en beğenilen
100.000 yerine 120 m² daire hediye deseler,bütün aileler çocuklarının boğazına bıçak dayar çizim tasarım yapsın diye
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AirSupport 2 yıl
Sizi bilmem 100bin'e satarım çizimi😅 Paraya ihtiyacım var
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Racer_ali 2 yıl
Dönen mevlana robotunun mucidlerinin parası bitmiş anlaşıldı.
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gxhero 2 yıl
Benim merak ettiğim ara sıra çıkan bu yarışmaların nası sonuçlandığı ve katılım sayısı elbette ödül alanların projeleri de ilgimi çekiyor en son hatırladığım yarışma bilmem kaç milyon m2 haritası olan askeri simülasyon için 1.ye 10bin tl veriliyordu o yarışma ne oldu mesela... (bilen yazsın rica ediyorum)
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
100.000 yerine 120 m² daire hediye deseler,bütün aileler çocuklarının boğazına bıçak dayar çizim tasarım yapsın diye
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sniper23 2 yıl
100K bu işlerle uğraşanlar için az değil mi?
100.000 $ olsa neyse ama 100k TL az geldi.
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Nevfel 2 yıl sniper23
Son paragrafta zaten serbest çizim ve 3d tasarım için verilecek ödül olarak yazıyor. Sadece çizim için. Yoksa böyle bir makinayı 100 bine imal edemezsin bile.
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