SSM, insansız ve otonom kara araçları için yarışma başlatıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ROBOİK yarışmasının ana amacı olarak dolaylı ve doğrudan terörle mücadele harekatlarına katılan askeri personelin can güvenliğini koruyarak operasyonlarını icra etmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi olarak duyurdu. Yarışma bu amaca yönelik olarak fikirlerin toplanmasıyla Ar-Ge görevi görecek.

Geleceğin teknolojilerinden birisi olarak görülen insansız ve otonom(kendi başına karar verebilen) insansız kara araçlarının geliştirilmesi ile alakalı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yalnızca firmaların söz sahibi olmasının önüne geçerek, yenilikçi fikirlere fırsat tanıyor. ROBOİK yarışmasına bireysel veya ekip olarak katılabilecek olan yarışmacılar geliştirdikleri tasarımları jüriye sunacak.

Henüz jürisi belirlenmeyen yarışmanın hangi tarihte gerçekleştirileceği de bilinmiyor. Yarışmada öğrenciler hariç tutularak 18 yaş kısıtlaması da getirildiği web sitesi üzerinde belirtiliyor. Serbest çizim ve 3B model tasarım olarak ile alanda değerlendirilecek olan yarışmada 3B model tasarım birincisine 100.000 TL , serbest çizim birincisine ise 30.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgi için ; http://roboik.ssm.gov.tr/