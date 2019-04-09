Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi

2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık 5 havalimanı:
- İstanbul Atatürk - 67 milyon 981 bin
- İstanbul Sabiha Gökçen - 34 milyon 136 bin
- Antalya - 31 milyon 566 bin
- Ankara Esenboğa - 16 milyon 732 bin
- İzmir Adnan Menderes - 13 milyon 425 bin
2015 yılında çalışmalarına başlanan ve ülkemizden çıkan bir girişim olan inMapper tarafından alt yapısı hazırlanan havalimanı için navigasyon özelliği, Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmış ve kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu sayede havalimanına gelen yolcular, uçağa binecekleri kapıyı, bagaj alım bantlarını veya uçuşa kadar bir şeyler atıştırmak için aradıkları yerleri telefonlarından kolaylıkla bulabilecek.
Sistem bir yansıtıcı nokta ile bağlantılı çalışmıyor. Yani Apple’ın iBeacon teknolojisine benzer bir teknoloji ile desteklenmiş değil. Bu nedenle sadece offline olarak size bulunduğunuz noktadan gitmek istediğiniz noktaya kadar bir yol tarifi yapılıyor. Ekrana getirilen animasyonlu yol tarifine göre gitmek istediğiniz noktaya ulaşabileceğiniz en kısa güzergah tarif ediliyor.
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Sabiha Gökçen uygulamasının sağ alt köşesinde yer alan Fazlası sekmesine tıklayıp Navigasyon seçeceğini seçerek aktif edebileceğiniz özellik, Nereyi arıyorsun? sorusuyla kullanıcıyı karşılıyor. Bir kaç harf girdiğinizde de anlık olarak arayıp alt kısımda öneriler ekrana getiriyor. Başlangıç noktasında gayet başarılı bulduğumuz bu özellik dileriz diğer havalimanlarında da kısa sürede hayata geçirilir ve bir sonraki aşama olarak iBeacon gibi teknolojiler ile desteklenir.
Sabiha Gökçen Havalimanı uygulamasını Android ve iOS cihazınıza aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.
iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/sabiha-g%C3%B6k%C3%A7en/id592687650?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rettermobile.isg&hl=tr
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Sabiha Gokcen Havalimani uluslararasi bir havalimanidir. Ozellikle yurtdisindan gelen yolcular icin internet erisimi olmazsa olmazlardan biridir.
Turkiye hattinizla yurtdisina gidiniz, wifi olmadan kendi hattinizi kullaniniz. MB basina nasil ucret kesildigini gorursunuz, ondan sonra boyle sacma yorumlar yapmazsiniz.