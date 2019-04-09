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Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın resmi mobil uygulaması, kapalı mekanlar için navigasyon özelliği ile güncellendi. Yerli bir girişim tarafından hayata geçirilen özelliğe dair detaylar yazımızda.
1 ay
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havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi
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Ülkemizin gelen - giden yolcu trafiği 2018 yıl sonu rakamlarına göre en hareketli ikici havalimanı olan Sabiha Gökçen, mobil uygulaması en başarılı havalimanlarımızdan birisi aynı zamanda. Özellikle son zamnalarda düzenli olarak güncellenen uygulamaya son sürümde havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi.

2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık 5 havalimanı: 

  1. İstanbul Atatürk - 67 milyon 981 bin
  2. İstanbul Sabiha Gökçen - 34 milyon 136 bin
  3. Antalya - 31 milyon 566 bin
  4. Ankara Esenboğa - 16 milyon 732 bin
  5. İzmir Adnan Menderes - 13 milyon 425 bin

2015 yılında çalışmalarına başlanan ve ülkemizden çıkan bir girişim olan inMapper tarafından alt yapısı hazırlanan havalimanı için navigasyon özelliği, Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmış ve kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu sayede havalimanına gelen yolcular, uçağa binecekleri kapıyı, bagaj alım bantlarını veya uçuşa kadar bir şeyler atıştırmak için aradıkları yerleri telefonlarından kolaylıkla bulabilecek.

Sistem bir yansıtıcı nokta ile bağlantılı çalışmıyor. Yani Apple’ın iBeacon teknolojisine benzer bir teknoloji ile desteklenmiş değil. Bu nedenle sadece offline olarak size bulunduğunuz noktadan gitmek istediğiniz noktaya kadar bir yol tarifi yapılıyor. Ekrana getirilen animasyonlu yol tarifine göre gitmek istediğiniz noktaya ulaşabileceğiniz en kısa güzergah tarif ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir"
Sabiha Gökçen uygulamasının sağ alt köşesinde yer alan Fazlası sekmesine tıklayıp Navigasyon seçeceğini seçerek aktif edebileceğiniz özellik, Nereyi arıyorsun? sorusuyla kullanıcıyı karşılıyor. Bir kaç harf girdiğinizde de anlık olarak arayıp alt kısımda öneriler ekrana getiriyor. Başlangıç noktasında gayet başarılı bulduğumuz bu özellik dileriz diğer havalimanlarında da kısa sürede hayata geçirilir ve bir sonraki aşama olarak iBeacon gibi teknolojiler ile desteklenir.

Sabiha Gökçen Havalimanı uygulamasını Android ve iOS cihazınıza aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/sabiha-g%C3%B6k%C3%A7en/id592687650?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rettermobile.isg&hl=tr


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Baelros 1 ay en beğenilen 123zlatan1234
Salak sacma yorum yazacaginiza duzgun bir cevap yazsaydiniz keske.
Sabiha Gokcen Havalimani uluslararasi bir havalimanidir. Ozellikle yurtdisindan gelen yolcular icin internet erisimi olmazsa olmazlardan biridir.
Turkiye hattinizla yurtdisina gidiniz, wifi olmadan kendi hattinizi kullaniniz. MB basina nasil ucret kesildigini gorursunuz, ondan sonra boyle sacma yorumlar yapmazsiniz.
Salak sacma yorum yazacaginiza duzgun bir cevap yazsaydiniz keske.Sabiha Gokcen Havalimani uluslararasi bir havalimanidir. Ozellikle yurtdisindan gelen yol...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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alaz1903 1 ay
Haberi okuyunca "Allah belanı versin Microsoft" diyesim geldi. Bundan yıllar yıllar önce Lumia telefonlarla Nokia Maps kullanarak (sonradan Here Maps oldu) büyük binalarda, alışveriş merkezlerinde detaylı indoor navigasyon kullanabiliyorduk. Güzel olan her şeyin fişini çekmekte üstüne olmayan bir firma.
Haberi okuyunca "Allah belanı versin Microsoft" diyesim geldi. Bundan yıllar yıllar önce Lumia telefonlarla Nokia Maps kullanarak (sonradan Here Maps oldu) büyü...
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1 Avatar
AirSupport 1 ay
 Maps içerisinde bazı havalimanları 3B Navigasyon olarak kullanabiliyoruz. Sabiha Gökçen içinde direkt Haritalar uygulamasına entegre edilirse çok güzel olur. 3.Havalimanı’nı yaparken bu sistemi düşünselermiş keşke kapalı alan navigasyonları çok işe yarıyor.
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_turbo_ 1 ay
Dunyanin turisti iniyor SAW Havalimanina. Hesapta Uluslararasi ama turist ucretsiz Wifi kullanamiyor. Cokmu zor bir olay, bence bu bir ayiptir. Havalimanlarinda ucretsiz internet bir haktir. Milletin zor durumda kalmasindan firsatla uc bes kurusami kaldi operatorler?
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Askaparta 1 ay
Offline güzel.
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venom.X 1 ay
Perpa için kesinlikle gerekli olan bir uygulama. Eğer bu mesajı perpa yönetimi okuyorsa boş durmayıp şu navigasyonu yapsalar iyi olur.
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alaz1903 1 ay
Haberi okuyunca "Allah belanı versin Microsoft" diyesim geldi. Bundan yıllar yıllar önce Lumia telefonlarla Nokia Maps kullanarak (sonradan Here Maps oldu) büyük binalarda, alışveriş merkezlerinde detaylı indoor navigasyon kullanabiliyorduk. Güzel olan her şeyin fişini çekmekte üstüne olmayan bir firma.
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scorpion20 1 ay
bilmeyenler için gerekir
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[Eren] 1 ay
sabiha'da sadece uçağa binmek için giden birinin işine yaramaz. ancak kahve içmelik neresi var diye bakarsın.
ama yeni havalimanında gerekli. tabelaya rağmen kaybolmuştum.
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caneycaney 1 ay
yeni havaalanından sonra sabiha gökçenle daha çok içli dışlı olacağız iyi oldu bu.
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MHEC 1 ay
Kullanışlı olmuş.
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The.Mafia 1 ay
Güzel uygulama 👍
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