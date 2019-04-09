Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi

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Ülkemizin gelen - giden yolcu trafiği 2018 yıl sonu rakamlarına göre en hareketli ikici havalimanı olan Sabiha Gökçen, mobil uygulaması en başarılı havalimanlarımızdan birisi aynı zamanda. Özellikle son zamnalarda düzenli olarak güncellenen uygulamaya son sürümde havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi.

2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık 5 havalimanı:

İstanbul Atatürk - 67 milyon 981 bin İstanbul Sabiha Gökçen - 34 milyon 136 bin Antalya - 31 milyon 566 bin Ankara Esenboğa - 16 milyon 732 bin İzmir Adnan Menderes - 13 milyon 425 bin

2015 yılında çalışmalarına başlanan ve ülkemizden çıkan bir girişim olan inMapper tarafından alt yapısı hazırlanan havalimanı için navigasyon özelliği, Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmış ve kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu sayede havalimanına gelen yolcular, uçağa binecekleri kapıyı, bagaj alım bantlarını veya uçuşa kadar bir şeyler atıştırmak için aradıkları yerleri telefonlarından kolaylıkla bulabilecek.

Sistem bir yansıtıcı nokta ile bağlantılı çalışmıyor. Yani Apple’ın iBeacon teknolojisine benzer bir teknoloji ile desteklenmiş değil. Bu nedenle sadece offline olarak size bulunduğunuz noktadan gitmek istediğiniz noktaya kadar bir yol tarifi yapılıyor. Ekrana getirilen animasyonlu yol tarifine göre gitmek istediğiniz noktaya ulaşabileceğiniz en kısa güzergah tarif ediliyor.

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Sabiha Gökçen uygulamasının sağ alt köşesinde yer alan Fazlası sekmesine tıklayıp Navigasyon seçeceğini seçerek aktif edebileceğiniz özellik, Nereyi arıyorsun? sorusuyla kullanıcıyı karşılıyor. Bir kaç harf girdiğinizde de anlık olarak arayıp alt kısımda öneriler ekrana getiriyor. Başlangıç noktasında gayet başarılı bulduğumuz bu özellik dileriz diğer havalimanlarında da kısa sürede hayata geçirilir ve bir sonraki aşama olarak iBeacon gibi teknolojiler ile desteklenir.

Sabiha Gökçen Havalimanı uygulamasını Android ve iOS cihazınıza aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

iOS: https://itunes.apple.com/tr/app/sabiha-g%C3%B6k%C3%A7en/id592687650?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rettermobile.isg&hl=tr