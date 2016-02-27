Sabun köpüğü üzerinde yüzebilen güneş hücreleri

MIT araştırmacıları dünyanın en hafif ve en ince güneş hücrelerini üretmeyi başardılar. Üretilen hücreler o kadar hafif ve inceler ki neredeyse her yüzeyin üzerine yerleştirilebiliyorlar.
Araştırmacılar bu hücrelerin; akıllı telefonların, helyum balonlarının, uzay araçlarının hatta bir kağıdın üzerine yerleştirilebileceğini belirtiyorlar. Bir sabun köpüğünün üzerinde dahi durabilen güneş hücreleri için MIT araştırmacısı Vladimir Bulovic,"Gömleğinizin veya notebookunuz üzerinde bulunabilirler. Hücreler o kadar küçükler ki orada olduklarını farketmeyeceksiniz bile." ifadelerini kullanıyor.
Bir saç telinin ellide biri kalınlığında (yaklaşık 2 mikrometre) olan inanılmaz incelikteki bu güneş hücreleri, gram başına 6 watt enerji üretme kapasitesine sahipler. Şu anda kullanılan tipik bir güneş hücresiyse kilogram başına 15 watt enerji üretebiliyor. Yani yeni üretilen hücrelerin verimlilik anlamında da epey iyi işler çıkarttıklarını söyleyebiliriz.
Araştırmacılar bu hücrelerin; akıllı telefonların, helyum balonlarının, uzay araçlarının hatta bir kağıdın üzerine yerleştirilebileceğini belirtiyorlar. Bir sabun köpüğünün üzerinde dahi durabilen güneş hücreleri için MIT araştırmacısı Vladimir Bulovic,"Gömleğinizin veya notebookunuz üzerinde bulunabilirler. Hücreler o kadar küçükler ki orada olduklarını farketmeyeceksiniz bile." ifadelerini kullanıyor.
Bir saç telinin ellide biri kalınlığında (yaklaşık 2 mikrometre) olan inanılmaz incelikteki bu güneş hücreleri, gram başına 6 watt enerji üretme kapasitesine sahipler. Şu anda kullanılan tipik bir güneş hücresiyse kilogram başına 15 watt enerji üretebiliyor. Yani yeni üretilen hücrelerin verimlilik anlamında da epey iyi işler çıkarttıklarını söyleyebiliriz.
Genel anlamda; güneş hücresi, güneş hücresini destekleyen alt tabaka ve koruyucu kaplamanın her birinin tek bir aşamada hep beraber üretilmesiyle elde edilen yeni hücreler için, yapımında kullanılan materyalin de bir önemi olmadığı belirtiliyor. MIT araştırmacıları, burada önemli olanın yeni üretim tekniği olduğunu söylüyorlar.
Aslında güneş hücrelerinin gereğinden fazla ince olduğu da düşünülüyor. Araştırmanın lideri Joel Jean,"Eğer sert bir şekilde üflerseniz hücreleri yerlerinden uçurabilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.
Sabun köpüğü üzerinde yüzdürülebilen, bir kağıdın üzerine monte edilebilen olağanüstü incelikteki hücrelerin kusursuz bir hal alması için tabii ki de birkaç yıl daha beklememiz gerekecek. Organic Electronics üzerinden yayımlanan söz konusu makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
http://news.mit.edu/2016/ultrathin-flexible-solar-cells-0226 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
..............Güneş Işınları
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1. ....Hücrelerin yerleşme şekilleri... 2.
( Sağdaki gibi olursa verim artar.)
panellerde m2 başına elektrik üretim gücü artmıyor, sadece panel üretmek için çok daha az malzeme harcanıyor(teoride) yani telefon falan kaplasanız şuankine kıyasla üretim gücü artmaz sadece daha az malzeme ile kaplarsınız
Bugüne kadar üretilen güneş panelleri aşırı verimsizdi.
Yöh. 50% olsa, 3W olur. Bir telefonun arka kısmını komple bunlardan kaplasak, 20gr tutsa, 60W eder.
İnanılmaz bir şey bu.
Sabun köpüğünün üstünde duracak kadar hafif bişeyden bahsediyoruz. Telefonun her tarafını kaplasan ancak 1 gr eder.
Whereas a typical silicon-based solar module, whose weight is dominated by a glass cover, may produce about 15 watts of power per kilogram of weight, the new cells have already demonstrated an output of 6 watts per gram — about 400 times higher.
yok hocam doğru. ben de ilk okuduğumda şaşırdım ama hücrelerin çok çok küçük ve hafif olması böyle bir oran yakalayabilmelerini sağlamış..
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