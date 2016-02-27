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Sabun köpüğü üzerinde yüzebilen güneş hücreleri

Saç telinizin ellide biri kalınlığında; herhangi bir kağıdın, giydiğiniz gömleğin hatta bir sabun köpüğünün üzerinde durabilen güneş hücreleri MIT araştırmacıları tarafından üretildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
15
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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MIT araştırmacıları dünyanın en hafif ve en ince güneş hücrelerini üretmeyi başardılar. Üretilen hücreler o kadar hafif ve inceler ki neredeyse her yüzeyin üzerine yerleştirilebiliyorlar.

Araştırmacılar bu hücrelerin; akıllı telefonların, helyum balonlarının, uzay araçlarının hatta bir kağıdın üzerine yerleştirilebileceğini belirtiyorlar. Bir sabun köpüğünün üzerinde dahi durabilen güneş hücreleri için MIT araştırmacısı Vladimir Bulovic,"Gömleğinizin veya notebookunuz üzerinde bulunabilirler. Hücreler o kadar küçükler ki orada olduklarını farketmeyeceksiniz bile." ifadelerini kullanıyor.

Bir saç telinin ellide biri kalınlığında (yaklaşık 2 mikrometre) olan inanılmaz incelikteki bu güneş hücreleri, gram başına 6 watt enerji üretme kapasitesine sahipler. Şu anda kullanılan tipik bir güneş hücresiyse kilogram başına 15 watt enerji üretebiliyor. Yani yeni üretilen hücrelerin verimlilik anlamında da epey iyi işler çıkarttıklarını söyleyebiliriz.
Genel anlamda; güneş hücresi, güneş hücresini destekleyen alt tabaka ve koruyucu kaplamanın her birinin tek bir aşamada hep beraber üretilmesiyle elde edilen yeni hücreler için, yapımında kullanılan materyalin de bir önemi olmadığı belirtiliyor. MIT araştırmacıları, burada önemli olanın yeni üretim tekniği olduğunu söylüyorlar.
Aslında güneş hücrelerinin gereğinden fazla ince olduğu da düşünülüyor. Araştırmanın lideri Joel Jean,"Eğer sert bir şekilde üflerseniz hücreleri yerlerinden uçurabilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.
Sabun köpüğü üzerinde yüzdürülebilen, bir kağıdın üzerine monte edilebilen olağanüstü incelikteki hücrelerin kusursuz bir hal alması için tabii ki de birkaç yıl daha beklememiz gerekecek. Organic Electronics üzerinden yayımlanan söz konusu makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

http://news.mit.edu/2016/ultrathin-flexible-solar-cells-0226 Yorum Yaz
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interwap 3 yıl en beğenilen
Çok ince ve hafif olduğu için gramı alan olarak çok yer kaplıyor vr çok güneş alıyor. 6 watt bundan çok görünüyor olabilir. Birde metrekaresi kaç watt üretiyor buda balım
Çok ince ve hafif olduğu için gramı alan olarak çok yer kaplıyor vr çok güneş alıyor. 6 watt bundan çok görünüyor olabilir. Birde metrekaresi kaç watt üretiyor ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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underlater 3 yıl
underlater
Burada önemli olan gramajı değil güneş gören yüzeyin alanı olmalı. Gram başına 6 w üretiyor ama ne kadar alanı kaplıyor sorun burada bence. Eskiler gibi bir alanı kaplayacak şekilde yerleştirilirse yeteri kadar verimli olmayabilir bence. Onun yerine aynı alan üzerine açılı yerleştirilerek daha fazla konup aynı alan içinde güneş gören yüzeyi arttırırlarsa o zaman belki dedikleri gibi verimli olabilir...............Güneş Işınları| | | | | | | |................| | | | | | |------------- ..............\\\\\\\. ....Hücrelerin yerleşme şekilleri... 2. ( Sağdaki gibi olursa verim artar.)

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underlater 3 yıl
Burada önemli olan gramajı değil güneş gören yüzeyin alanı olmalı. Gram başına 6 w üretiyor ama ne kadar alanı kaplıyor sorun burada bence. Eskiler gibi bir alanı kaplayacak şekilde yerleştirilirse yeteri kadar verimli olmayabilir bence. Onun yerine aynı alan üzerine açılı yerleştirilerek daha fazla konup aynı alan içinde güneş gören yüzeyi arttırırlarsa o zaman belki dedikleri gibi verimli olabilir.
..............Güneş Işınları
| | | | | | |................| | | | | | |
------------- ..............\\\\\\\\\\\\\\\
1. ....Hücrelerin yerleşme şekilleri... 2.
( Sağdaki gibi olursa verim artar.)
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mbdyed 3 yıl
Güzel bilgi +rep
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Logic_Man 3 yıl
Sticker güneş hücrelerine hazır olun.
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atheet 3 yıl
sanırım bazı yorum yapan kişiler yanlış anladı
panellerde m2 başına elektrik üretim gücü artmıyor, sadece panel üretmek için çok daha az malzeme harcanıyor(teoride) yani telefon falan kaplasanız şuankine kıyasla üretim gücü artmaz sadece daha az malzeme ile kaplarsınız
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kopuks 3 yıl
resmide ki 1 cm gibi birşey cımbız ile orantıladığında sallama bir hesapla 6w için 20 m2 alan gerekiyo
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Umutcan 3 yıl
Gerçekten bahsedilen değerleri verebiliyorsa bu bir devrim olabilir. Mobil cihazlarda batarya kapasitesi sorunu çözülemediği halde sınırsız şarj imkanı ile kullanım süresi uzayacak belki de.
Bugüne kadar üretilen güneş panelleri aşırı verimsizdi.
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V4LKyR 3 yıl
LKLC
fatih-8 Gram basına 6 watt kısımında bir hata var galiba.
Whereas a typical silicon-based solar module, whose weight is dominated by a glass cover, may produce about 15 watts of power per kilogram of weight, the new cells have already demonstrated an output of 6 watts per gram — about 400 times higher. yok hocam doğru. ben de ilk okuduğumda şaşırdım ama hücrelerin çok çok küçük ve hafif olması böyle bir oran yakalayabilmelerini sağlamış..

Yöh. 50% olsa, 3W olur. Bir telefonun arka kısmını komple bunlardan kaplasak, 20gr tutsa, 60W eder.
İnanılmaz bir şey bu.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Yöh. 50% olsa, 3W olur. Bir telefonun arka kısmını komple bunlardan kaplasak, 20gr tutsa, 60W eder.


İnanılmaz bir şey bu.

Sabun köpüğünün üstünde duracak kadar hafif bişeyden bahsediyoruz. Telefonun her tarafını kaplasan ancak 1 gr eder.
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interwap 3 yıl en beğenilen
Çok ince ve hafif olduğu için gramı alan olarak çok yer kaplıyor vr çok güneş alıyor. 6 watt bundan çok görünüyor olabilir. Birde metrekaresi kaç watt üretiyor buda balım
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ajapai 3 yıl
ilginç
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fatih-8 3 yıl
Gram basına 6 watt kısımında bir hata var galiba.
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LKLC 3 yıl fatih-8
fatih-8

Gram basına 6 watt kısımında bir hata var galiba.

Whereas a typical silicon-based solar module, whose weight is dominated by a glass cover, may produce about 15 watts of power per kilogram of weight, the new cells have already demonstrated an output of 6 watts per gram — about 400 times higher.

yok hocam doğru. ben de ilk okuduğumda şaşırdım ama hücrelerin çok çok küçük ve hafif olması böyle bir oran yakalayabilmelerini sağlamış..
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