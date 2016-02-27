Sabun köpüğü üzerinde yüzebilen güneş hücreleri

MIT araştırmacıları dünyanın en hafif ve en ince güneş hücrelerini üretmeyi başardılar. Üretilen hücreler o kadar hafif ve inceler ki neredeyse her yüzeyin üzerine yerleştirilebiliyorlar.



Araştırmacılar bu hücrelerin; akıllı telefonların, helyum balonlarının, uzay araçlarının hatta bir kağıdın üzerine yerleştirilebileceğini belirtiyorlar. Bir sabun köpüğünün üzerinde dahi durabilen güneş hücreleri için MIT araştırmacısı Vladimir Bulovic,"Gömleğinizin veya notebookunuz üzerinde bulunabilirler. Hücreler o kadar küçükler ki orada olduklarını farketmeyeceksiniz bile." ifadelerini kullanıyor.



Bir saç telinin ellide biri kalınlığında (yaklaşık 2 mikrometre) olan inanılmaz incelikteki bu güneş hücreleri, gram başına 6 watt enerji üretme kapasitesine sahipler. Şu anda kullanılan tipik bir güneş hücresiyse kilogram başına 15 watt enerji üretebiliyor. Yani yeni üretilen hücrelerin verimlilik anlamında da epey iyi işler çıkarttıklarını söyleyebiliriz.

Genel anlamda; güneş hücresi, güneş hücresini destekleyen alt tabaka ve koruyucu kaplamanın her birinin tek bir aşamada hep beraber üretilmesiyle elde edilen yeni hücreler için, yapımında kullanılan materyalin de bir önemi olmadığı belirtiliyor. MIT araştırmacıları, burada önemli olanın yeni üretim tekniği olduğunu söylüyorlar.

Aslında güneş hücrelerinin gereğinden fazla ince olduğu da düşünülüyor. Araştırmanın lideri Joel Jean,"Eğer sert bir şekilde üflerseniz hücreleri yerlerinden uçurabilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.