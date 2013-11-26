Sade tasarımıyla dikkat çeken yeni WP8 hava durumu uygulaması: Weather Hound

Market tarafındaki eksiklikleri hızlı bir şekilde giderilen Windows Phone platformu için hazırlanan yeni hava durumu uygulamalarından Weather Hound, sade tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

FailedInsider yayıncı tarafından geliştirilen Weather Hound, sade ara yüzü üzerinde belirlenen noktaların hava durumlarını günlük, saatlik ya da haftalık olarak verebiliyor. İsteğe bağlı arka plan resminin değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, ayrıca bünyesinde koyu ve açık olmak üzere iki farklı tema içeriyor. Sıcaklık değerlerini Celsius ya da Fahrenheit birimlerinde gösterebilen Weather Hound, yağmur ile rüzgar bilgilerini de sağlayabiliyor ve aynı zamanda canlı kutucuk desteğiyle geliyor.

2 TL fiyat etiketiyle satılan Weather Hound uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/weather-hound/af56d7d4-824e-4a15-a608-4c2cd8a27473