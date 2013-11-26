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Sade tasarımıyla dikkat çeken yeni WP8 hava durumu uygulaması: Weather Hound

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sade tasarımıyla dikkat çeken yeni WP8 hava durumu uygulaması: Weather Hound
Market tarafındaki eksiklikleri hızlı bir şekilde giderilen Windows Phone platformu için hazırlanan yeni hava durumu uygulamalarından Weather Hound, sade tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
FailedInsider yayıncı tarafından geliştirilen Weather Hound, sade ara yüzü üzerinde belirlenen noktaların hava durumlarını günlük, saatlik ya da haftalık olarak verebiliyor. İsteğe bağlı arka plan resminin değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, ayrıca bünyesinde koyu ve açık olmak üzere iki farklı tema içeriyor. Sıcaklık değerlerini Celsius ya da Fahrenheit birimlerinde gösterebilen Weather Hound, yağmur ile rüzgar bilgilerini de sağlayabiliyor ve aynı zamanda canlı kutucuk desteğiyle geliyor.
2 TL fiyat etiketiyle satılan Weather Hound uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/weather-hound/af56d7d4-824e-4a15-a608-4c2cd8a27473 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Poison Well 6 yıl en beğenilen
Sayısız ücretsiz hava durumu uygulaması varken, şu markette para ile alacağım en son şeylerden biridir hava durumu uygulamaları.
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Brky 6 yıl
Wp markette hava durumu uygulamasıda mı varmış ?
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Nokia Specialist 6 yıl
Lumia 920ye HTC uygulamasını kurdum Proxy ile akıyorum
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Kaplan261 6 yıl
Apple: parmak izi tanımlama ile teknolojiye yenilikler katacağız.

Windows: hava durumu uygulaması 2 tl.
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ulasates 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Lumia 920ye HTC uygulamasını kurdum Proxy ile akıyorum


Özelden bi yazsana şunu ben denemiştim kuramamıştım
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Yahyagokc 6 yıl
Htc uygulamasının hava durumu programıda iyi. Hem de ücretsiz
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Poison Well 6 yıl en beğenilen
Sayısız ücretsiz hava durumu uygulaması varken, şu markette para ile alacağım en son şeylerden biridir hava durumu uygulamaları.
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