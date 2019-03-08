Sadece kadın astronotların yer alacağı uzay yürüyüşü, tarihte bir ilk olma özelliğine sahip

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ekip, bu ayın sonunda tarih yazmaya hazırlanıyor. Dünyamızın yörüngesinde dönen laboratuvarda görev yapan astronotlar Anne McClain (üstteki fotoğraf) ve Christina Koch (alttaki fotoğraf), ilk kez sadece kadınların yer alacağı bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecekler.

Edward H. White II’nin 3 Haziran 1965 yılında gerçekleştirdiği ilk uzay yürüyüşünün üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Günümüzde ise astronotlar için ara sıra çıkılıp, bakım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir görev olan yürüyüşlerden biri de 29 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu tarihte, NASA astronotları Anne McClain ve Christina Koch yaklaşık yedi saat sürmesi planlanan bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Bu sayede iki kadın astronot uzay tarihinde de bir ilke imza atmış olacaklar. Kadın astronotlardan McClain ayrıca 29 Mart tarihinden bir hafta önce, diğer ekip arkadaşı Nick Hague ile bir uzay yürüyüşüne daha çıkacak.

Tarihi günde yer desteği sağlayacak olan NASA mühendisi Kristen Facciol ise paylaştığı tweet’te, “Sadece kadınların yapacağı ve @AstroAnnimal ile @Astro_Christina görev aldığı uzay yürüyüşünde destek sağlayacağımı yeni öğrendim. Bu yüzden heyecanımı bastıramıyorum.” ifadelerini kullanmış.

https://newatlas.com/iss-first-female-spacewalk/58773/