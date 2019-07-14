Sadettin Teksoy, Stanger Things 3’teki gizemin peşinde (Video)

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Netflix Türkiye ekibi, Stranger Things dizisi için oldukça başarılı bir tanıtım videosu hazırladı. 90’lı yıllarda yayınlanan Teksoy Görevde isimli TV programıyla gizemli olayların peşine düşen Saadettin Teksoy, şimdi de Stranger Things 3’teki gizemin peşinde.

Stranger Things’in üçüncü sezonunda Hawkins’e açılan alışveriş merkezi Starcourt, büyük bir gizemi beraberinde getiriyor. Sadettin Teksoy, bu gizemi çözmek için Starcourt alışveriş merkezine gidiyor.

Netflix Türkiye ekibi, Stranger Things tanıtım videolarında Sadettin Teksoy’a çok kez yer vermişti. Fakat bu defa dizinin görüntüleriyle Teksoy’un görüntüleri birleştirilerek ortaya farklı bir iş çıkarılmış. 4 dakika 35 saniyelik video, kısa film kıvamında olmuş.

Stranger Things’in üçüncü sezonu 4 Temmuz tarihinde yayınlandı. Netflix’ten yapılan açıklamaya göre yeni sezon ilk dört günde 40.7 milyon kişi tarafından izlendi. Yaklaşık 18 milyon kişi de ilk üç sezonu bitirdi. Bu istatistiklerle Netflix’in ilk dört günlük görüntülenme rekorunu kırdı.