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Sadettin Teksoy, Stanger Things 3’teki gizemin peşinde (Video)

Netflix Türkiye ekibi, Stanger Things 3'ün tanıtımı için özel bir video yayınladı. Sadettin Teksoy, Stranger Things 3'e konuk olup, dizinin yeni sezon sahnelerine dahil oluyor.
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sadettin Teksoy, Stanger Things 3’teki gizemin peşinde (Video)
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Netflix Türkiye ekibi, Stranger Things dizisi için oldukça başarılı bir tanıtım videosu hazırladı. 90’lı yıllarda yayınlanan Teksoy Görevde isimli TV programıyla gizemli olayların peşine düşen Saadettin Teksoy, şimdi de Stranger Things 3’teki gizemin peşinde.

Stranger Things’in üçüncü sezonunda Hawkins’e açılan alışveriş merkezi Starcourt, büyük bir gizemi beraberinde getiriyor. Sadettin Teksoy, bu gizemi çözmek için Starcourt alışveriş merkezine gidiyor.

 

Netflix Türkiye ekibi, Stranger Things tanıtım videolarında Sadettin Teksoy’a çok kez yer vermişti. Fakat bu defa dizinin görüntüleriyle Teksoy’un görüntüleri birleştirilerek ortaya farklı bir iş çıkarılmış. 4 dakika 35 saniyelik video, kısa film kıvamında olmuş.

Stranger Things’in üçüncü sezonu 4 Temmuz tarihinde yayınlandı. Netflix’ten yapılan açıklamaya göre yeni sezon ilk dört günde 40.7 milyon kişi tarafından izlendi. Yaklaşık 18 milyon kişi de ilk üç sezonu bitirdi. Bu istatistiklerle Netflix’in ilk dört günlük görüntülenme rekorunu kırdı.

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plexus_09 1 sa.
netflix'in yerelleşme ve Türkiye'ye değer vermesini takdir ediyorum ve başarılılar. sadece stranger things için de yapmıyorlar böyle özel tanıtımları.
fakat stranger things için bir not düşmek istiyorum:
ilk 2 sezonu beğenerek takip ettim; 3. sezonu da bitirdim ancak 3. sezonda sürekli çocukların öpüşmesi, lgbt mesajları gibi durumlar söz konusu yani en azından benim gözüme çok battı ve rahatsız etme düzeyine ulaştı.
belli yaş grubunda olan ve kendini bilen insanlar için bu durumdan belki çok önemli değil ancak bu tip diziler gençler arasında çok popüler etkilenme ihtimalleri çok fazla ki sadece bizim ülkemiz için bunları söylemiyorum. ister komplo teorisi deyin ister fazla abartıyorsunuz deyin ancak durum bu; gelecek nesillerin kafasına bu düşünce yapılarını bir şekilde yerleştirmek olduğunu düşünüyorum.
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kartal172 1 sa.
Bir #newretrowave kuşağı...
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ercmaster 1 sa.
Allah tüm dünyaya akıl fikir versin..
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