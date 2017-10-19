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Saf Android’e en benzer arayüz Lawnchair Play Store’da

Google Pixel deneyimi yaşamak isteyenler için arayüzlerden biri olan Lawnchair Launcher, Play Store'da yayınlandı. Arayüzün Google Now ve Google Asistan özellikleri bulunuyor.
1 yıl
5,8b
1
24
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Saf Android’e en benzer arayüz Lawnchair Play Store’da
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Android cihazlar için pek çok arayüz uygulaması bulunuyor. Bu arayüzlerin  hız, kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı gibi çeşitli odak noktaları bulunuyor. Lawnchair ise saf Android arayüzüne en benzer deneyimi sunmayı vadediyor. Lawnchair, Google Pixel cihazlar için sunulan arayüzün tüm özelliklerini ve bu özelliklere ek olarak özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Açık kaynak tabanlı ve tamamen ücretsiz olan Lawnchair araüyüzü, Google Now, Google Asistan, Android Oreo özellikleri ve bunlara ek olarak kişiselleştirme seçenekleri içeriyor.

Şuanda Beta aşamasında olan Lawnchair’i buradan indirebilirsiniz. Lawnchair, Play Store'da yayınlanmadan önce GitHub üzerinden indiriliyordu.


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catlion 1 yıl en beğenilen
Microsoft launcher şuan baya iyi android için :d
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alito 1 yıl
Google'ın kendi arayüzüne niye bok atıyorsunuz anlamadım. Adı üstünde "Saf Android" ve bu yüzden en hızlı Android arayüzü olmayı başarıyor. Adamların amacı bu zaten. Orta segment bir android one telefonda akıcı olup, içini siz doldurasınız diye böyle yapmışlar.
Google'ın kendi arayüzüne niye bok atıyorsunuz anlamadım. Adı üstünde "Saf Android" ve bu yüzden en hızlı Android arayüzü olmayı başarıyor. Adamların amacı bu z...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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damn2u 1 yıl
Google artık arayüz olarak radikal değişikliklere gitmeli, epey sıkıcı bu arayüz. Şimdi gelip birisi markette bir yığın launcher var der ve biz cahilleri bilgilendirir.
Google artık arayüz olarak radikal değişikliklere gitmeli, epey sıkıcı bu arayüz. Şimdi gelip birisi markette bir yığın launcher var der ve biz cahiller...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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System32Deleted 1 yıl
Görünümü Çok Güzel
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inifiesta 1 yıl
Bunu kuracağınıza Google kendi uygulaması olan Google Asistan Launcher kurun. Lawnchair'i kurup etkinleştirin. Ardından Google Asistan Launcher kurup etkinleştirmeye çalıştığınızda "bu uygulama zaten kurulu" gibi bir uyarı verecek.
Lawnchair geliştiricisi, sadece isim değişikliği yapıp Google Asistan Launcherin aynısını kopyalamış. Bu işte bi iş var.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bunu hangi saf'lar yükleyecek acaba :)
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kadirirdem 1 yıl
Saf android performanslı fakat görsel olarak bitik.
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Giresunlufuk 1 yıl
Saf Android arayüzü kötü görünse de sistemin o akıcılığı, hızı yeter bence. 2 yılı aşkındır Saf Android arayüze sahip bir telefon kullanıyorum ve o telefon hala hızlıysa o da Saf Android sayesindedir.
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srdrrr 1 yıl
Kullanılan görseller de pek inandırıcı gelmedi.
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bkaakco 1 yıl
Kişiye göre değişmekle birlikte bana göre de saf Android arayüzü güzel değil. Hele o uygulama menüsünü görünce insan sistemden soğuyor.
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kucukyenici 1 yıl
Boşa zahmet etmişler.
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alito 1 yıl
Google'ın kendi arayüzüne niye bok atıyorsunuz anlamadım. Adı üstünde "Saf Android" ve bu yüzden en hızlı Android arayüzü olmayı başarıyor. Adamların amacı bu zaten. Orta segment bir android one telefonda akıcı olup, içini siz doldurasınız diye böyle yapmışlar.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Mianfei 1 yıl alito
alito
Google'ın kendi arayüzüne niye bok atıyorsunuz anlamadım. Adı üstünde "Saf Android" ve bu yüzden en hızlı Android arayüzü olmayı başarıyor. Adamların amacı bu zaten. Orta segment bir android one telefonda akıcı olup, içini siz doldurasınız diye böyle yapmışlar.

Android kullanıcısı hicbir zaman ios gibi boş arayüz için para vermedi
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QuexSeeL 1 yıl
Saf android arayüzü bildiğin yokluk, eşyasız ev gibi yahu. İçerisine iş yapacak kullanıcı dostu uygulamalar yerleştirin kaliteli bir müzik çalar, kapsamlı bir dosya yöneticisi, içinde kaybolmayacağın bir galeri, detaylı bir takvim, her türlü özelleştirilebilen bir klavye, alttan üsten çekmeye özel işlev tepsileri koyun, çift tıklama ile uyutma koyun. Laucher yapıp markete koyan adamların yaptıklarını yapacaksınız özenerek 3-5 tane uygulama yazacaksınız bunlar yeter zaten. Bir nimetmiş gibi özgün bir müzik çaları bile olmayan dosya yönetimi olmayan telefonları sürmeyin piyasaya ayıptır.
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