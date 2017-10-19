Saf Android’e en benzer arayüz Lawnchair Play Store’da

Android cihazlar için pek çok arayüz uygulaması bulunuyor. Bu arayüzlerin hız, kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı gibi çeşitli odak noktaları bulunuyor. Lawnchair ise saf Android arayüzüne en benzer deneyimi sunmayı vadediyor. Lawnchair, Google Pixel cihazlar için sunulan arayüzün tüm özelliklerini ve bu özelliklere ek olarak özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Açık kaynak tabanlı ve tamamen ücretsiz olan Lawnchair araüyüzü, Google Now, Google Asistan, Android Oreo özellikleri ve bunlara ek olarak kişiselleştirme seçenekleri içeriyor.
Şuanda Beta aşamasında olan Lawnchair’i buradan indirebilirsiniz. Lawnchair, Play Store'da yayınlanmadan önce GitHub üzerinden indiriliyordu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lawnchair geliştiricisi, sadece isim değişikliği yapıp Google Asistan Launcherin aynısını kopyalamış. Bu işte bi iş var.
Android kullanıcısı hicbir zaman ios gibi boş arayüz için para vermedi
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5810 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, android uygulama ve