Saf Android’e en benzer arayüz Lawnchair Play Store’da

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Android cihazlar için pek çok arayüz uygulaması bulunuyor. Bu arayüzlerin hız, kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı gibi çeşitli odak noktaları bulunuyor. Lawnchair ise saf Android arayüzüne en benzer deneyimi sunmayı vadediyor. Lawnchair, Google Pixel cihazlar için sunulan arayüzün tüm özelliklerini ve bu özelliklere ek olarak özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Açık kaynak tabanlı ve tamamen ücretsiz olan Lawnchair araüyüzü, Google Now, Google Asistan, Android Oreo özellikleri ve bunlara ek olarak kişiselleştirme seçenekleri içeriyor.

Şuanda Beta aşamasında olan Lawnchair’i buradan indirebilirsiniz. Lawnchair, Play Store'da yayınlanmadan önce GitHub üzerinden indiriliyordu.