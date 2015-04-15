Sahne sırası Huawei P8 Lite modelinde

Huawei'nin P8 ve P8 Max adıyla duyurduğu iki yeni iddialı akıllı telefonunun ardından mütevazi donanımıyla orta seviyeyi hedefleyen Huawei P8 Lite modeli de resmiyet kazandı.





Abilerinden farklı olarak sadece çerçevesi metal olan Huawei P8 Lite bununla birlikte tasarım anlamında asıl modellerin çizgisini devam ettiriyor. Ancak donanım olarak oldukça farklılaşıyor.





Huawei P8 Lite modelinde 5 inçlik 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T450 grafik birimini bir arada barındıran Kirin 620 yongasetinin güç verdiği P8 Lite, 2GB RAM ile sistemi destekliyor. Depolama kapasitesi olarak 16GB artırılabilir hafıza tercih edilmiş.





Modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2200mAh gücünde batarya, Bluetooth 4.1, 4G LTE desteği, Android 5.0 işletim sistemi, EMUI 3.1 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut. Abilerinden biraz daha geç piyasaya sürüleceği tahmin edilen Huawei P8 Lite modeli için herhangi bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi verilmedi.