Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sahne sırası Huawei P8 Lite modelinde

4 yıl
30,7b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sahne sırası Huawei P8 Lite modelinde

Huawei'nin P8 ve P8 Max adıyla duyurduğu iki yeni iddialı akıllı telefonunun ardından mütevazi donanımıyla orta seviyeyi hedefleyen Huawei P8 Lite modeli de resmiyet kazandı.

Abilerinden farklı olarak sadece çerçevesi metal olan Huawei P8 Lite bununla birlikte tasarım anlamında asıl modellerin çizgisini devam ettiriyor. Ancak donanım olarak oldukça farklılaşıyor. 

Huawei P8 Lite modelinde 5 inçlik 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T450 grafik birimini bir arada barındıran Kirin 620 yongasetinin güç verdiği P8 Lite, 2GB RAM ile sistemi destekliyor. Depolama kapasitesi olarak 16GB artırılabilir hafıza tercih edilmiş. 

Modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2200mAh gücünde batarya, Bluetooth 4.1, 4G LTE desteği, Android 5.0 işletim sistemi, EMUI 3.1 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut. Abilerinden biraz daha geç piyasaya sürüleceği tahmin edilen Huawei P8 Lite modeli için herhangi bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi verilmedi. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 4 yıl en beğenilen
m4 aqua varken çöp.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
cihazın şarj sorunu android 6.0 ile tamamen düzeldi. şu an çok daha iyi süre dayanıyor. bu cihazın tespit edilen en büyük eksiği şebeke tam çekmediğinde sinyal alabilmek için çok fazla güç harcıyor. internet kullanmıycaksanız 2G seçtiğinizde şarj iki katına çıkıyor. 4G nin iyi çektiği yerlerde yine şarjı çok iyi fakat 3G benim hattımda yarım seviye ancak çektiği için şarjı götürüyor. bilginize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
herşeyi çok bilen Türk milleti gene sonuna kadar yorumlamış... Cihazı eline alıp incelemeyen adam bileyorum yazmış :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bu p8 de radyo nerede bulamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-07791F7AA 3 yıl
Vodafone hat tak guncelleme gelir iyi forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
son yazılımını yükledim p8 lite pili düzeldi...

son yazılımı nasıl yükledin yardım eder misin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Huawei p8 lite alalı bir hafta oldu çok memnunum. Pil sıkıntım yok, bi gunu cok cok rahat tamamlıyor tavsiye ederim. Gorunumu filanda cok zarif ayrica kamerasi ve ozellikleri mukemmel. Cok tesekkurler huawei
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Telefon super 10 gun once aldim cok memnunum sarj sorunu bence yok 1 gun rahhat gidiyo banaa hizi super kamerasi cam gibi tasarim on numara asil bi durusu var ben tavsiye ederim hemmde iphone sevenler ve pahali die. Alamayanlar iphone yerine bunu alabilirsiniz cunku iphonedan bircok konuda benzetmeye calismis huawei firmasini tesekkur ediyorum bu fiyata super bi telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
son yazılımını yükledim p8 lite pili düzeldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Telefonu kullanıyorum çok memnunum bi iPhone 5s almak isteyen bunuda alabilir aynı iPhone ve tavsiye ederim batarya abarttiklari kadarda kötü değil hatta kötü değil kamera süper hız desen on numara ve telefonun tasarımı da süper asıl bi duruşu var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bu telefonu almak istiyorum ama pil sıkıntılı yorumları çok fazla. Bundan önce sony m4 aqua aldım,lanet olsun neden aldım. 3 gün içinde para iademi zar zor aldım ve sony den bir daha ürün almamaya yemin ettim. sony telefon işinde çırak bile değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30689 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei p8 max ve
3 etiket daha huawei p8 huawei p8 lite huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Vodafone Red: Yeni HTC One M9'u inceledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim