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Sahte haberlerle mücadele eden Facebook, yapay zeka şirketi satın aldı

Bir süredir platformdaki sahte haberleri ayıklamak için çaba sarf eden sosyal medya devi Facebook, haberlerin dilini anlamak için Bloomsbury AI şirketini satın aldı.
10 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Sahte haberlerle mücadele eden Facebook, yapay zeka şirketi satın aldı
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Sosyal medya devi Facebook şu sıralar veri skandallarıyla mücadele etse de platformdaki sahte haberler şirket için giderek önemli bir problem haline geliyor. İlk olarak 2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri sırasında gündeme gelen sahte haberlerin platformda yayılmaması için şirket çeşitli çalışmalar yapıyor. Sahte haberleri daha paylaşılmadan tespit etmek isteyen şirket yapay zeka süzgecinden geçenler içinse insanlardan oluşan bir ekip oluşturmaya çalışıyor. Şirketin şimdiki amacı ise yapay zekayı daha etkili bir filtre haline getirmek.


Daha etkili yapay zeka uygulamaları 

Yapay zeka uygulamaları geliştiren Bloomsbury AI şirketini satın aldığını duyuran Facebook, artık sahte haberlerdeki doğal dile odaklanacak. Yani platformda kullanılacak yeni yapay zeka araçları haberin içeriğine hakim olacak ve haberin doğruluğunu/yanlışlığını farklı kaynaklar üzerinden çok daha kolay bir şekilde teyit edebilecek. 


Bloomsbury AI'nın kurucularından Sebastian Riedel'in faaliyetlerine baktığımızda Facebook aslında tam da ihtiyacı olan bir satın almaya imza attığını görüyoruz. Markaların sahte haberlerle mücadele etmesine yardımcı olacak araçlar geliştiren bir şirket olan Factmata'nın da kurucusu olan Riedel, Bloomsbury AI ile içeriklerin diline odaklanıyor. Bu da Facebook'taki yapay zeka denetiminin çok daha güçlü olabileceğini gösteriyor.


Satın almanın finansal tarafıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da TechCrunch'a göre Facebook 23 ila 30 milyon dolar arasında bir miktarı kasasından çıkardı. Bloomsbury AI'nın içerik denetimine ilişkin Facebook'taki ilk uygulamalarını ne zaman göreceğimiz ise şu an için belirsiz. 


https://www.engadget.com/2018/07/03/facebooks-buys-bloomsbury-ai/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 10 ay
yalan haberi büyük medya grupları yapar her zaman !
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K_Spartakus 10 ay
Bende yedim ya, yapay zeka ile açığa çıkan skandallarını kapatmak için yeni yollar peşindeyiz demiyor da yalan haber diyor.
İşiniz gücünüz palavra.
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