Sahte haberlerle mücadele eden Facebook, yapay zeka şirketi satın aldı

Daha etkili yapay zeka uygulamaları
Yapay zeka uygulamaları geliştiren Bloomsbury AI şirketini satın aldığını duyuran Facebook, artık sahte haberlerdeki doğal dile odaklanacak. Yani platformda kullanılacak yeni yapay zeka araçları haberin içeriğine hakim olacak ve haberin doğruluğunu/yanlışlığını farklı kaynaklar üzerinden çok daha kolay bir şekilde teyit edebilecek.
Bloomsbury AI'nın kurucularından Sebastian Riedel'in faaliyetlerine baktığımızda Facebook aslında tam da ihtiyacı olan bir satın almaya imza attığını görüyoruz. Markaların sahte haberlerle mücadele etmesine yardımcı olacak araçlar geliştiren bir şirket olan Factmata'nın da kurucusu olan Riedel, Bloomsbury AI ile içeriklerin diline odaklanıyor. Bu da Facebook'taki yapay zeka denetiminin çok daha güçlü olabileceğini gösteriyor.
Satın almanın finansal tarafıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da TechCrunch'a göre Facebook 23 ila 30 milyon dolar arasında bir miktarı kasasından çıkardı. Bloomsbury AI'nın içerik denetimine ilişkin Facebook'taki ilk uygulamalarını ne zaman göreceğimiz ise şu an için belirsiz.
https://www.engadget.com/2018/07/03/facebooks-buys-bloomsbury-ai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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