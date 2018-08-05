Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samanyolu Galaksisi'nde başıboş bir gezegen keşfedildi

Bilim adamları Samanyolu Galaksisinde Güneş'e 20 ışık yılı uzaklıkta dönen, bir yıldızı olmayan, tuhaf ve başıboş bir gezegen tespit ettiler. Gezegen kendi ışığını yayıyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
5,9b
1
18
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Genel olarak gezegenler bir yıldız yörüngesinde dönerler. Ancak yeni keşfedilen, Güneş’e 20 ışık yılı uzaklıkta olan ve SIMP J01365663+0933473 adı verilen bu gezegen herhangi bir yıldız yörüngesinde dönmüyor. Üstelik diğer gezegenlere göre çok alışılmadık özelliklere sahip.

Bu gözlem, günümüze kadar yapılmış en büyük ve en yüksek manyetik alana sahip gezegen keşfi olarak kayıtlara girmiş durumda. SIMP’in sahip olduğu manyetik alan Dünya’mızınkinden tam 4 milyon kat daha fazla. Bu alan sayesinde yaydığı ışık, SIMP'i gezegenlerden çok farklı bir konuma yerleştiriyor.

SIMP, 2016 yılında ilk kez tespit edildiğinde bilim adamları onun “kahverengi cüce” olduğunu sanmışlar. Kahverengi cüce tanımlaması, yıldız olamayacak kadar küçük, gezegen olamayacak kadar büyük cisimler için kullanılıyor. Ancak, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda SIMP’in Jüpiter’in 12.7 kat ağırlığına ve 1.2 kat yarıçapı büyüklüğüne sahip olduğu ölçülmüş. Bu değerler de SIMP’i gezegen olarak tanımlamaya yetiyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Melodie Kao keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, SIMP'in kahverengi cüce ve gezegen olmanın sınırlarında yer aldığını, yıldızlar ile gezegenlerdeki manyetik işleyişi anlamaları adına bilim adamlarına değerli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Yüzeyi çok sıcak 

SIMP ayrıca bir gezegene göre çok sıcak. Yüzey sıcaklığı 825 °C gibi çok yüksek bir değere sahip. Karşılaştırma adına, Güneş Sistemimizin en sıcak gezegeni olan Venüs’ünyüzey sıcaklığı ise 470 °C. Göreceli olarak küçük ve soğuk bir yıldız olan Güneş’in sıcaklığı ise 5.500 °C. Öte yandan Venüs yüzey sıcaklığının büyük kısmını Güneş’ten alırken, SIMP’i ısıtan bir yıldız da bulunmuyor. 

Çok güçlü manyetik alan

Büyüklüğü ve sıcaklığı yanında SIMP, oldukça yüksek bir manyetik alana sahip. Güneş Sistemimizin en yüksek manyetik alanına sahip Jüpiter, Dünya’dan 20.000 kat güçlü manyetik alanlar içeriyor. Uzay boşluğundaki yüklü parçacıkları kendine çeken ve atmosferine girdiğinde onları yakarak görsel şölen yaşatan Jüpiter, SIMP’in yanında adeta sönük kalıyor.
Dünyamız kutuplarında yaşanan benzer olayda parçacıklar genel olarak Güneş’ten gelirken, Jüpiter ışıkları ise uydularından gelen parçacıklar sayesinde ortaya çıkıyor. SIMP’in bir yıldızının olmadan bu ışıklara sahip olmasını bilim adamları, SIMP’in uydu veya uydulara sahip olmasıyla açıklıyor.

SIMP’in keşfi astronomların Güneş sistemi dışındaki gezegenleri daha iyi anlamalarını sağlarken, manyetik alan sayesinde yeni gezegenlerin keşfedilebileceği konusunda değerli bilgiler sunuyor.

http://www.astronomy.com/news/2018/08/free-range-planet Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 9 ay en beğenilen
Yıldız olacakken mezuna kalmış
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 9 ay
Keşke şu gezegenleri bi dünya gözüyle görmek nasip olsaydı.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanerbaba396 6 ay
çok değişik bir şeymiş. başıboş gezegen mi olurmuş ya. git bir yıldızın etrafında dön; ona kur filan yap :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Francis J. Underwood 9 ay
Keşke inanabilsem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
individual 9 ay
Yüzey sıcaklığı 5500 derece. Çekirdek sıcaklığı ise 15 milyon derece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 9 ay
Keşke şu gezegenleri bi dünya gözüyle görmek nasip olsaydı.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 9 ay
ayın oluşumu da başıboş bir gezegenin dünyaya çarpması sonucu kopan parça neticesiyle değil miydi?
Bunun koruma kalkanı çok güçlü görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Dünya'dan 4 milyon kat fazla manyetik alan nedir ya
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 9 ay
1 Işık Yılı=9,460,800,000,000 km olduna göre varın siz hesaplayın :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 9 ay
İsmi bak"SIMP J01365663+0933473
Başıboş bir gezegene böyle bir isim hiç hoş olmamış.

Ama Türkler bulsaydı,hala isim üzerinde tartışıyor olurduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeletedUser 9 ay
Araştırması yıllarca sürecek bir olay daha! Halen Mars için bile çok büyük atımlar atılamadı. En çok merak ettiğim konulardan biridir. Acaba insanlık dünya yok olmadan önce başka bir gezegende hayat sürecek mi ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMD En Eyisi Moruq 9 ay
Bizimkilerde hala dünya düz desin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5906 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gezegen, samanyolu galaksisi ve
7 etiket daha yeni gezegen keşifleri simp Uzay Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Football Manager 2019 duyuruldu! FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi 9 ay Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi? 9 ay LG Q8 (2018) resmen duyuruldu: 6.2 inç ekran, stylus kalem ve IP68 sertifikası 9 ay ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor 9 ay Alışverişlerde ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor 9 ay Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık ile müziği doğrudan oynatın 9 ay NBA 2K18 toplamda 10 milyon kopya sattı 9 ay Sennheiser Memory Mic uzak mesafeden kaliteli kayıt yapabiliyor 9 ay AMD Ryzen Threadripper 2000 serisi detaylanıyor 9 ay Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda 9 ay İstanbul dünyanın en sağlıklı sondan ikinci şehri oldu 9 ay TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu 9 ay Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor 9 ay Karanlık maddeyi tespit etmek sandığımızdan zor olabilir 9 ay Karşınızda Elon Musk'ın oynamaktan en çok hoşlandığı 8 video oyunu 9 ay Yeni iPhone'ların kutusundan 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıkmayabilir 9 ay FitBit Charge 3 görüntüleri sızdırıldı 9 ay Hydrus VR kamera ile derin sularda 8K video kaydetmek mümkün 9 ay Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler 9 ay HTC U12 Life'ın taslak çizimleri ortaya çıktı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Samanyolu Galaksisi'nde başıboş bir gezegen keşfedildi Sonraki WhatsApp'ın Android sürümüne YouTube entegrasyonu geldi 9 ay Facebook "flörtleşme özelliğini" test etmeye başladı 9 ay ASUS Zenfone 5Z kapsamlı bir kamera güncellemesi aldı 9 ay Özelleştirilmiş AMD Fenghuang APU’su ortaya çıktı 9 ay Microsoft siber suçluların takibi adına önemli yatırım 9 ay Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone: Baz istasyonlarımıza saldırı var 9 ay Geleceğin uçan otomobili hangisi olacak? [Anket#19] 9 ay Mt.Gox kullanıcılarına 1.3 milyar dolarlık geri ödeme yapılacak 9 ay Amazon'un sesli asistanı Alexa, hırsızlara engel olabilir 9 ay Fitbit'in sağlık uygulaması, adet döngüsünü 10 günle sınırladığı için kadınların tepkisini çekti 9 ay Asphalt 9: Legends oyununda İtalya seyahati şansı 9 ay Google, Çin'de bulut depolama hizmeti sunmayı planlıyor 9 ay Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni bilim-kurgu dizisi: Devs 9 ay SpaceX'in Dragon uzay kapsülü Dünya'ya geri döndü 9 ay Shaq Fu: A Legend Reborn Android kullanıcılarıyla buluştu 9 ay Yeni Batman filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı 9 ay Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Madencilik yapabilen televizyonla tanışın 9 ay ASUS, RGB ışıklandırmalı FX serisi harici disklerini duyurdu 9 ay Laboratuvarda üretilen akciğerler domuzlara başarılı bir şekilde nakledildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim