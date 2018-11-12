Samsung, 1 milyon katlanabilir telefon üretmeyi hedefliyor: Peki kaça satacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya yeni ürünler sunma konusunda iddialı olan şirketlerin başında geliyor. Herkesin uzunca bir süredir beklediği katlanabilir akıllı telefonunu tanıtması da bunun en net göstergelerinden biri. Daha önce Samsung Galaxy F ve Galaxy X olarak bilinen telefon hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkmıştı. Nihayet Samsung’un Geliştirici Konferansı'nda bir prototipi sergilendi.

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Cihaz henüz piyasaya hazır olmasa da Samsung'un bu alanda kaydettiği ilerlemeyi görmüş olduk. Güney Koreli şirket ekran teknolojileri konusunda oldukça iyi bir seviyede ve bu yeteneklerini sektöre yeni soluk getirebilecek ürünler geliştirmek için en iyi şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Samsung katlanabilir akıllı telefonunu 2019'un ilk yarısında piyasaya sunmayı planlıyor ve şirketin hedefi ilk partide 1 milyon cihaz satmak.

Fiyatı en az 1.770 dolar olacak

Söz konusu rakam henüz geliştirilme sürecinde olan ve daha adını bile bilmediğimiz bir telefon için oldukça cömert görünüyor. Şu anda katlanabilir telefonun fiyatını bilmiyoruz ancak AMOLED ekran maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte 1.770 dolar veya daha fazla olabileceği söyleniyor.

Şüphesiz ki son derece uçuk bir fiyattan bahsediyoruz ancak Samsung'un katlanabilir ekran ve akıllı telefon geliştirirken yaptığı Ar-Ge çalışmaları hesaba katıldığında şirketin böyle bir ücret talep etmesi mantıklı gelebilir.

https://www.slashgear.com/samsung-wants-1-million-foldable-phones-made-asap-11553332/