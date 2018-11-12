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Samsung, 1 milyon katlanabilir telefon üretmeyi hedefliyor: Peki kaça satacak?

Samsung geçtiğimiz günlerde merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunun bir prototipini sergilemişti. Şirketin hedefi ilk etapta 1 milyon katlanabilir telefon satmak.
6 ay
3,5b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya yeni ürünler sunma konusunda iddialı olan şirketlerin başında geliyor. Herkesin uzunca bir süredir beklediği katlanabilir akıllı telefonunu tanıtması da bunun en net göstergelerinden biri. Daha önce Samsung Galaxy F ve Galaxy X olarak bilinen telefon hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkmıştı. Nihayet Samsung’un Geliştirici Konferansı'nda bir prototipi sergilendi.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobil geliştiriyor"
Cihaz henüz piyasaya hazır olmasa da Samsung'un bu alanda kaydettiği ilerlemeyi görmüş olduk. Güney Koreli şirket ekran teknolojileri konusunda oldukça iyi bir seviyede ve bu yeteneklerini sektöre yeni soluk getirebilecek ürünler geliştirmek için en iyi şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Samsung katlanabilir akıllı telefonunu 2019'un ilk yarısında piyasaya sunmayı planlıyor ve şirketin hedefi ilk partide 1 milyon cihaz satmak.

Fiyatı en az 1.770 dolar olacak

Söz konusu rakam henüz geliştirilme sürecinde olan ve daha adını bile bilmediğimiz bir telefon için oldukça cömert görünüyor. Şu anda katlanabilir telefonun fiyatını bilmiyoruz ancak AMOLED ekran maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte 1.770 dolar veya daha fazla olabileceği söyleniyor.
Şüphesiz ki son derece uçuk bir fiyattan bahsediyoruz ancak Samsung'un katlanabilir ekran ve akıllı telefon geliştirirken yaptığı Ar-Ge çalışmaları hesaba katıldığında şirketin böyle bir ücret talep etmesi mantıklı gelebilir.

https://www.slashgear.com/samsung-wants-1-million-foldable-phones-made-asap-11553332/ Yorum Yaz
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Escapetolife 6 ay en beğenilen
Reklamında adam telefonla konuşup Starbucks'a gidecek, hemen telefonu açıp tablet bilgisayara dönüştürüp işlerini görecek falan. Kaç kişi bu şekilde çalışabiliyor, daha önce dock'a takınca android pc olma özelliği tanıtıldı kaç kişi kullandı ? Bakalım böyle bir şeye ihtiyacım var dedirtebilecek bir pazarlama çalışması yürütebilecekler mi.
Reklamında adam telefonla konuşup Starbucks'a gidecek, hemen telefonu açıp tablet bilgisayara dönüştürüp işlerini görecek falan. Kaç kişi bu şekilde çalışabiliy...
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gcb1903 6 ay
Ülkemizdeki vergiler yüzünden 1770 dolar. Yurt dışında 700 dolar falan olacaktır.
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differentt 6 ay
bu fiyata alabilmek için zaten o telefonun katlanması lazım , yoksa zor alınır zaten
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10ff 6 ay
burada "saçmalık" diyen arkadaşların fikirleri önemsenseydi elinizdeki cihazlar 3310 tarzı takozlar olurdu. boş yapmayın lütfen...
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Cute Hentai 6 ay
Cömert fiyat bu ise cömertliği desteklemeyen bir modelin fiyatı 2500 dollars olabilir. Kulağa mantıklı ve eşsiz geliyor... :)
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Y-ZiyA 6 ay
Her koşulda alan çıkar.
Para konusunda çok şanslı değilseniz yeni teknolojilerin ilk 1-2 neslinin pas geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji oturana kadar yaşanabilecek aksaklıklarla uğraşmamış oluyorsunuz.
iPhone 3gs yada 4'le başlamak gibi, iPad 1 i pas geçip 2 ile başlamak gibi.
Ayrıca teknolojinin tutup tutmayacağını da görmüş oluyorsunuz. 3D TV ana satış kriteriydi bir kaç sene önce. Şu anda üst seviye modellerin çoğuna bile koymuyorlar bu özelliği.
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WaxKitten 6 ay
Yaygınlaşsın, rakipleri de yapsın elbet ucuzlayacaktır.
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12 Angry Men 6 ay
Fiyat konusunda apple’ı eleştiren samsung fanlarına gelsin bu haber.
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huseyincarnege 6 ay
SAMSUNGDA fiyat konusunda da appleden aşa kalmıyım demiş
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Snmzalp 6 ay
Tablet+telefon hibriti bir cihazdan bahsediyoruz kaça satmasını bekliyorsun böyle bir cihazı fiyat ucuz değil ama 300-400 dolarlara beklemek hayal olur malesef
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Escapetolife 6 ay en beğenilen
Reklamında adam telefonla konuşup Starbucks'a gidecek, hemen telefonu açıp tablet bilgisayara dönüştürüp işlerini görecek falan. Kaç kişi bu şekilde çalışabiliyor, daha önce dock'a takınca android pc olma özelliği tanıtıldı kaç kişi kullandı ? Bakalım böyle bir şeye ihtiyacım var dedirtebilecek bir pazarlama çalışması yürütebilecekler mi.
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Emin KOÇ 6 ay
Saçmalık
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