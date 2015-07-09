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Samsung 10nm sürecine yürüyor

3 yıl
5,3b
1
21
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 10nm sürecine yürüyor

Bu yıl özellikler yonga üretim süreçlerinin ön plana çıktığı ve çok konuşulduğu bir yıl oldu. 20nm litografisi ile üretilen Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma problemleri yaşaması, 14nm süreci ile üretilen Exynos 7420 yongasetinin yıldızının parlamasına neden oldu. Bu hamle ile sektörde dikkat çeken Samsung, Qualcomm ve Apple'ı da TSMC'nin elinden çalmış oldu.

Bu yıl TSMC'nin üzerindeki ölü toprağını atarak 16nm FinFET+ üretim teknolojisine geçmesi ve kaptırdığı müşterileri Samsung'dan geri alması beklenirken, Samsung aradaki farkı korumaya kararlı. 

Normalde Samsung ve TSMC'nin 10nm üretim sürecine geçişleri gelecek yılın sonlarına doğru olacak. Hatta TSMC'nin gelecek yılın ilk yarısında risk üretimine başlayarak ikinci yarısında da verimli üretime geçmesi ve Samsung'u geride bırakması bekleniyor. 

Ancak sektörden gelen bilgilere göre Samsung'un yarıiletken bölümü 10nm litografisi ile üretilmiş 12 inçlik bir yarıiletken yaprağını Mayıs ayında müşterilerine lanse etti. Bu hamlenin Samsung için alışılmadık olduğu belirtiliyor zira ilk lansmanın yılın sonlarında olması bekleniyordu.

Samsung'un 10nm üretim süreci ile ilk denemelere başlamış olması yol haritasında daha erken bir zamanda ilk ürünlerin geliştirilebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok ancak yıl sonu veya gelecek yıl başlarında konunun netlik kazanması bekleniyor. 


10nm sürecine geçiş ile birlikte aynı zar alanına yerleşen yongasetlerinin yüzde 20 daha fazla performans ve yüzde 40 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu da batarya performansına olumlu olarak yansıyacak.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-racing-with-TSMC-to-get-10nm-chips-out-first-40-less-power-draw-promised_id71343 Yorum Yaz
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Xloud 3 yıl en beğenilen
Buna güvenip amiral gemisine 1900 mah koyar artık
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deoksiriboz1001 3 yıl
Samsung yarışta bir kere öne geçti. Bundan sonra da liderliği bırakmayacaktır bence. Ar ge ye çok uçuk rakamlar harcıyor.
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Xtrud 3 yıl
IBM 7mmye yürüyor... phonearena.com/...
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SeKSandDoRT 3 yıl

Unuttuğunuz şey var şu ki, bu iki firma aynı kulvarda koşmuyor, fakat bu rekabet forumlarda insanların birbirini yemesine yetiyor, o battı, bu bitti, şu ısındı derken hiçbirine birşey olduğu yok ama parayı götürüyorlar. bi kere samsung dökümcülük yapıyor, arm mimarisini olduğu gibi alıp düşük nm de üretiyor, qualcomm ise özelleştirip dizayn mühendisliği yapıyor bu saatten sonra da (tsmc vakası yüzünden) en az iki dökümcüyle çalışır performansta geri kalmaz, ürettiğini herkese satıyor, samsung bu sirkülasyona yetişebilir mi ??? hayır, apple gibi bir müşteri varken istesede yetişmez. niye hiçbir büyük mediatek e ses çıkarmıyor, adamların alanı farklı, orda bir boşluk görmüş zamanında, oraya yürüyor, ucuz, yerine göre üst seviye işlemciyi terletiyor ama, gpu su zayıf oluyor, bellek performansı düşük oluyor, güncelleme desteği olmuyor, işin özü bir işin birebir aynısını iki firma yapmıyor teknoloji dünyasında, yapmaya çalışanda büyük abinin gölgesi altında yapar ... tsmc, arm, qualcomm, apple, mediatek, intel, amd vs.vs. bunlar hiçbir zaman başkasının kulvarına girip kış demezler, biri öne geçer, başka dönem diğeri öne geçer bu şekil böyle devam eder gider, burada sizin beyninizin düşündüğünün 1000 katını ordaki prf.dr üst düzey yöneticiler matematiksel ifadelerle "geleceklerini" yönetiyorlar, biz burda iki satır yazıyla koca şirketleri batırıyoruz, lafla peynir gemisi yürütüyoruz ...
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huseyincarnege 3 yıl
tutan yok yürü
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung ve TSMC'li çekikgözlü gardaşlarım, 14nm masaüstü GPU bekliyom...saygılar bizden size...
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kadirirdem 3 yıl
Xtrud
IBM 7mmye yürüyor... phonearena.com/...

yanlız onlar 2017 gibi süreceklermiş işlemciyi,prototip bile sürmemişler daha yani samsung daha önde yine :)
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Xiaomii 3 yıl
Dediklerim tek tek çıkıyor.Qualcomm eğer 820 de 64 bit ve 14 nm ye devam ederde GHz leri 3 GHz dn az olur ayrıca taipan kryo cekirdegini arm cortex a72 cekirdeginin 16-18 katina cikarmazsa ve 4 cekirdege devam ederse Exynos Qualcomm u Salam yaptı
Gitti gitti gitti Qualcomm gitti
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myhotyro 3 yıl
"Hatta TSMC'nin gelecek yılın ilk yarısında risk üretimine başlayarak ikinci yarısında da verimli üretime geçmesi ve Samsung'u geride bırakması bekleniyor."
Yani yazar Samsung haberinde HTC Samsungu gömecek diyor. Ekram Abey ne zaman bir Samsung haberinde hem de olumlu bir Samsung haberinde Samsunga laf sokmayacaksın?
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smart1978 3 yıl
Samsung 14nm ile biraz daha idare ettirme istiyor 10 nm ye gecmeyi kesinlikle dusunmuyor ama rakibi hakli olarak 10 nm gecerek kaybettigi musterilerini ( Apple basta olmak uzere ) geri kazanmak istiyor. Samsung ta etekleri tutustu hemen 10 nm ye gecis kolay diyerek te mevcut musterilerine gozdagi vermektedir ;)
Samsung inadina 14 nm de dayatmakta ...
10 nm herkesin karina ama Samsung un planlarina karina TERS ;)
Samsung kendi islemcilerinin tam acik kaynak kodlari yoktur yayinlamazlar !
Snapdragon gibi islemciler yaygin uyumluluk geregi gerek hayatta daha fazla performans ve verimlilik elde edildigi Samsung fanlari haric herkes bilir ;)
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mbald 3 yıl smart1978
smart1978
Samsung 14nm ile biraz daha idare ettirme istiyor 10 nm ye gecmeyi kesinlikle dusunmuyor ama rakibi hakli olarak 10 nm gecerek kaybettigi musterilerini ( Apple basta olmak uzere ) geri kazanmak istiyor. Samsung ta etekleri tutustu hemen 10 nm ye gecis kolay diyerek te mevcut musterilerine gozdagi vermektedir ;)
Samsung inadina 14 nm de dayatmakta ...
10 nm herkesin karina ama Samsung un planlarina karina TERS ;)
Samsung kendi islemcilerinin tam acik kaynak kodlari yoktur yayinlamazlar !
Snapdragon gibi islemciler yaygin uyumluluk geregi gerek hayatta daha fazla performans ve verimlilik elde edildigi Samsung fanlari haric herkes bilir ;)

Yok artık.Snapdragon mu daha fazla performanslı ve verimli.
Performans konusunda da verimlilik konusunda da samsung exynos snapdragon 810 dan önde.Etekleri tutuşan birileri varsa o da qualcomm ve tsmc dir.
Tsmc daha 16 nm yi bile adama akıllı beceremedi qualcomm ise snap 810 ile samsung tan hiç beklenmeyen anda darbe yedi ve apar topar 820 hazırlıklarına başladılar...
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BekirTemel 3 yıl
Samsung işlemci konusunda yön veren firmalardan,8 nm yakındır.
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drserk 3 yıl
katı yarı iletkenlerin ömrü ne kadar daha sürecek merak ediyorum..yani sıvı yarı iletkenli teknolojik gelişme oldu mu onu da bilemiyorum
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ozmenakif 3 yıl
14 nm ve 10 nm... Bu ilerlemeler gayet güzel fakat ısınma ve enerji tüketimi yönünde söylendiği kadar iyileşme olmuyor. Üretim teknolojisi ilerledikçe performans artışı yönüne basıyorlar. Ekran boyutları, bağlantı hızları ve çözünürlükler sürekli artıyor çünkü. Enerji tüketimi hemen hemen aynı kalıyor. Çözünürlük yarışı, incelik yarışı vs. yavaşlamalı ki teknoloji ilerledikçe aynı performansı daha az tüketimle alabilelim.



Bunu otomobillerin motor teknolojisi ilerledikçe daha fazla sürat yapmaya çalışmasına benzetebiliriz. Gayet saçma bir durum olur çünkü artık bir yerden sonra hız artışı anlamsız. Telefonlarda ne zaman bu yarış duracak bilemiyorum ama biraz hız kesip motor gücüne değil de yakıt tüketimine önem verilmesi lazım artık.



Mesela 4,5 mm kalınlığında telefon yapmaya çalışıyorlar, 2000 mAh batarya koyuyorlar. Bu iyi birşey kötü demiyorum, üretilsin. Ama aynı telefonun kasasının arka kısmına 3 mm kalınlığında komple batarya koyup aynı telefonun 5000mAh bataryalı 7,5 mm kalınlığında olan versiyonunu da üretsinler. Sonra zaten bu iki modelin satış adedinden hangisinin üretiminin mantıklı olduğu anlaşılacaktır.



Ayrıca başka sitelerde yapılan ısınma testlerinde Galaxy S6 rakiplerinden aşağı kalmıyor. Yani ısınmada da fark yok. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde de az ısınmanın önemini oldukça hissediyoruz.

1 Yanıt Yanıtla +4
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Seefoo 3 yıl ozmenakif
ozmenakif

14 nm ve 10 nm... Bu ilerlemeler gayet güzel fakat ısınma ve enerji tüketimi yönünde söylendiği kadar iyileşme olmuyor. Üretim teknolojisi ilerledikçe performans artışı yönüne basıyorlar. Ekran boyutları, bağlantı hızları ve çözünürlükler sürekli artıyor çünkü. Enerji tüketimi hemen hemen aynı kalıyor. Çözünürlük yarışı, incelik yarışı vs. yavaşlamalı ki teknoloji ilerledikçe aynı performansı daha az tüketimle alabilelim.



Bunu otomobillerin motor teknolojisi ilerledikçe daha fazla sürat yapmaya çalışmasına benzetebiliriz. Gayet saçma bir durum olur çünkü artık bir yerden sonra hız artışı anlamsız. Telefonlarda ne zaman bu yarış duracak bilemiyorum ama biraz hız kesip motor gücüne değil de yakıt tüketimine önem verilmesi lazım artık.



Mesela 4,5 mm kalınlığında telefon yapmaya çalışıyorlar, 2000 mAh batarya koyuyorlar. Bu iyi birşey kötü demiyorum, üretilsin. Ama aynı telefonun kasasının arka kısmına 3 mm kalınlığında komple batarya koyup aynı telefonun 5000mAh bataryalı 7,5 mm kalınlığında olan versiyonunu da üretsinler. Sonra zaten bu iki modelin satış adedinden hangisinin üretiminin mantıklı olduğu anlaşılacaktır.



Ayrıca başka sitelerde yapılan ısınma testlerinde Galaxy S6 rakiplerinden aşağı kalmıyor. Yani ısınmada da fark yok. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde de az ısınmanın önemini oldukça hissediyoruz.



Dediklerinize katılıyorum yalnız son kullanıcı olarak sizin zaten bunu uygulama şansınız mevcut.Custom Kernel kullanıp uygun yazılımla underclocking ve belki undervolting yaparak istediğinize ulaşabilirsiniz.

Ben örneğin kendi cihazımda şu an 100mv undervolting ve 500mhz underclocking deniyorum,pil üzerinde ne kadar etkisi olacak diye.Ki bunu denediğim cihaz Oneplus One,işlemcisi ile öne çıkan bir cihaz değil.Telefonda oyun oynamıyorum,yaptığım işler konuşma mesajlaşma ve internet.Ve arayüzde bir yavaşlama ile karşılaşmadım şimdilik.

Birde şu açıdan düşünmek lazım.Samsung gidip performans istemeyen günlük uygulamalara yönelik işlemcilerini optimize etse,yani saat frekansları voltajları daha düşük tutsa,üstüne birde dediğiniz gibi 4000,5000mah pil koysa kullanıcıların %95ine gene yeter bu cihaz performans açısından.Bu sefer bir sonraki modelinde ne satacak firma?Neticede her ne kadar ihtiyaç olmasada devamlı daha hızlı,daha iyi şeklinde bir pazarlama mevcut akıllı telefonlarda,tasarım olarak birbirlerinden çok farklılaşma imkanları yok zira.
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