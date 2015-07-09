Samsung 10nm sürecine yürüyor

Bu yıl özellikler yonga üretim süreçlerinin ön plana çıktığı ve çok konuşulduğu bir yıl oldu. 20nm litografisi ile üretilen Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma problemleri yaşaması, 14nm süreci ile üretilen Exynos 7420 yongasetinin yıldızının parlamasına neden oldu. Bu hamle ile sektörde dikkat çeken Samsung, Qualcomm ve Apple'ı da TSMC'nin elinden çalmış oldu.





Bu yıl TSMC'nin üzerindeki ölü toprağını atarak 16nm FinFET+ üretim teknolojisine geçmesi ve kaptırdığı müşterileri Samsung'dan geri alması beklenirken, Samsung aradaki farkı korumaya kararlı.





Normalde Samsung ve TSMC'nin 10nm üretim sürecine geçişleri gelecek yılın sonlarına doğru olacak. Hatta TSMC'nin gelecek yılın ilk yarısında risk üretimine başlayarak ikinci yarısında da verimli üretime geçmesi ve Samsung'u geride bırakması bekleniyor.





Ancak sektörden gelen bilgilere göre Samsung'un yarıiletken bölümü 10nm litografisi ile üretilmiş 12 inçlik bir yarıiletken yaprağını Mayıs ayında müşterilerine lanse etti. Bu hamlenin Samsung için alışılmadık olduğu belirtiliyor zira ilk lansmanın yılın sonlarında olması bekleniyordu.





Samsung'un 10nm üretim süreci ile ilk denemelere başlamış olması yol haritasında daha erken bir zamanda ilk ürünlerin geliştirilebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok ancak yıl sonu veya gelecek yıl başlarında konunun netlik kazanması bekleniyor.









10nm sürecine geçiş ile birlikte aynı zar alanına yerleşen yongasetlerinin yüzde 20 daha fazla performans ve yüzde 40 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu da batarya performansına olumlu olarak yansıyacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-racing-with-TSMC-to-get-10nm-chips-out-first-40-less-power-draw-promised_id71343