Samsung 10nm sürecine yürüyor

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Bu yıl özellikler yonga üretim süreçlerinin ön plana çıktığı ve çok konuşulduğu bir yıl oldu. 20nm litografisi ile üretilen Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma problemleri yaşaması, 14nm süreci ile üretilen Exynos 7420 yongasetinin yıldızının parlamasına neden oldu. Bu hamle ile sektörde dikkat çeken Samsung, Qualcomm ve Apple'ı da TSMC'nin elinden çalmış oldu.
Bu yıl TSMC'nin üzerindeki ölü toprağını atarak 16nm FinFET+ üretim teknolojisine geçmesi ve kaptırdığı müşterileri Samsung'dan geri alması beklenirken, Samsung aradaki farkı korumaya kararlı.
Normalde Samsung ve TSMC'nin 10nm üretim sürecine geçişleri gelecek yılın sonlarına doğru olacak. Hatta TSMC'nin gelecek yılın ilk yarısında risk üretimine başlayarak ikinci yarısında da verimli üretime geçmesi ve Samsung'u geride bırakması bekleniyor.
Ancak sektörden gelen bilgilere göre Samsung'un yarıiletken bölümü 10nm litografisi ile üretilmiş 12 inçlik bir yarıiletken yaprağını Mayıs ayında müşterilerine lanse etti. Bu hamlenin Samsung için alışılmadık olduğu belirtiliyor zira ilk lansmanın yılın sonlarında olması bekleniyordu.
Samsung'un 10nm üretim süreci ile ilk denemelere başlamış olması yol haritasında daha erken bir zamanda ilk ürünlerin geliştirilebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok ancak yıl sonu veya gelecek yıl başlarında konunun netlik kazanması bekleniyor.
10nm sürecine geçiş ile birlikte aynı zar alanına yerleşen yongasetlerinin yüzde 20 daha fazla performans ve yüzde 40 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu da batarya performansına olumlu olarak yansıyacak.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-racing-with-TSMC-to-get-10nm-chips-out-first-40-less-power-draw-promised_id71343 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Unuttuğunuz şey var şu ki, bu iki firma aynı kulvarda koşmuyor, fakat bu rekabet forumlarda insanların birbirini yemesine yetiyor, o battı, bu bitti, şu ısındı derken hiçbirine birşey olduğu yok ama parayı götürüyorlar. bi kere samsung dökümcülük yapıyor, arm mimarisini olduğu gibi alıp düşük nm de üretiyor, qualcomm ise özelleştirip dizayn mühendisliği yapıyor bu saatten sonra da (tsmc vakası yüzünden) en az iki dökümcüyle çalışır performansta geri kalmaz, ürettiğini herkese satıyor, samsung bu sirkülasyona yetişebilir mi ??? hayır, apple gibi bir müşteri varken istesede yetişmez. niye hiçbir büyük mediatek e ses çıkarmıyor, adamların alanı farklı, orda bir boşluk görmüş zamanında, oraya yürüyor, ucuz, yerine göre üst seviye işlemciyi terletiyor ama, gpu su zayıf oluyor, bellek performansı düşük oluyor, güncelleme desteği olmuyor, işin özü bir işin birebir aynısını iki firma yapmıyor teknoloji dünyasında, yapmaya çalışanda büyük abinin gölgesi altında yapar ... tsmc, arm, qualcomm, apple, mediatek, intel, amd vs.vs. bunlar hiçbir zaman başkasının kulvarına girip kış demezler, biri öne geçer, başka dönem diğeri öne geçer bu şekil böyle devam eder gider, burada sizin beyninizin düşündüğünün 1000 katını ordaki prf.dr üst düzey yöneticiler matematiksel ifadelerle "geleceklerini" yönetiyorlar, biz burda iki satır yazıyla koca şirketleri batırıyoruz, lafla peynir gemisi yürütüyoruz ...
yanlız onlar 2017 gibi süreceklermiş işlemciyi,prototip bile sürmemişler daha yani samsung daha önde yine :)
Gitti gitti gitti Qualcomm gitti
Yani yazar Samsung haberinde HTC Samsungu gömecek diyor. Ekram Abey ne zaman bir Samsung haberinde hem de olumlu bir Samsung haberinde Samsunga laf sokmayacaksın?
Samsung inadina 14 nm de dayatmakta ...
10 nm herkesin karina ama Samsung un planlarina karina TERS ;)
Samsung kendi islemcilerinin tam acik kaynak kodlari yoktur yayinlamazlar !
Snapdragon gibi islemciler yaygin uyumluluk geregi gerek hayatta daha fazla performans ve verimlilik elde edildigi Samsung fanlari haric herkes bilir ;)
Yok artık.Snapdragon mu daha fazla performanslı ve verimli.
Performans konusunda da verimlilik konusunda da samsung exynos snapdragon 810 dan önde.Etekleri tutuşan birileri varsa o da qualcomm ve tsmc dir.
Tsmc daha 16 nm yi bile adama akıllı beceremedi qualcomm ise snap 810 ile samsung tan hiç beklenmeyen anda darbe yedi ve apar topar 820 hazırlıklarına başladılar...
Bunu otomobillerin motor teknolojisi ilerledikçe daha fazla sürat yapmaya çalışmasına benzetebiliriz. Gayet saçma bir durum olur çünkü artık bir yerden sonra hız artışı anlamsız. Telefonlarda ne zaman bu yarış duracak bilemiyorum ama biraz hız kesip motor gücüne değil de yakıt tüketimine önem verilmesi lazım artık.
Mesela 4,5 mm kalınlığında telefon yapmaya çalışıyorlar, 2000 mAh batarya koyuyorlar. Bu iyi birşey kötü demiyorum, üretilsin. Ama aynı telefonun kasasının arka kısmına 3 mm kalınlığında komple batarya koyup aynı telefonun 5000mAh bataryalı 7,5 mm kalınlığında olan versiyonunu da üretsinler. Sonra zaten bu iki modelin satış adedinden hangisinin üretiminin mantıklı olduğu anlaşılacaktır.
Ayrıca başka sitelerde yapılan ısınma testlerinde Galaxy S6 rakiplerinden aşağı kalmıyor. Yani ısınmada da fark yok. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde de az ısınmanın önemini oldukça hissediyoruz.
Dediklerinize katılıyorum yalnız son kullanıcı olarak sizin zaten bunu uygulama şansınız mevcut.Custom Kernel kullanıp uygun yazılımla underclocking ve belki undervolting yaparak istediğinize ulaşabilirsiniz.
Ben örneğin kendi cihazımda şu an 100mv undervolting ve 500mhz underclocking deniyorum,pil üzerinde ne kadar etkisi olacak diye.Ki bunu denediğim cihaz Oneplus One,işlemcisi ile öne çıkan bir cihaz değil.Telefonda oyun oynamıyorum,yaptığım işler konuşma mesajlaşma ve internet.Ve arayüzde bir yavaşlama ile karşılaşmadım şimdilik.
Birde şu açıdan düşünmek lazım.Samsung gidip performans istemeyen günlük uygulamalara yönelik işlemcilerini optimize etse,yani saat frekansları voltajları daha düşük tutsa,üstüne birde dediğiniz gibi 4000,5000mah pil koysa kullanıcıların %95ine gene yeter bu cihaz performans açısından.Bu sefer bir sonraki modelinde ne satacak firma?Neticede her ne kadar ihtiyaç olmasada devamlı daha hızlı,daha iyi şeklinde bir pazarlama mevcut akıllı telefonlarda,tasarım olarak birbirlerinden çok farklılaşma imkanları yok zira.
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