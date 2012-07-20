Samsung, 15 Ağustos'ta ABD'de Galaxy serisi yeni bir cihaz tanıtacak

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Güney Kore merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Samsung, 15 Ağustos'ta, ABD'de Galaxy serisi yeni bir cihazın tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Samsung, yapılacak tanıtımın içeriği hakkında ne yazık ki herhangi bir ipucu verilmemiş. Ancak kısa bir süre önce internette boy gösteren beş satır QWERTY klavyeli Galaxy S Blaze Q veya dört çekirdekli işlemciyle revize edilen Galaxy Note 10.1 tablet gibi ihtimallerin üzerinde duruluyor. Hep beraber bekleyelim ve görelim.
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nexus 10 mu?
not:s3 um yok galaxy ace im var 4 ay oldu alalı ama samsung sağ olsun güncelleme çıkarmıyor ama habire yeni model çıkarıyor bu yüzden 4 ayda telefon gözümdem düştü yeni modelleri gördükçe
note 2 olacağına hiç ihtimal vermiyorum valla
SGS3 TEGRA,SGS3 FX-8150 SGS3 İ7 3960X VS VS diye gider öyle mi xD
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