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Samsung, 15 Ağustos'ta ABD'de Galaxy serisi yeni bir cihaz tanıtacak

6 yıl
9,8b
1
15
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Samsung, 15 Ağustos'ta, ABD'de Galaxy serisi yeni bir cihazın tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Samsung, yapılacak tanıtımın içeriği hakkında ne yazık ki herhangi bir ipucu verilmemiş. Ancak kısa bir süre önce internette boy gösteren beş satır QWERTY klavyeli Galaxy S Blaze Q veya dört çekirdekli işlemciyle revize edilen Galaxy Note 10.1 tablet gibi ihtimallerin üzerinde duruluyor. Hep beraber bekleyelim ve görelim.

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jibe 6 yıl en beğenilen
Adam gibi batarya teknolojisi ile gelin şarj hamallığından kurtarın bizi.
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profondeur 6 yıl
Galaxy Note 2... Muhtemelen ekimde cikacak Iphone 5'in onunu kesmek icin Galaxy Note 2'nin cikisini one cekmis olabilirler... Apple'e evinde buyuk bir hezimet yasatmak icin elinden geleni yapacaktir.. Tabiiki Amerika Mahkemeleri cihazlarina satis yasagi koydurmazsa..
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leventalpsal 6 yıl
Gençler panik yok :) S3 Samsung'un 2012 amiral gemisidir. Çıkacak model S3 üstü olmaz, S3 yanına ek bir kategori olabilir. Note 2 belki olabilir, tablet olma ihtimali daha da yüksek, 50 kez revize ettiler, artık tamamdır herhalde :)
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Raven 6 yıl
Yeni nexus tanıtılsın.
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stay weird 6 yıl Raven
Raven

Yeni nexus tanıtılsın.

nexus 10 mu?
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AlphaScramble 6 yıl
Su samsung kadar cihaz tanitan uretici yoktur
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stay weird 6 yıl
Note 2 değildir bence de.
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diosfer 6 yıl
çok sık model çıkarıyor samsung bi dur be kardeşim s3 alanlar eskitsin biraz havasını atsın



not:s3 um yok galaxy ace im var 4 ay oldu alalı ama samsung sağ olsun güncelleme çıkarmıyor ama habire yeni model çıkarıyor bu yüzden 4 ayda telefon gözümdem düştü yeni modelleri gördükçe
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Lepanto 6 yıl
Note 2'nin tanıtılma olasılığı düşük ama tanıtılsa güzel olur hani.
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FFadeleSS 6 yıl
S.Vettel
Galaxy Note 2 veya S olabilir mi ?

note 2 olacağına hiç ihtimal vermiyorum valla
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
web101
samsung otomatiğe bağlar yine SGS3 + SGS3 PLUS SGS3 snapdragon 4 SGS3 TEGRA VS VS diye gider pazarlama taktiği bunlar bizim millette burda birbirini yer artık biri der şu model üstün öbürü der bu model üstün bu mevzu böyle uzar gider iyi forumlar.

SGS3 TEGRA,SGS3 FX-8150 SGS3 İ7 3960X VS VS diye gider öyle mi xD
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General. 6 yıl
samsung otomatiğe bağlar yine SGS3 + SGS3 PLUS SGS3 snapdragon 4 SGS3 TEGRA VS VS diye gider pazarlama taktiği bunlar bizim millette burda birbirini yer artık biri der şu model üstün öbürü der bu model üstün bu mevzu böyle uzar gider iyi forumlar.
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MERCURY2000 6 yıl
Galaxy S Blaze Q olma ihtimali bana düşük geliyor. Galaxy Note 10.1 olma ihtimali daha yüksek. Belkide el atmışken ikisini bir arada çıkarırlar.
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S.Vettel 6 yıl
Galaxy Note 2 veya S olabilir mi ?
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