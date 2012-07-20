Samsung, 15 Ağustos'ta ABD'de Galaxy serisi yeni bir cihaz tanıtacak

Güney Kore merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Samsung, 15 Ağustos'ta, ABD'de Galaxy serisi yeni bir cihazın tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.







Samsung, yapılacak tanıtımın içeriği hakkında ne yazık ki herhangi bir ipucu verilmemiş. Ancak kısa bir süre önce internette boy gösteren beş satır QWERTY klavyeli Galaxy S Blaze Q veya dört çekirdekli işlemciyle revize edilen Galaxy Note 10.1 tablet gibi ihtimallerin üzerinde duruluyor. Hep beraber bekleyelim ve görelim.

