Samsung, 2. çeyrekte Nokia ve Apple'dan daha fazla akıllı telefon satmış olabilir

Akıllı telefon sektörünün iki büyük ismi Apple ve Nokia, finansal sonuçlarını internette bizlerle paylaşmıştı. Apple, bir önceki yılın aynı dönemine göre yeni rekora imza atarak 20.34 milyon (%142 artış) iPhone (3Gs ve 4) satarken, Nokia %34'lük kan kaybına uğrayarak 16.7 milyon akıllı telefon satabilmişti. Peki Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'da son durum nasıldı? Samsung'un önümüzdeki cuma günü finansal raporunu yayınlaması merakla bekleniyor ama araştırma firmaları şimdiden kendi tahminlerini paylaşmaya başladılar.

Araştırma firması Strategy Analytics, Samsung'un ikinci çeyrekte 18 ile 21 milyon arasında akıllı telefonu teknoloji meraklarıyla buluşturduğunu tahmin ediyor. Eğer Samsung, Strategy Analytics'in yürüttüğü tahminin alt sınırı kadar dahi akıllı telefon satışı gerçekleştirirse Nokia'nın koltuğuna oturmuş olacak. 21 milyona ulaşıldığı takdirde ise Samsung bir ilki yaşatarak ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri haline gelecek.



Samsung firması ve analistler, Galaxy serisi telefonların (özellikle Galaxy S II) satışlarından ümitli görünüyor. Galaxy S II, tek başına dünya çapında 55 günde 3 milyon satış barajını aşmıştı. Şu anda ise 6 milyondan fazla Galaxy S II satışı yapıldığından bahsediliyor.



Bakalım, araştırma firmalarının tahminleri ne kadar tutarlı çıkacak? Cuma gününü merakla bekliyoruz.

