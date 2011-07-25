Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 2. çeyrekte Nokia ve Apple'dan daha fazla akıllı telefon satmış olabilir

7 yıl
12b
1
39
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon sektörünün iki büyük ismi Apple ve Nokia, finansal sonuçlarını internette bizlerle paylaşmıştı. Apple, bir önceki yılın aynı dönemine göre yeni rekora imza atarak 20.34 milyon (%142 artış) iPhone (3Gs ve 4) satarken, Nokia %34'lük kan kaybına uğrayarak 16.7 milyon akıllı telefon satabilmişti. Peki Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'da son durum nasıldı? Samsung'un önümüzdeki cuma günü finansal raporunu yayınlaması merakla bekleniyor ama araştırma firmaları şimdiden kendi tahminlerini paylaşmaya başladılar.
Araştırma firması Strategy Analytics, Samsung'un ikinci çeyrekte 18 ile 21 milyon arasında akıllı telefonu teknoloji meraklarıyla buluşturduğunu tahmin ediyor. Eğer Samsung, Strategy Analytics'in yürüttüğü tahminin alt sınırı kadar dahi akıllı telefon satışı gerçekleştirirse Nokia'nın koltuğuna oturmuş olacak. 21 milyona ulaşıldığı takdirde ise Samsung bir ilki yaşatarak ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri haline gelecek.
Samsung firması ve analistler, Galaxy serisi telefonların (özellikle Galaxy S II) satışlarından ümitli görünüyor. Galaxy S II, tek başına dünya çapında 55 günde 3 milyon satış barajını aşmıştı. Şu anda ise 6 milyondan fazla Galaxy S II satışı yapıldığından bahsediliyor.
Bakalım, araştırma firmalarının tahminleri ne kadar tutarlı çıkacak? Cuma gününü merakla bekliyoruz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
..Knight.. 7 yıl en beğenilen sertacarslan
sertacarslan

..Knight..

Merhaba, 1-) Söylenti ile tahmin yürütme arasında fark vardır. Söylentilerin, iddiaların çoğu zaman kaynağı anonimdir. Habere konu olan tahmin Londradaki araştırma firması Strategy Analysticsden gelmiştir. 2-) Bu gereksiz (!) haberlere yine yabancı siteler yardımıyla ulaşıyoruz. Yabancı sitelerde IDC, Gartner, ABI Reseach, Strategy Analystics gibi firmaların tahminleri ile ilgili sıkça haberlere rastlamak mümkündür. Biz de elimizden geldiğince bu haberleri sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. 3-) Yazdığınız mesajlardan sinirli olduğunuz anlaşılıyor. Bu da kesinlikle normal ve sağlıklı bir durum değil. Ortada sinirlenmeyi gerektirecek bir durum göremiyorum. 4-) Bir gazete satın aldığınızda magazin, ekonomi, gündem, dünya gündemi, kültür-sanat, spor gibi pek çok kategoride haberle karşılaşıyorsunuz. ... tarzı haber okumaktan bıktım, seviyeler yerde diye e-postalar gönderiyor musunuz gazeteye? Benimle alakalı probleminiz varsa bir pm kadar uzağınızdayım. Forumla alakalı öneri ve şikayetleriniz varsa da sizi şöyle alalım... forum.donanimhaber.com/...


Bu mesajınızı ilgili arkadaşa PM olarak ve tarzınızı da biraz daha yumuşatarak göndermiş olmanızı dilerdim, eski bir DH forumdaşı olarak.

Saygılarımla.


Merhaba,

Donanımhaber'e 2006'da üye oldum ve 2007'den bu yana haber editörlüğü yapıyorum. Üyeliğim boyunca olabildiğince münakaşalardan kaçınmaya, karşımdaki kişilerin kalbini kırmamaya özen gösterdim. Her zaman da söylüyorum benimle ilgili olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi rahatça paylaşabilirsiniz. Ben bu haberde eleştiri değil saldırı seziyorum. Sonuçta hepimiz sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz, ortada bir emek söz konusu. Yazılarımızın içeriğini veya yazım stilimizi beğenmek gibi bir zorunluluğunuz yok, beğenmeyebilirsiniz saygı duyarım. Ama emek harcayıp emeğinizin yerden yere vurulduğunu görmek üzücü oluyor. Yine de bir hatam gözünüze çarptıysa kusura bakmayın.

Saygılar, iyi forumlar...
sertacarslan..Knight..Merhaba, 1-) Söylenti ile tahmin yürütme arasında fark vardır. Söylentilerin, iddiala...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bencede samsung'un akıllı tlf'larının, ıphone'u ve nokia'yı geçerek birinci sıraya çıkma ihtimali önemli bir haberdir. ve donanım haber gibi teknoloji ile ilgili bir sitede yer bulmasından daha doğal bişey yoktur. eğer sen önemli bulmuyosan okuma. açma bu sayfayı olsun, bitsin. hem haberi okuyosun, hem bütün yorumları tek tek okuyosun, sonra lüzumsuz haber diye en hafif şekliyle, editöründe dediği gibi emeğe saygısızlık ediyosun. derdin polemik yaratmaktan başka bişey değil gibi, sen bence ccntürk, milliyet gibi sitelere eleştiri yazılarına devam et, burda tek amacı bilgi paylaşmak olan insanlarında keyfini kaçırma...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zakkuivi 7 yıl
Baska haber sitelerine bakmalisin o zaman 3 haberden 2sini tabletler 1ni telefon vs olusturuyorsa.Dh'de otomobil o, bu, su meraklilarindan cok mobil meraklisi oldugundandir boyle konularin ragbet gormesi ve dhnin haber yapmasi ilgi olmasaydi haber olurmuydu sence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zakkuivi 7 yıl
mobil bölümüne girme o zaman sana zorla oku demiyor kimse, başlığı okumadan mı giriyorsun konuya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
Klasör.:X:.


daha neye tepki gösterdiğimi algılayamamışsın o yüzden sana cevap vermekle uğraşmıyorum.


zakkuvi

sende ne dediğimi algılayamamışsın. ben bu tür haberlerin anasayfanın çoğunu kaplamasından şikayetçiyim. yazdıklarımı doğru düzgün okursan anlarsın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omers 7 yıl
hem bu haberin gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz, hemde haberi baştan sona okuyup, yorumları tek tek okuyorsunuz, birde üstüne yorum yapıyorsunuz. bence siz gereksiz işleri seviyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl omers
omers

hem bu haberin gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz, hemde haberi baştan sona okuyup, yorumları tek tek okuyorsunuz, birde üstüne yorum yapıyorsunuz. bence siz gereksiz işleri seviyorsunuz.


Yprum yaptığım her haberi takip ederim. Bu şekilde saçma sapan yazılara cevap verebiliyorum. Aynen seninki gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
..Knight..
Merhaba, 1-) Söylenti ile tahmin yürütme arasında fark vardır. Söylentilerin, iddiaların çoğu zaman kaynağı anonimdir. Habere konu olan tahmin Londradaki araştırma firması Strategy Analysticsden gelmiştir. 2-) Bu gereksiz (!) haberlere yine yabancı siteler yardımıyla ulaşıyoruz. Yabancı sitelerde IDC, Gartner, ABI Reseach, Strategy Analystics gibi firmaların tahminleri ile ilgili sıkça haberlere rastlamak mümkündür. Biz de elimizden geldiğince bu haberleri sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. 3-) Yazdığınız mesajlardan sinirli olduğunuz anlaşılıyor. Bu da kesinlikle normal ve sağlıklı bir durum değil. Ortada sinirlenmeyi gerektirecek bir durum göremiyorum. 4-) Bir gazete satın aldığınızda magazin, ekonomi, gündem, dünya gündemi, kültür-sanat, spor gibi pek çok kategoride haberle karşılaşıyorsunuz. ... tarzı haber okumaktan bıktım, seviyeler yerde diye e-postalar gönderiyor musunuz gazeteye? Benimle alakalı probleminiz varsa bir pm kadar uzağınızdayım. Forumla alakalı öneri ve şikayetleriniz varsa da sizi şöyle alalım... forum.donanimhaber.com/...

Bu mesajınızı ilgili arkadaşa PM olarak ve tarzınızı da biraz daha yumuşatarak göndermiş olmanızı dilerdim, eski bir DH forumdaşı olarak.
Saygılarımla.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Cuma göreceğiz. Eğer öyleyse Samsung Galaxy serisinin meyvelerini yemeye başlamış demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

..Knight..

Merhaba, 1-) Söylenti ile tahmin yürütme arasında fark vardır. Söylentilerin, iddiaların çoğu zaman kaynağı anonimdir. Habere konu olan tahmin Londradaki araştırma firması Strategy Analysticsden gelmiştir. 2-) Bu gereksiz (!) haberlere yine yabancı siteler yardımıyla ulaşıyoruz. Yabancı sitelerde IDC, Gartner, ABI Reseach, Strategy Analystics gibi firmaların tahminleri ile ilgili sıkça haberlere rastlamak mümkündür. Biz de elimizden geldiğince bu haberleri sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. 3-) Yazdığınız mesajlardan sinirli olduğunuz anlaşılıyor. Bu da kesinlikle normal ve sağlıklı bir durum değil. Ortada sinirlenmeyi gerektirecek bir durum göremiyorum. 4-) Bir gazete satın aldığınızda magazin, ekonomi, gündem, dünya gündemi, kültür-sanat, spor gibi pek çok kategoride haberle karşılaşıyorsunuz. ... tarzı haber okumaktan bıktım, seviyeler yerde diye e-postalar gönderiyor musunuz gazeteye? Benimle alakalı probleminiz varsa bir pm kadar uzağınızdayım. Forumla alakalı öneri ve şikayetleriniz varsa da sizi şöyle alalım... forum.donanimhaber.com/...


Bu mesajınızı ilgili arkadaşa PM olarak ve tarzınızı da biraz daha yumuşatarak göndermiş olmanızı dilerdim, eski bir DH forumdaşı olarak.

Saygılarımla.


Merhaba,

Donanımhaber'e 2006'da üye oldum ve 2007'den bu yana haber editörlüğü yapıyorum. Üyeliğim boyunca olabildiğince münakaşalardan kaçınmaya, karşımdaki kişilerin kalbini kırmamaya özen gösterdim. Her zaman da söylüyorum benimle ilgili olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi rahatça paylaşabilirsiniz. Ben bu haberde eleştiri değil saldırı seziyorum. Sonuçta hepimiz sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz, ortada bir emek söz konusu. Yazılarımızın içeriğini veya yazım stilimizi beğenmek gibi bir zorunluluğunuz yok, beğenmeyebilirsiniz saygı duyarım. Ama emek harcayıp emeğinizin yerden yere vurulduğunu görmek üzücü oluyor. Yine de bir hatam gözünüze çarptıysa kusura bakmayın.

Saygılar, iyi forumlar...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Bi abimde iPhone 3G var,ben wave 1 almadan önce kurcalardım 3G'yi ekranı felan süper gelirdi bana,bugün tekrar kurcalayayım dedim ve sanki sıradan ve piyasada hiç yer etmemiş bir tel kullanıyormuş hissine kapıldım.Süper Amoled ekranlar gerçekten bir numara görüntü kalitesi sunuyor.Samsung bence liderliği hak ediyor,ancak yazılım yönünde destek kısmına biraz daha önem vermesi gerekiyor.Gerçi Bada 2.0'betasından çok memnunum gerçekten 1.2 arasında fark var umarım tam sürüme kadar tam bir canavar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blizzard3 7 yıl
apple fanları gene devreye girmis inadına androit aondroitler apple karsi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 7 yıl
Fiyatta bir sorun yok. Galaxy S2 nin donanımına sahip başka bir marka olsa Apple veya Nokia olsa 3000 TL olurdu. Görüntülü görüşme özelliği bile kısıtlanmış iPhone 4 hala 2000 TL. Donanım olarak eksiksiz ve yazılım olarak kısıtlamasız, standart yazılımı mkv bile oynatan böyle bir cihaz için çıkış fiyatı çok normal hatta düşük.
Apple ve Nokia cihazlarına bakın hem yazılım kısıtlamaları hemde donanım eksiklikleri mutlaka olan cihazlar. Böyle eksiksiz bir cihaz için Türkiye gibi bir ülkede bile 1.700TL çıkış fiyatı çok çok iyi. iphone çıkış fiyatını unutmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 7 yıl
iyot_eksikliği
bu lanet olası üklemizin sistemidir 400 dolarlık telefon bzm ülkemizde 2000 ytl ye satılıyor adamı zorla dindan imandan vatandaşlıktan çıkartır bunlar yaw...

samsungun böyle bir fiyat politikası yok türkiyede. en azından apple yada nokia gibi değil. nokiayaya zaten ayar oluyorum bildiğin euro bazlı giriyor piyasaya. en dandik telefonları 300 ün aşağısında değil. !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 7 yıl
bu lanet olası üklemizin sistemidir 400 dolarlık telefon bzm ülkemizde 2000 ytl ye satılıyor adamı zorla dindan imandan vatandaşlıktan çıkartır bunlar yaw...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12042 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Apple ve
3 etiket daha samsung nokia satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Zotac GeForce GTX 560 AMP! Edition video inceleme 7 yıl Nokia E6 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim