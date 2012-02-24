Samsung 2 ve 4 çekirdekli yeni Exynos işlemcilerini sergiledi

Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği ürünlerinde kullanması beklenen 4 çekirdekli Exynos işlemciler MWC 2012 fuarı öncesinde resmi olarak tanıtıldı.

ABD'de devam eden Katı Durum Devreleri Konferansı'nda Samsung 32nm fabrikasyon sürecine sahip 4 ve 2 çekirdekli yeni Exynos işlemcileri hakkında kısa detaylar verdi.

Samsung'un Exynos işlemcilerinin hangi adı taşıdığı belirtilmedi. İşlemciler A9 mimarisini temel alan çekirdekler kullanılıyor. Yeni Exynos işlemciler Samsung'un kendi grafik yongası ile geliyor. Yeni grafik yongaları 4 adet piksel işlemcisine, 128KB L2 belleğe sahip 1 geometri motoruna, OpenGLS ES 2.0 grafik desteğine ve saniyede 57 milyon poligon işleme gücüne sahip.

Exynos işlemcileri düşük güç tüketen LPDDR2 RAM veya DDR3 RAM belleklere de destek veriyor.

Samsung yeni Exynos işlemcisi, 45nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos işlemcilerinden yüzde 26 daha yüksek performans sergiliyor. Batarya ömrü yüzde 50, CPU görevleri için enerji tasarrufu yüzde 45, 3D hesaplamalar için enerji tasarrufu yüzde 48 artıyor.

Samsung'un MWC 2012 fuarında tanıtılması beklenen yeni tableti için 32nm fabrikasyon sürecine sahip 2GHz hızında çalışan Cortex-A15 tabanlı çift çekirdekli Exynos 5250 işlemcisi kullanacağı iddia ediliyor. Merakla beklenen Galaxy SIII modelinde ise 32nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A9 tabanlı 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemciye yer verebileceği belirtiliyor. Her iki işlemci de Mali-T604 grafik birimini kullanıyor.

Samsung'un yeni tanıttığı işlemcilerin MWC 2012 fuarında görme ihtimalimiz olabilir. Dün ismi tescil edildiğini belirttiğimiz 4 yeni akıllı telefonda bu işlemcilere rastlayabiliriz.

Samsung'un yeni işlemcilerinin Exynos 4412 ve Exynos 5250 arasında konumlandığı görülüyor. Muhtemelen 44 serisi Exynos işlemcileri arasında yerini alacaktır.