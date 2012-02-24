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Samsung 2 ve 4 çekirdekli yeni Exynos işlemcilerini sergiledi

7 yıl
4,4b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği ürünlerinde kullanması beklenen 4 çekirdekli Exynos işlemciler MWC 2012 fuarı öncesinde resmi olarak tanıtıldı.
ABD'de devam eden Katı Durum Devreleri Konferansı'nda Samsung 32nm fabrikasyon sürecine sahip 4 ve 2 çekirdekli yeni Exynos işlemcileri hakkında kısa detaylar verdi.
Samsung'un Exynos işlemcilerinin hangi adı taşıdığı belirtilmedi. İşlemciler A9 mimarisini temel alan çekirdekler kullanılıyor. Yeni Exynos işlemciler Samsung'un kendi grafik yongası ile geliyor. Yeni grafik yongaları 4  adet piksel işlemcisine, 128KB L2 belleğe sahip 1 geometri motoruna, OpenGLS ES 2.0 grafik desteğine ve saniyede 57 milyon poligon işleme gücüne sahip.
Exynos işlemcileri düşük güç tüketen LPDDR2 RAM veya DDR3 RAM belleklere de destek veriyor.
Samsung yeni Exynos işlemcisi, 45nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos işlemcilerinden yüzde 26 daha yüksek performans sergiliyor. Batarya ömrü yüzde 50, CPU görevleri için enerji tasarrufu yüzde 45, 3D hesaplamalar için enerji tasarrufu yüzde 48 artıyor.
Samsung'un MWC 2012 fuarında tanıtılması beklenen yeni tableti için 32nm fabrikasyon sürecine sahip 2GHz hızında çalışan Cortex-A15 tabanlı çift çekirdekli Exynos 5250 işlemcisi kullanacağı iddia ediliyor. Merakla beklenen Galaxy SIII modelinde ise 32nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A9 tabanlı 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemciye yer verebileceği belirtiliyor. Her iki işlemci de Mali-T604 grafik birimini kullanıyor.
Samsung'un yeni tanıttığı işlemcilerin MWC 2012 fuarında görme ihtimalimiz olabilir. Dün ismi tescil edildiğini belirttiğimiz 4 yeni akıllı telefonda bu işlemcilere rastlayabiliriz.
Samsung'un yeni işlemcilerinin Exynos 4412 ve Exynos 5250 arasında konumlandığı görülüyor. Muhtemelen 44 serisi Exynos işlemcileri arasında yerini alacaktır.

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DH Misafiri 6 yıl
teknofark.com/...
Tablet hakkındaki fikrinizi bekliyorum...
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RehgarEarthfury 7 yıl
Keşke Samsung,ARM ve IBM tam anlamıyla dekstop işlemci pazarına girsede rekabet biraz artsa :)
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Rainbow6 7 yıl
Guclu ozelliklere sahip islemcilerde %50 ye varan batarya tasarrufu oldukca guzel , diger komponentlerde de pil omrunu uzatacak calismalar var mesela texasin tek cipte wifi, bluetooth, fm radioyu birlestiren cipi buna karsilik oldukca az pil tuketiyomus .. galba sonunda uzun sure gidecek telefonlara sahip olabilecez heryere telefonla beraber tablet yada notebook goturuyorum , telefonun pili bitmesin diye. Bazi durumlarda cihaz sayisini 1 e indirmek iyi olacak
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theyapici 7 yıl
böyle giderse samsung ve nvidia işlemcide amd yi sollayacak
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soar.kerrigan 7 yıl theyapici
theyapici

böyle giderse samsung ve nvidia işlemcide amd yi sollayacak

Onlar farkli alanlar. Senin metal yiginin icindeki seyle got kadar seyin icindeki sey arasinda onu bunu gectim boyut farki bile var
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marfoglu 7 yıl
Tegra 3 karsilastirmasi bekliyoruz.
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Hard Coder 7 yıl
Dejavu oldum biran :D tegra3 ün kaderide 2den farkı olmayacak gibi.
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escapethelife 7 yıl
2K
Tam iki çekirdekli mobil cihazları yeni aldık şimdi de moda 4 çekirdekliler oldu.

Boşver hocam ben hala tek çekirdek kullanıyorum :D
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createemir 7 yıl
S3 için spoiler(doğrumu yazdım bilmiyorum
) verdiler.
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LORDTEK 7 yıl
Eğer S3'te çift çekirdekli Cortex-A15 yerine dört çekirdekli A9 kullanırlarsa, haberde bahsi geçen çift çekirdekli A15 işlemcisini (5250) tableti S3 yerine alınır...
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KANUNI61 7 yıl
samsungdan israildeki firmaya tepki bekliyoruz
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