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Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 2012 çıkışlı Smart TV modellerine Amazon Instant Video uygulamasını ekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Smart TV konseptiyle televizyon pazarında liderliği sırtlayan Samsung, konsepti yeni uygulamalarla zenginleştirmeye devam ediyor.

Firma, 2012 çıkışlı Smart TV modellerine Amazon Instant Video uygulamasını ekleyeceğini duyurdu.

Amazon Instant Video uygulaması, Amazon'un veritabanlarında bulunan 140 000'den fazla film ve diziyi satın alma ve kiralama imkanı verirken, Amazon Prime üyeleri de 30 000 yapımı ücretsiz olarak izleyebiliyor.

Uygulama Samsung Smart TV modelleri için özel olarak optimize edildi. Kullanıcıların uygulamayı kullanmaları için indirmeleri ve kayıt olmaları yeterli.

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mert1907 7 yıl
Akıllıca bir hamle.
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mixdye0602 7 yıl

Müthi? iyi bir yaz? te?ekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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free_agent 7 yıl
Smart tv hizmetini en iyi samsung veriyordu.Bu da kaymağı oldu
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cengizhan1903 7 yıl
Amazonda her yerden para kazanıyor
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