Samsung, 2012 çıkışlı Smart TV modellerine Amazon Instant Video uygulamasını ekliyor





Smart TV konseptiyle televizyon pazarında liderliği sırtlayan Samsung, konsepti yeni uygulamalarla zenginleştirmeye devam ediyor.





Firma, 2012 çıkışlı Smart TV modellerine Amazon Instant Video uygulamasını ekleyeceğini duyurdu.





Amazon Instant Video uygulaması, Amazon'un veritabanlarında bulunan 140 000'den fazla film ve diziyi satın alma ve kiralama imkanı verirken, Amazon Prime üyeleri de 30 000 yapımı ücretsiz olarak izleyebiliyor.





Uygulama Samsung Smart TV modelleri için özel olarak optimize edildi. Kullanıcıların uygulamayı kullanmaları için indirmeleri ve kayıt olmaları yeterli.