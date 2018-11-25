Samsung, 2019'da en az beş amiral gemisi telefon çıkaracak

Önümüzdeki yılın başlarında Samsung yeni Galaxy S amiral gemisini piyasaya sürecek. Güney Koreli şirket uzunca bir süredir yüksek satış rakamları göremedi. Ancak Wall Street Journal'in yeni raporuna bakılırsa Samsung yeni bir dizi üst sınıf akıllı telefon çıkararak kararı tüketicilere bırakacak.

Rapor yaklaşan Galaxy S10'un Şubat ayında gün ışığını göreceğini ve üç farklı varyantının olacağını iddia ediyor. Ayrıca serideki telefonların ekran boyutu 5.8 inç ila 6.4 inç aralığında olacak. Ayrıca son iki nesil benzer görünüm ile geldiği için Galaxy S10'un ciddi bir tasarım revizyonu göreceği de söyleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto Z4'ün teknik özellikleri sızdırıldı"

Öte yandan Samsung'un 5G özellikli ve daha büyük ekrana sahip dördüncü bir Galaxy S10 hazırladığına dair haberler de var. Beyond X kod adı ile geliştirilen telefonun 6.7 inç ekran ve altı kamera (ikisi önde, diğer dördü arkada) ile geleceği belirtiliyor.

Katlanabilir Galaxy Flex de yolda

Samsung kısa süre önce dört arka kameralı Galaxy A9 modelini piyasaya sürmüştü. Dolayısı ile Galaxy S10'un da aynı kamera düzeniyle gelme ihtimali var. Altı kamera ile donatılmış, 5G teknolojisini destekleyen büyük ekranlı varyantın ilkbaharın sonlarında lanse edileceği belirtiliyor.

Güney Koreli şirketin önümüzdeki sene çıkaracağı beşinci amiral gemisi telefon ise kısa süre önce sergilediği katlanabilir telefon olacak. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre "Galaxy F" markası altında piyasaya sürülecek akıllı telefon 1.770 dolara satılacak. Wall Street Journal ise Samsung'un katlanabilir telefonunu "Galaxy Flex" veya "Samsung Flex" ismiyle lanse edeceğini söylüyor.