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Samsung, 2019'da en az beş amiral gemisi telefon çıkaracak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki yıl piyasaya damga vuracak beş amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa şirket önümüzdeki yıl büyük oynayacak...
5 ay
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Önümüzdeki yılın başlarında Samsung yeni Galaxy S amiral gemisini piyasaya sürecek. Güney Koreli şirket uzunca bir süredir yüksek satış rakamları göremedi. Ancak Wall Street Journal'in yeni raporuna bakılırsa Samsung yeni bir dizi üst sınıf akıllı telefon çıkararak kararı tüketicilere bırakacak.
Rapor yaklaşan Galaxy S10'un Şubat ayında gün ışığını göreceğini ve üç farklı varyantının olacağını iddia ediyor. Ayrıca serideki telefonların ekran boyutu 5.8 inç ila 6.4 inç aralığında olacak. Ayrıca son iki nesil benzer görünüm ile geldiği için Galaxy S10'un ciddi bir tasarım revizyonu göreceği de söyleniyor.
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Öte yandan Samsung'un 5G özellikli ve daha büyük ekrana sahip dördüncü bir Galaxy S10 hazırladığına dair haberler de var. Beyond X kod adı ile geliştirilen telefonun 6.7 inç ekran ve altı kamera (ikisi önde, diğer dördü arkada) ile geleceği belirtiliyor.

Katlanabilir Galaxy Flex de yolda

Samsung kısa süre önce dört arka kameralı Galaxy A9 modelini piyasaya sürmüştü. Dolayısı ile Galaxy S10'un da aynı kamera düzeniyle gelme ihtimali var. Altı kamera ile donatılmış, 5G teknolojisini destekleyen büyük ekranlı varyantın ilkbaharın sonlarında lanse edileceği belirtiliyor.
Güney Koreli şirketin önümüzdeki sene çıkaracağı beşinci amiral gemisi telefon ise kısa süre önce sergilediği katlanabilir telefon olacak. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre "Galaxy F" markası altında piyasaya sürülecek akıllı telefon 1.770 dolara satılacak. Wall Street Journal ise Samsung'un katlanabilir telefonunu "Galaxy Flex" veya "Samsung Flex" ismiyle lanse edeceğini söylüyor.

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deoks 5 ay en beğenilen
Amiral gemisi demek en iyisi, başı çeken demektir. Bu amiral gemisi değil filo olmuş :D
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12 Angry Men 5 ay
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fuckulteli 5 ay
Üst seviye cihaz sayısı çok olunca alma kararımı olumsuz yönde etkiler benim.
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hamza5806 3 ay
10 tane cikarsaydin bu az olmuş
Sirf bu yuzden hava atmak isteyen insanlarin tercihi olamaz samsung hangi modeli nedir ne değildir belli değil
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Tensi 3 ay
Daha Note seriyi yok burada. Note, Note Plus, Note SX diye uc model daha ekler bunlar.
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tugares 5 ay
Globalde 5 renk seçenekleriyle 15 😝
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Y-ZiyA 5 ay
Amiral gemisi dediğiniz bir tane olur. Hadi bir büyük bir küçük çıkardın diyelim 2. Tanım gereği 6 tane amiral gemisi olmaz.
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deoks 5 ay en beğenilen
Amiral gemisi demek en iyisi, başı çeken demektir. Bu amiral gemisi değil filo olmuş :D
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borukuzen 5 ay
Samsung kontra atağa mı kalkıyor...
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12 Angry Men 5 ay
1-2 tane yap tam yap.
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fuckulteli 5 ay
Üst seviye cihaz sayısı çok olunca alma kararımı olumsuz yönde etkiler benim.
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